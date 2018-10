Sosia lui Elvis Presley în fața juraților Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu

Diseară, de la ora 20:00, premiera celui de-al șaselea sezon ”Chefi la cuțite” continuă cu o nouă ediție spectaculoasă, în care alți concurenți vor încerca să îi impresioneze pe jurați pentru a ajunge în etapa următoare. Și pentru că audițiile pe nevăzute surprind de fiecare dată, marți seară un preot catolic pasionat de gastronomie va încerca să demonstreze că dragostea pentru bucătărie nu ține cont de meserie.

Antoniu Petrescu trăiește în Italia de 25 de ani și este convins că între preoție și gătit există un punct comun: ”Preotul este pus în condiția de a găti singur, de a-și face cumpărăturile. Eu am crescut lângă mama și am mai tras cu ochiul când eram cu ea în bucătărie. În virtutea acestei alegeri pe care am făcut-o sunt pus în situația de a găti și a pregăti singur.”. Deși rețeta sa specifică gastronomiei din Italia are la bază câteva ingrediente speciale, cu adevărat memorabilă va fi apariția sa în fața chefilor, pentru că Antoniu mai are o pasiune, pe lângă bucătărie și vocația aleasă. Fan al muzicii gospel, country, dar mai ales al legendarului Elvis Presley, preotul Antoniu este și un interpret cunoscut. Don Elvis, așa cum este cunoscut de spectatorii săi, mărturisește că ”prima dragoste artistică nu poate fi uitată niciodată” și povestește că această pasiune i-a fost insuflată încă din copilărie.

Și dacă pasiunea pentru muzică este moștenire de familie, iar vocația și-a ales-o singur, preotul Antoniu va încerca să demonstreze diseară că și pentru bucătărie are o chemare: ”Nu cred că sunt obișnuiți să aibă pe cineva în fața lor care are acest rol instituțional, dar și capacități culinare.”, mărturisește acesta. Ce preparat va alege acesta să gătească la „Chefi la cuțite” și, mai ales, ce reacție vor avea jurații și care va fi verdictul lor, telespectatorii Antena 1 vor afla marți, 30 octombrie, de la 20:00.