Ștefan Bănică, surprins de o concurentă X Factor: “Ești ca o bombă cu ceas”

DIANA OROS

A ș teptarea a luat sfâr ș it! Cel de-al optulea sezon X Factor are marea premieră diseară, de la ora 20.00, la Antena 1 ș i vine cu noi pove ș ti spectaculoase, talente care merită să fie descoperite ș i momente care vor emo ț iona profund. Surprizele se vor ț ine lan ț ș i ele vor fi trăite atât de jura ț i ș i de prezentatori, cât ș i de telespectatori.

Anda Ioana Arsintioaia Cheche una dintre concurentele care urcă diseară pe scena X Factor, are 14 ani, este din Bucure ș ti ș i mărturise ș te că toată lumea o întreabă dacă este româncă. Anda a fost abandonată la na ș tere ș i adoptată de cei care îi sunt ș i astăzi părin ț i: ”Părin ț ii mei care m-au adoptat încă de la na ș tere sunt români, deci ș i eu mă consider româncă. Altfel, nu ș tiu exact ce gene am, pentru că cine m-a născut m-a abandonat în spital”.

Concurenta, care este sus ț inută în culise de părin ț ii ei, dar ș i de Vlad Drăgulin ș i Mihai Bendeac, recunoa ș te că are mari emo ț ii înainte să urce pe scena X Factor. La final însă va înfrunta o reac ț ie nea ș teptată din partea juriului: ”E ș ti ca o bombă cu ceas”, îi spune Ș tefan Bănică.