Ștrumfii jedi, bucătarii lui chef Florin Dumitrescu: un prim eveniment culinar de poveste

Weekend-ul acesta, Bogdan Vandici - marele câștigător al sezonului 5 “Chefi la cuțite”, alături de Gabriel Mocanu și Robert Hajdu- alți doi bucătari din echipa albastră a lui chef Dumitrescu, au organizat primul lor eveniment culinar, ce s-a dovedit a fi un adevărat răsfăț pentru papilele gustative ale vizitatorilor.

Cei trei ștrumfi jedi nu doar că și-au adjudecat rolul de main chefs și au gătit personal preparatele semnătură propuse în meniul de poveste, dar au pus cap la cap și toate detaliile aferente pentru a se asigura că evenimentul va fi unul de succes. Adepți ai fine dining-ului, albaștrii lui Florin Dumitrescu au ales rețete inedite pentru fiecare seară în parte, iar farfuriile de aperitiv și main course au fost construite în jurul a două tematici speciale: “Caracatiță și trufe” și “Canvas”: “Am vrut să construim o adevărată experiență culinară pentru cei care ne-au trecut pragul, iar proiectul acesta comun a fost o decizie intuitivă încă din momentul în care am văzut cât de bine ne completăm în bucătărie. Pentru noi, << Canvas >> este o pânză albă pe care am pictat viziunea noastră gastronomică, tocmai de aceea am folosit-o în plating. Preparatele au dat fiecărui vizitator câte un tablou diferit, căci mâncate cu mâna, au creat un suvenir unic.”, a declarat Gabriel Mocanu.

În cele două locații din Brasov, bucătarii au atras iubitorii de gastronomie cu o serie de rețete sofisticate. În prima parte a serii invitații s-au bucurat de preparate rafinate precum păstăi cu emulsie de trufe și spumă de unt, salsa de caracatiță, portocale și fenicul, sau carpaccio de caracatiță marinat cu rodie și muguri de pin, iar desertul a stat sub savoarea fondantului de ciocolată, trufe și caramel sărat sau a prăjiturii o’baba’ cu cremă de afine, mascarpone și rom. Meniul de degustare a fost unul complet, iar vizitatorii au primit la final și o pânză alba cu semnăturile celor trei chefi jedi, pe care au folosit-o în plating-ul unuia dintre aperitive: “Împreună am vrut să livrăm farfurii de poveste și să demonstrăm că arta în farfurie e regăsită prin culori, savoare și texturi.”, au afirmat cei trei ștrumfi jedi care își propun ca pe viitor să organizeze evenimente culinare și în capitală.