Un Bonfire le-a oferit multe răspunsuri concurentelor de la ”Insula Iubirii”

Seara trecută, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”, un Bonfire le-a oferit, concurentelor șansa de a afla răspunsuri pentru mai multe întrebări rostite sau doar gândite, însă acestea nu au fost cele la care visau.

În prima zi de honeymoon pentru Andreea și Gabi, liniștea a domnit între cei doi, iar fiecare gest a fost făcut doar pentru a arăta bine în fața camerelor. Când au ”obosit” să dea bine, Andreea chiar s-a oferit să dea echipei de filmare o pauză de... două ore. Tot ce a reușit însă a fost să îl enerveze pe Gabi, care s-a arătat deranjat de copilăriile iubitei sale. ”Stresantă, ca de obicei...”, a spus acesta.

Mai mult, acesta a plusat chiar, spunând că Andreea nu este femeia la care visează, lucru care nu a părut să o deranjeze deloc pe tânăra care tocmai își mărturisese dragostea. Plictisul din Honeymoon-ul celor doi a fost întrerupt de Dana și Eugenia, cele două ispite care i-au surprins pe cei doi în toiul nopții și i-au invitat la un date. Ceea ce nu știa el încă, era că Eugenia este pariul ”Insulei” în ceea ce îl privește pe Gabi – o fată dintr-o familie înstărită, care își dă șansa să se îndrăgostească și ar fi dispusă să își mute domiciliul de dragul partenerului. ”Eu nu am venit să îmi testez relația, am încredere totală în Andreea, dar vreau să mă testez pe mine, să mă întorc un om schimbat”, le-a mărturisit acesta celor două ispite care imediat după cină l-au luat pe Gabi și l-au dus direct la Purimuntra.

Dezamăgită că își va face intrarea singură în mijlocul petrecerii de la Minitel, Andreea s-a consolat repede la gândul că va avea parte înainte de o ținută pe măsură și un machiaj sofisticat, pentru a-i impresiona pe cei prezenți. Telespectatoare fidelă, Andreea a început să îi observe pe cei prezenți, a remarcat flirturile dintre Andi și Hannelore și s-a interesat care sunt cuplurile formate. La rândul său, rămas singur, George și-a mutat atenția asupra noii venite și a început să testeze terenul cu întrebări care au nimerit mai mult sau mai puțin ținta. ”Eu o să încerc să o fac să se simtă bine și să nu regrete nimic din ceea ce face pe Insulă”, a spus ispita.

În acest timp, Mirela pare că încearcă să se păstreze ocupată cu diverse activități sau jucându-se cu Mari de-a măritatul, totul pentru a evita să se gândească la anumite probleme. ”Mirela are două fețe în acest moment – cea care vrea, dar și în momentul în care ajungi într-un anumit punct cu ea, se blochează, se închide în ea”, a explicat și Mircea, cel care încearcă să pătrundă dincolo de masca ei de femeie puternică. Tocmai de aceea, ispita și-a dorit să îl întâlnească și să îl confrunte și pe iubitul acesteia, Ionuț Gojman. ”În momentul în care ai lângă tine o persoană pe care spui că o iubești, nu îi dai motive să fie geloasă”, i-a reproșat Mircea, care a reușit să afle astfel motivul blocajului Mirelei: Ionuț a făcut din ea o femeie care are impresia că nu poate mai mult sau mai bun decât bărbatul perfect pe care îl are lângă ea.

Așadar, cea mai puternică dintre fetele de la Minitel este cea mai speriată de ideea de a rămâne fără o relație și, deși considerată cea mai puternică, Mirela este cea care se desconsideră și care se teme de un nou eșec, dar și de reacția pe care ar putea-o avea Mircea dacă ar afla adevărul despre trecutul său.

O nouă alarmă le-a adus fetelor vești deloc plăcute de la Purimuntra, dar și un Bonfire pentru toate fetele, mai puțin Mari, cea care nu mai are un partener oficial. ”Sunteți cel mai dezbinat grup de fete pe care l-am văzut aici, n-am găsit nici o urmă de prietenie între voi, doar conveniență”, a început prin a le spune Radu, gazda emisiunii.

Cati este din nou cea care refuză să dea importanță vorbelor lui Răzvan și a imaginilor în care acesta apare alături de ispite, considerând că este trist mai degrabă de dorul ei, decât de faptul că acesta nu are parte pe ”Insulă” de ceea ce și-ar dori el. Pusă în fața unor noi probe, în care Răzvan discută despre detalii extrem de intime, Cati se arată revoltată, însă mai degrabă rușinată pentru el și își cere scuze în numele lui. ”Mă gândesc că sunt de vină camerele, că are o scuză. Fetele acelea pot ispite pe oricine, nu ar rezista nimeni de acolo”, spune în cele din urmă Cati, în timp ce restul fetelor urmăreau totul consternate.

Mirela a primit la rândul său noi probe care să o ajute să afle motivul adevărat pentru care iubitul său a insistat să vină la ”Insula Iubirii” în ciuda faptului că ea nu a vrut – dorința de celebritate și de a apărea în presa mondenă. ”Sunt dezamăgită și mă simt foarte folosită. Să rămână cu ziarele dacă asta îl face fericit... O să fie o vedetă de o vară...”, a spus cu amărăciune Mirela.

În loc de un duș rece, Ionuț Gojman a privit întâlnirea cu Mircea ca încă un motiv care să îi hrănească orgoliul, considerându-se egal cu acesta. ”A mea interacționează foarte bine cu cel mai tare bărbat de acolo! E identic cu mine, mă regăsesc maximum în postura lui. Poți să discuți cu el orice, e super tare, are ce modele vrea el”, le povestește Gojman băieților de la Purimuntra fără să își dea seama că își jignește iubita.

Hannelore, cea care nu știe că a încălcat un pact al tăcerii în momentul în care, neoficial, a vorbit despre momentul în care Bogdan a înșelat-o și i-a cerut să îi mai dea o ultimă șansă, a primit și ea declarații în care detaliile fac diferența. După șapte zile de interacțiune cu ispita care și-a schimbat complet strategia, Bogdan a ajuns chiar să aibă numai cuvinte de laudă despre ea: ”Chiar îmi pare rău de Maria, mi-am schimbat complet părerea despre ea! E business class!”, a spus acesta, pentru ca mai apoi să adauge: ”Dacă simt să fac ceva, nu am nicio reținere”.

La vederea imaginilor și aflând că Bogdan are chiar și un plan de rezervă în cazul în care își dă seama că a trăit în minciună în ultimii șapte ani, pentru prima dată, Hanne recunoaște că în sufletul său este ”dezastru”! ”Nu-ți ajunge o viață să cunoști un om, eu am fost mereu sinceră cu el și am fost sinceră mereu pe ceea ce am simțit”, a recunoscut aceasta, învinuindu-și logodnicul că a adus-o aici pentru ca toți cei de acasă și copii de care ea are grijă să afle ce se află în spatele măștii cuplului perfect. ”Am trăit în minciună șapte ani?”

Ce decizie va lua Hannelore după cele aflate, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”.