Un concurent X Factor povestește cum l-a cunoscut pe Stevie Wonder

DIANA OROS

Sarcină grea, săptămâna aceasta, pentru Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică Jr.! În cea de-a doua ediţie „X Factor”, difuzatã în aceastã searã, de la 20:00, la Antena 1, jurații show-ului s-au văzut nevoiți să cântărească prestația unui tânãr care a cântat în prezența unor mari nume ale muzicii internaționale.

Este cazul lui Viccaro Marco, un italian care a cântat în mai multe colțuri ale ale lumii și a vrut să ajungă și în sud-estul Europei. În momentul în care Marco urcă pe scenă, atât publicul, cât și jurații vor afla că acesta a fost ascultat pânã acum de adevãrate legende ale muzicii internaţionale.

”Am cântat în foarte multe locuri, am umblat prin toată lumea. Cel mai mult mi-a plăcut în America. La un moment dat, eram într-un bar și am văzut un bărbat de culoare stând retras într-un colț. Era Stevie Wonder. Asculta muzica pe care și prietenii mei o cântam”, povestește concurentul X Factor care dezvăluie faptul că l-a cunoscut și pe Prince.

Cum se va descurca Viccaro Marco pe scena X Factor și ce părere va avea după ce va interaționa prima dată cu publicul român, dar și ce vor spune jurații despre el, telespectatorii vor afla disearã, de la ora 20.00, la Antena 1.