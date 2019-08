Manifestările Darclée. Mariana Nicolesco şi zmeii săi pe aripile cântului

Cezar@2019 Mezzosoprana Baoyi Bi primeşte de la Mariana Nicolesco Diploma de Onoare a Fundaţiei Darclée Mezzosoprana Baoyi Bi primeşte de la Mariana Nicolesco Diploma de Onoare a Fundaţiei Darclée

Săptămâna în care Brăila a fost o adevărată capitală lirică a lumii s-a încheiat cu Gala Master Class, în care Mariana Nicolesco, într-un adevărat maraton liric de şase ore, a oferit pe scena pe care Hariclea Darclée debuta la 1881 un spectacol emoţionant, exaltant, alături de zmeii săi care au strălucit interpretând pagini celebre din marele repertoriu liric.

Legendă: Sub “bagheta magică” a marii soprane Mariana Nicolesco, mezzosoprana Oana Andra, basul Andrei Nicoară, soprana Irina Baianţ, tenorul Adrian Dumitru, soprana Marina Dobrescu, baritonul Silviu Mihăilă şi mezzosoprana Florentina Soare încântă publicul cu vocile şi cu arta lor

Ediţia din acest an a cursurilor Master Classes oferite de marea soprană a ilustrat la superlativ nivelul de măiestrie la care s-au ridicat de la an la an discipolii săi. Cinstind memoria Haricleei Darclée la 80 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, manifestările din acest an au constituit o formidabilă pregătire pentru ediţia din anul 2020 a Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée, celebrând 25 de ani de remarcabile împliniri.

"Nu există nicăieri în lume o ctitorie ca a noastră – spunea Mariana Nicolesco – care să cinstească la acest înalt nivel numele unei mari personalităţi din trecut, ca legendara noastră predecesoare, care luminează şi azi drumul spre adevărul artistic şi spre marea performanţă lirică al noilor generaţii de artişti lirici".

Dovadă prezenţa la Brăila din 1995 încoace a 2900 de tinere talente din 50 de ţări şi 5 continente. Dovadă, de asemenea, Înaltul Patronaj UNESCO acordat acestor manifestări.

Odată cu orele încântătoare de lucru cu fiecare dintre artiştii prezenţi, ori în grupuri chemate să interpreteze aceeaşi arie, manifestările publice au prilejuit afirmarea fiecărui tânăr talent, chemat să-şi cunoască şi să-şi depăşească propriile limite.

Legendă: În jurul Marianei Nicolesco, la încheierea Galei Master Class, toate tinerele voci intonează melodia emblematică a manifestărilor Darclée, faimosul Brindisi din La Traviata de Verdi

În spiritul înscrierii artei cântului şi a muzicii de operă în contextul fundamental al marii culturi, publicul şi tinerii interpreţi au ascultat, ca în fiecare an, conferinţa susţinută de Stephan Poen, Doctor în Foniatrie şi în Muzicologie, pe care a dedicat-o de această dată temei Hariclea Darclée şi epoca sa. Discurs ilustrat cu cinci arii din repertoriul Haricleei Darclée sublim cântate de Mariana Nicolesco pe scenele lumii, prezentate în videoproiecţii, subliniate de nesfârşitele ovaţii ale celor prezenţi.

Date fiind capriciile meteorologice, ploile surprinzătoare, tradiţionalul Concert Extraordinar de pe Esplanada Dunării, care a reunit dintotdeauna peste zece mii de spectatori, a avut loc tot în splendidul Teatru Municipal, reunind Corul Filarmonicii George Enescu pregătit de Iosif Ion Prunner, Orchestra Festivalului Darclée sub bagheta Maestrului Marco Balderi, pe cei peste 80 de tineri interpreţi şi un public extraordinar, fermecat de magia muzicii, a vocii, a cântului.

Seara finală a început cu aceste cuvinte ale Marianei Nicolesco, sufletul manifestării: «Înainte de a-i aplauda pe tinerii artişti care sunt sigură că vor străluci la Gala Master Class, îmi face o deosebită plăcere să-i onorăm în această seară pe unii dintre cei care ne stau alături de ani şi ani, clădind împreună cu noi acest edificiu unic al culturii, închinat memoriei Haricleei Darclée. Dovada adevărului de nezdruncinat al crezului meu că nimic nu-i poate apropia pe oameni mai mult decât cântul este şi prezenţa atât de numeroasă a vocilor venite din îndepărtata Chină». Printre acestea, mezzosoprana Baoyi Bi, venită la Concurs, la Master Classes, şi apoi invitată ca membră a Juriului Internaţional al Competiţiei, căreia Mariana Nicolesco i-a remis Diploma de Onoare a Fundaţiei Darclée “pentru extraordinara sa contribuţie la formarea tinerelor talente lirice din China şi la prestigiul muzicii de operă”.

Apoi marea soprană a înmânat Diploma de Onoare a Fundaţiei Darclée şi Premiul Special oferit de Consiliul Judeţean Brăila lui Stephan Poen “pentru remarcabilele sale conferinţe dedicate istoriei muzicii şi Artei Sacre a Cântului” şi Maestrului Marco Balderi “pentru excepţionala sa contribuţie la succesul evenimentelor Darclée”.

Acompaniaţi la pian în mod magistral, ca întotdeauna, de Alexandru Petrovici şi de Peter Kolcsar, sub bagheta magică a Marianei Nicolesco, tinerii artişti s-au întrecut în prodigii muzicale care au entuziasmat publicul, serata încheindu-se în glorie, ca şi în ziua precedentă, cu melodia emblematică a acestor manifestări, faimosul Brindisi din La Traviata de Verdi.

După şase ore de muzică, în ciuda orelor târzii, mulţi spectatori n-au părăsit teatrul, asistând la mica şi încântătoarea ceremonie de remitere a Diplomei de participare la aceste Master Classes, când fiecare interpret anunţa că doreşte să se înscrie de pe acum la Concursul Internaţional de Canto Hariclea Darclée din anul viitor.

Legendă: Tinerii artişti participanţi la Cursurile de Măiestrie Artistică, Master Classes, prezintă cu mândrie Diploma de participare semnată de Mariana Nicolesco