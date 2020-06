A început a 5-a editie Rocanotherworld. BE CURIOUS, BE DIFFERENT, BE FOR OTHERS

15 artisti vor urca pe scena Rocanotherworld din zona de agrement Ciric din Iasi in perioada 24 - 28 iunie. Editia din acest an a Festivalului Rocanotherworld va dura 5 zile, iar numarul maxim de participanti la concerte va fi de 500 de persoane/zi. In fiecare seara, incepand cu ora 18:30, pe scena de la The Secret, Ciric vor urca cate 3 trupe, astfel:

Joi, 25 iunie: Lucia, Pinholes, byron

Vineri, 26 iunie: Fine, It's Pink, EYEDROPS, Argatu

Sambata, 27 iunie: Ana Coman, Jurjak, Luna Amara

Duminica, 28 iunie: om la luna, Les Elephants Bizarres, The Mono Jacks

Biletul de participare la Rocanotherworld 2020 e unul solidar, iar achizitia acestuia sustine artistii care vor urca pe scena festivalului. Festivalul isi continua traditia caritabila, cauza sustinuta in acest an fiind ajutorarea familiilor defavorizate din mediul rural din judetul Iasi, cu pachete cu produse alimentare de baza, produse de curatenie si materiale sanitare necesare si obligatorii in aceasta perioada de pandemie.

Reprezentand un demers colectiv de a darui si dorindu-si sa creasca atat nivelul de constientizare a problemelor din societate, dar si implicarea comunitatii, festivalul va fi alaturi anul acesta de 500 de familii din mediile defavorizate care au nevoie de ajutor. Cu ajutorul Kaufland Romania, Rocanotherworld va asigura produse esentiale, atat alimentare, cat si de igiena sanitara si personal catre familii din 4 sate din comuna Lungani.

Concertele vor respecta toate normele impuse de catre autoritati in aceasta perioada. Numarul participantilor la fiecare concert nu va depasi limita de 500, intervalul orar de desfasurare a evenimentului nu va depasi 4 ore si se vor respecta regulile de siguranta si distantare sociala: masurarea temperaturii la intrare, pastrarea distantei de 2 metri intre persoanele care nu sunt din aceeasi familie si nu locuiesc impreuna. De asemenea, fiecare persoana va purta masca de protectie.

Festivalul Rocanotherworld a debutat in anul 2016 si l-a avut ca inspiratie pe Ioan Dan Niculescu („Roca”) — designer, calator, DJ, gurmand, antreprenor si deschizator de suflete. Toate activitatile sunt conturate in jurul dorintei de a oferi si a principiilor pe care acesta le-a imbratisat de-a lungul vietii: Fii curios! Fii diferit! Fii pentru altii!

Asociatia Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld si Classix din Iasi, avand drept scop revitalizarea culturala a orasului, angrenarea comunitatilor creative si implicarea in viata civila a societatii prin actiuni care promoveaza spiritul proactiv, contributiv si participativ.