Adele vrea să înceapă o nouă viaţă după divorţ

Cântăreaţa britanică Adele se gândeşte deja la 30 de ani să înceapă o nouă viaţă, după divorţul de Simon Konecki, relatează online ziarul spaniol El Periodico.



Presa britanică asigură că Adele va lansa un nou album anul acesta. Este vorba despre un material pe care îl înregistrează de câteva luni la New York. "Este concentrată asupra muncii pentru a depăşi despărţirea. S-a întâlnit de câteva ori cu reprezentanţi ai casei sale de discuri, Sony". Potrivit ziarului ''The Mirror'', noul album, cel de-al patrulea, va fi gata de Crăciun.



Cântăreaţa care locuieşte în prezent în Los Angeles, unde are o casă, şi o casă în cartierul londonez Kensington, estimată la 34,6 milioane de euro, se gândeşte să se întoarcă definitiv la Londra, pentru a fi mai aproape de mama ei şi pentru ca Angelo, fiul ei de 6 ani, să primească o educaţie britanică.



Adele şi Konecki aveau o relaţie de opt ani şi se căsătoriseră în secret în 2016. Potrivit apropiaţilor, căsătoria lor avea suişuri şi coborâşuri, iar sfârşitul se prevestea aproape. Averea lui Adele este estimată la 160 de milioane de euro şi ar putea fi redusă la jumătate după divorţul de Konecki, cu care nu a semnat un contract de separare a bunurilor înainte de căsătorie.



Artista obişnuia să comenteze că banii nu sunt un lucru important pentru ea, având în vedere că a fost crescută de o mamă singură într-o locuinţă socială dintr-un cartier modest din Tottenham.



Konecki, în schimb, provine dintr-o familie înstărită care l-a trimis să studieze la selectul colegiu Eton, cel mai elitist din ţară. El a lucrat iniţial la banca de investiţii Lehman Brothers, iar în prezent conduce Drop4Drop, un ONG care furnizează apă potabilă populaţiilor afectate de secetă.



Agenţia are sediul în Los Angeles, iar pe numele său figurează o vilă în valoare de 580.000 de euro, pe care Adele i-a cumpărat-o după căsătorie. Konecki, care are o casă în localitatea balneară Brighton, a mai fost căsătorit cu stilista Clary Fisher, cu care are o fiică de 9 ani şi de care a divorţat în 2010, cu un an înainte ca Ed Sheeran să i-o prezinte pe Adele.



Liberă şi singură din nou, prietenii lui Adele au declarat ziarului ''The Sun'' că artista şi-ar dori să cunoască şi să aibă o relaţie cu "un bărbat american", dar preferă să nu grăbească lucrurile. "Acceptă că ceea ce a fost cu Simon s-a terminat pentru totdeauna", a declarat o sursă ziarului.

AGERPRES