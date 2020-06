Aeon Blank va lansa un nou videoclip (feat. Mihai Andrei Ionuţ, solistul trupei Breathelast) în cadrul unui concert special

Joi, 16 iulie 2020, Aeon Blank va lansa oficial noul videoclip intitulat „Irelevant”, în cadrul unui concert special ce va respecta toate normele impuse de autorități pentru această perioadă în care este rec omandată distanțarea socială.



Evenimentul va avea loc pe terasa Quantic din București, începând cu ora 20.00.

Piesa „Irelevant” a fost realizată în colaborare cu Mihai Andrei Ionuţ, solistul trupei Breathelast. Aceasta este cel de-al treilea single extras de pe ultimul album al trupei, „Dystopia”. „Irelevant”, ca şi restul albumului din care face parte, are un mesaj politic, condamnând comunismul şi „corectitudinea” politică. Este a doua piesă a trupei în limba română, după „Fluturi albi”, lansată în toamna anului trecut. Videoclipul piesei, o animație suprarealistă şi încărcată de metafore vizuale, este realizat de Emil Luca, solistul trupei.

Reamintim că „Dystopia” a fost lansat oficial pe 23 octombrie 2019 (via Universal Music Romania), printr-un concert în Club Quantic din București.

Hate Speech

Lolita

Edelweiss

House Of Glass

Plastic Prophet

Propa Gandhi

Millennials

I Wish I Had A Gun

Irelevant

The Beautiful Ones

Tears In Moscow

Dystopia

Only Our Enemies Leave Roses

Fluturi Albi

The Second Coming

Aeon Blank înseamnă:

Emil Luca – voce și chitară

Sebastian Nazarevscky – chitară

Adrian Popescu – bas

Alexandru Grăjdeanu – violoncel

Florina Popescu – tobe