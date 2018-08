Albumele lansate de Prince în perioada 1995-2010, disponibile pe platformele de streaming

Peste 300 de piese lansate de Prince între anii 1995 şi 2010 sunt disponibile, începând de vineri, pe principalele platforme de streaming, după ce moştenitorii drepturilor de autor ai legendarului cântăreţ şi-au dat acordul pentru difuzarea acestora, potrivit AFP.



Piesele provin de pe 23 de albume lansate între 1995 (''The Gold Experience'') şi 2010 (''20Ten'') şi de pe o nouă compilaţie pregătită pentru această ocazie.



Moştenitorii drepturilor de autor pentru muzica lui Prince, care s-a opus mereu difuzării muzicii sale la scară largă în mediul online, au ajuns la un acord cu Legacy Recordings, din cadrul Sony Music.



''Multe dintre aceste albume, îndelung aşteptate de fani şi colecţionari, sunt disponibile pentru prima dată în cadrul unui serviciu de streaming şi pentru descărcare, adăugând peste 300 de piese semnate de Prince listei de melodii disponibile online'', a precizat Legacy într-un comunicat.



După dispariţia subită a muzicianului în aprilie 2016, moştenitorii - fraţii şi surorile sale -au ajuns la înţelegeri cu trei dintre cele mai mari case de discuri, Sony, Universal şi Warner, pentru comercializarea moştenirii artistice a artistului supranumit ''copilul rebel din Minneapolis''.



În cea mai mare parte a carierei sale, Prince s-a opus cu vehemenţă practicilor din industria muzicală. La mijlocul anilor '90, a renunţat la contractul cu Warner, după ce şi-a inscripţionat cuvântul ''slave'' (''sclav'') pe obraz.



Revista de specialitate Variety a observat că unul dintre cele mai cunoscute hituri ale muzicianului din această perioadă, ''The Most Beautiful Girl in the World'', lansat în 1994, nu se află printre melodiile lansate vineri online.



Potrivit unei surse anonime, piesa face obiectul unui litigiu.AGERPRES