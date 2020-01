Alicia Keys lansează un nou single despre oameni normali și experiențele lor de viață

antena1

Cantautoarea americană Alicia Keys a lansat noul său single şi videoclip 'Underdog', dedicat persoanelor pe care nimeni nu vrea să parieze.

"Îmi place cântecul, pentru că este despre viaţa reală, oameni normali şi experienţele noastre", a spus artista a cărei piesă este co-semnată de Ed Sheeran.



Este cea de-a treia piesă lansată de cântăreaţă, în perspectiva celui de-al 7-lea album al său de studio, intitulat 'ALICIA' şi aşteptat în câteva săptămâni să iasă pe piaţă.



Anterior, Alicia Keys a lansat piesele 'Time Machine' şi 'Show Me Love', un duet cu artistul mexican Miguel.



Potrivit artistei, care va fi pentru al doilea an consecutiv maestră de ceremonii a Galei premiilor Grammy ce vor fi decernate pe 26 ianuarie, videoclipul i-a avut în centrul său pe aşa-numiţii 'underdogs', cum sunt numiţi în engleză cei pe care nu vrea să parieze nimeni, dar care se zbat "să se ridice".



"Unii cred că 'underdog' este un cuvânt peiorativ, dar eu cred că este o persoană puternică ce reprezintă oameni care sunt subestimaţi şi care pot face faţă provocărilor şi să depăşească aşteptările", a spus Alicia Keys.



În afară de noul album şi de premiile Grammy, artista pregăteşte lansarea cărţii sale 'More Myself', care va ieşi pe pe piaţă la 31 martie.



Artista a impulsionat recent înfiinţarea organizaţiei 'She is the Music', cu scopul de a potenţa rolul femeilor în industria muzicii unde marea majoritate a producătorilor sunt bărbaţi.



După înfiinţare, organizaţia a încheiat acorduri discografice, a creat un comitet din membrii "latino" şi a organizat programe de scriere de texte şi compoziţii pentru femei, a declarat Alicia Keys revistei Billboard.

AGERPRES