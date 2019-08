Alina Ionescu face „Agenda Cerbului de Aur 2019”

Începând din 16 august, Agenda Cerbului de Aur ne ţine la curent cu cele mai noi informaţii despre Festivalul de la Braşov, care debutează joi, 22 august. În fiecare zi, Alina Ionescu deschide Agenda pentru a ne va introduce în culisele Cerbului, la TVR 1 şi TVR HD, de la ora 19.30, la TVR Internaţional, de la 20.30, la TVR Moldova, de la 20.50 şi la TVR 2, de la 8.30.

Pentru al doilea an consecutiv, echipa Agenda Cerbului de Aur, cu producătorul Mihai Răzuş, va fi în mijlocul tuturor evenimentelor din timpul festivalului şi ne va oferi toate informaţiile despre momentele care au marcat ziua respectivă, dar şi ce ne aşteaptă în următoarea zi. Prezentatoarea Alina Ionescu ne pregăteşte interviuri cu gazdele Festivalului, vedetele care susţin recitalurile şi organizatori din Televiziunea Română.

„Mă simt onorată să prezint pentru al doilea an consecutiv Agenda Cerbului de Aur. Ca şi anul trecut, "datoria" mea este să arăt publicului ce se întâmplă în culisele Festivalului Internațional Cerbul de Aur. Telespectatorii vor intra, alături de mine, în spatele scenei, vom sta de vorba cu vedetele aflate la festival, vom afla primii totul despre show-urile de la Cerbul de Aur şi vă asigur că vom sta cu ochii şi pe picanterii de culise”, promite Alina Ionescu. „Aștept cu nerăbdare recitalurile şi show-urile din festival, în mod special pe cel al lui Ştefan Bănică. Are una dintre piesele mele favorite - Cum am ajuns să te iubesc, melodie o pe care mi-o fredona şi soțul meu anul trecut, în drum spre Brașov!” , mai spune Alina.

Aşa cum ne-a obişnuit, Agenda Cerbului de Aur va fi peste tot. „Abia aştept să fiu din nou în mijlocul braşovenilor şi al evenimentelor muzicale de calitate. Alături de noi, telespectatorii nu vor rata niciun moment, fie că se petrece în faţa sau în spatele scenei ori pe străzile Braşovului”, ne asigură Mihai Răzuş, realizatorul emisiunii.

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică, Irina Rimes, Corina Chiriac.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, în perioada 22-25 august.