Andrea Bocelli va cânta pentru Papa Francisc

Renumitul tenor italian Andrea Bocelli va susţine un recital în cadrul unui eveniment ce va fi organizat în Dublin la sfârşitul acestei luni şi la care va asista papa Francisc, informează BBC.



Acel concert special, organizat în marja Festivalului Familiilor, va avea loc în Croke Park din Dublin pe 25 august, în timpul unei vizite de două zile pe care suveranul pontif o va efectua în Irlanda.



Peste 70.000 de persoane sunt aşteptate la eveniment, au anunţat organizatorii.



"Să cânţi în faţa papei reprezintă un privilegiu pentru sufletele noastre. Este o onoare şi fac acest lucru pentru ceea ce reprezintă suveranul pontif în lumea întreagă", a declarat Andrea Bocelli.



Tenorul italian se va alături altor personalităţi care şi-au anunţat participarea la eveniment, precum Nathan Carter, Daniel O'Donnell, Moya Brennan, The Begley Family şi The Priests.



Papa Francisc va sosi la Dublin pe 25 august într-o vizită oficială de două zile - primul turneu al unui papă în Irlanda după o pauză de aproape 40 de ani.



În plus faţă de prezenţa la concertul organizat în cadrul Festivalului Familiilor, vizita papală include şi opriri ale suveranului pontif în cadrul unor evenimente organizate în Phoenix Park din Dublin şi la Sanctuarul Knock din comitatul Mayo.



Festivalul Familiilor are loc în cadrul World Meeting of Families, o reuniune mondială organizată de Biserica Romano-Catolică din trei în trei ani începând din 1994.



Andrea Bocelli s-a întâlnit deja cu papa Francisc şi a cântat pentru liderul de la Vatican de mai multe ori, inclusiv la precedenta ediţie a evenimentului World Meeting of Families, ce a avut loc la Philadelphia în 2015.

