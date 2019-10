ANIVERSAREA RADIO ROMÂNIA marcată cu fast la SALA RADIO!

Serban Mestecaneanu a doua selectie facuta de Orosanu; a treia selectie a doua selectie facuta de Orosanu; a treia selectie Vezi galeria foto

Pe 1 noiembrie, RADIO ROMÂNIA împlinește 91 de ani de când intră în casele ascultătorilor din țară și din străinătate. Aniversarea difuzării (în 1928) a primei emisiuni a serviciului public de radio este marcată, ca în fiecare an, și de un concert-eveniment prezentat de Orchestra Națională Radio, înființată de dirijorul Mihail Jora în același an al inaugurării instituției.

Vineri, 1 noiembrie (19.00), sub bagheta dirijorului CRISTIAN OROŞANU, veți asculta unul dintre cele mai cunoscute concerte de pian create vreodată: Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră – de RAHMANINOV, în interpretarea solistică a pianistului HORIA MIHAIL.

După o perioadă de câțiva ani de depresie, cauzată și de aparentul insucces al primei sale simfonii (astăzi o lucrare foarte apreciată), Rahmaninov a creat ”bijuteria” reprezentată de Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră, care s-a bucurat imediat de un mare succes. Pasaje din creația sa au fost incluse în numeroase pelicule cinematografice și prelucrări au fost utilizate în cântece ale lui Frank Sinatra sau în celebrul "All by Myself", semnat de Eric Carmen.

Programul serii cuprinde și lucrarea compozitorului român FILIP LAZĂR: Ringul și Simfonia nr. 3 – numită și Simfonia cu orgă, semnată de CAMILLE SAINT-SAËNS. Lucrarea lui Saint-Saëns era considerată de acesta drept cea mai valoroasă creație a sa și a fost dedicată memoriei altui mare creator, Franz Liszt. Premiera absolută a avut loc la Londra, în 1886, sub bagheta dirijorală a compozitorului însuși.

Dirijorul CRISTIAN OROŞANU s-a aflat la pupitrul unor ansambluri de prestigiu ca: Orchestre de Paris (în cadrul Festivalului de la Aix-en-Provence), Orchestre National Bordeaux Aquitaine, BBC Scottish Orchestra, Orchestre National Porto, a filarmonicilor din Strasbourg, Bruxelles ş.a. A dirijat cu succes aproape toate orchestrele filarmonicilor din ţară şi ansamblurile muzicale Radio România, în prezent fiind dirijor permanent al Filarmonicii din Braşov. Anul 2005 i-a adus dirijorului român două recompense, una în ţară (Premiul Criticii Muzicale din România) şi una în Danemarca (Premiul II la Concursul internaţional de dirijat Malko - Copenhaga). Dirijorul Cristian Oroşanu este fondatorul orchestrei de cameră Kamerata Kronstadt (Brașov). Fascinat de lumea operei, Cristian Oroşanu a fost pe rând dirijor permanent al Operelor Naţionale din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, iar peste hotare a fost invitat în Franţa, Austria sau Japonia. Repertoriul său liric cuprinde peste 40 de titluri.

HORIA MIHAIL, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio, a concertat cu majoritatea orchestrelor simfonice din România și a susținut apreciate recitaluri în străinătate. După 14 ani de studii în țară, a urmat cursurile Universităţii din Illinois, obţinând diplomele de absolvire şi de masterat în 1995. După ce a fost lector universitar la Boston University, Horia Mihail a revenit la Braşov în 2002, ca solist al Filarmonicii şi membru al deja cunoscutei formaţii ”Romanian Piano Trio”, alături de violonistul Alexandru Tomescu şi violoncelistul Răzvan Suma, cu care a prezentat concerte de mare succes în ţară şi străinătate. În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte în Germania, Franța, Portugalia, Marea Britanie, Danemarca, Argentina, Chile, Statele Unite, China, Malayesia sau Japonia. Horia Mihail este, de asemenea, implicat în turneele anuale Pianul călător, Duelul viorilor, alături de Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru, Flautul de aur, alături de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi Vioara lui George Enescu la sate, alături de Gabriel Croitoru.