Astă seară debutează Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur”

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm, dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică, Irina Rimes, Corina Chiriac.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Festivalul va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în perioada 22-25 august, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi platforma TVR+, de la ora 21.00.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, Cerbul de Aur este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.

Cu o zi înaintea debutului Festivalului, organizatorii şi partenerii au oferit detalii despre organizarea celei de-a XIX-a ediţii.

La eveniment au participat Doina Gradea, Preşedinte-Director General al TVR, Alexandru Pugna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, George Scripcaru, Primarul Municipiului Brașov, Adrian Veştea, Preşedintele Consiliului Județean Brașov, prefectul Marian Rasaliu, Smaranda Vornicu Shalit, Director al Festivalului şi reprezentanţi ai Jandarmeriei, I.J.P şi I.S.U Braşov.

La startul ediţiei 2019, Doina Gradea, PDG al TVR, a vorbit despre punctele de atracţie ale fiecărei seri, dar a dezvăluit şi planurile pentru următoarea perioadă: „Televiziunea Română revine anul acesta cu o ediţie spectaculoasă a Cerbului de Aur, construit sub sloganul «Povestea noastră continuă». Echipa TVR a pregătit un program extraordinar, cu două seri de concurs, o seară de gală şi un spectacol folcloric. Mulţumim partenerilor noştri, locuitorilor Braşovului, autorităţilor locale, Ministerului Culturii şi Identitaţii Naţionale, care au înţeles că acest festival de ţinută - unic în această parte a Europei - trebuie să continue. În cursul lunilor următoare, vom face demersurile legale şi procedurile necesare pentru pregătirea următoarei ediţii”.

Alexandru Pugna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale: „Suntem onoraţi să fim alături de Cerbul de Aur şi la cea de-a 19-a ediţie, după ce anul trecut am avut un rol important în reluare acestui prestigios Festival, cel mai important concurs de gen din această zonă a Europei. Cerbul de Aur se înscrie printre cele mai importante evenimente culturale pe care Ministerul le sprijină, astfel că vom fi alături de acest eveniment şi anul viitor. E important să avem continuite în organizarea Cerbului de Aur.”

„Festivalul reprezintă o emoţie pentru Braşov şi pentru întreaga ţară, e un brand al oraşului nostru, care trebuie să continue”, a spus Prefectul Marian Rasaliu. „Mulţumim TVR, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi autorităţilor locale care au făcut posibil ca acest festival să meargă mai departe. Suntem preocupaţi de siguranţa publicului, astfel că ne implicăm în organizarea lui şi cu forţe bine pregătite şi bine dimensionate – Poliţie, Jandarmerie, I.S.U.”, a mai spus prefectul Braşovului.

Adrian Ioan Veştea, Preşedintele CJ Braşov: „Mă bucur că Festivalul are loc pentru al doilea an consecutiv la Braşov, după reluarea acestuia. Județul Braşov a rămas şi în acest an cea mai importantă destinaţie turistică a României, dacă nu luăm în calcul Bucureştiul, iar Festivalul este un bun ambasador pentru obiectivele turistice și culturale pe care dorim să le punem în valoare.”

George Scripcaru, Primarul Braşovului: „Cerbul de Aur este un eveniment muzical de care România are nevoie, nu doar orașul nostru. Acest festival este strâns legat de Brașov și se identifică cu orașul de la poalele Tâmpei. Nimeni nu poate concepe Cerbul de Aur în altă parte, iar ca locație, cu toate simulările pe care le-am făcut, tot Piața Sfatului este cel mai bun loc pentru un astfel de festival internațional de muzică. Toate aceste aparente discuții negative create în jurul evenimentului nu cred că sunt adevărate, consider că toţi - oraşul şi locuitorii - avem de câştigat. Este o veste bună pentru noi faptul că TVR va demara încă din acest an demersurile pentru organizarea ediției din 2020 a Festivalului Internațional Cerbul de Aur, pentru că acest lucru va permite tuturor celor implicați să se pregătească pentru organizarea evenimentului”.

Ca o concluzie, participanţii la conferinţa de deschidere a Festivalului Cerbul de Aur au subliniat importanţa existenţei acestui eveniment pentru România şi au declarat că vor fi alături de TVR pentru organizarea ediţiei de anul următor.

Big Band-ul Radio România și Orchestra Operei din Brașov dau ritm

Festivalului Cerbul de Aur 2019

Aproape 50 de instrumentişti formează orchestra Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019. Sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Turdor, Big Band-ul Radio - cea mai cunoscută şi longevivă orchestră profesionistă din România - şi 30 de membri ai Orchestrei Operei din Brașov vor acompania finaliştii ediţiei şi pe artiştii care vor susţine momente speciale pe scena Cerbului.

Organizatorii continuă astfel tradiţia începută în 1968, ca finaliştii să concureze pe scena festivalului alături de orchestră. Şi, tot o continuare a tradiţiei, este şi prezenţa Big Band-ului Radio, după ce la prima ediţie, Orchestra de estradă a Radioteleviziunii, condusă atunci de Sile Dinicu, a fost cea care acompania artiştii.

„Acest eveniment ne bucură de fiecare dată. Este cel mai frumos festival din Europa, după cum ne spun colegi de peste hotare, iar noi suntem mândri să fim parte din el şi să ne aducem contribuţia din punct de vedere muzical”, declară Ionel Tudor, care în acest an aniversează 25 de ani de când se află la pupitrul Big Band-ului Radio. „Ne simţim foarte bine pe scena Festivalului şi suntem încântaţi să ne alăturăm muzicienilor excepţionali din Orchestra Operei din Braşov”, mai spune renumitul dirijor.

Ansamblul va interpreta 12 dintre cele mai cunoscute piese româneşti, alese de concurenţii acestei ediţii, dar va fi şi alături de artiştii români invitaţi de organizatori pentru momente surpriză.

„Cerbul de Aur este o sărbătoare şi un bun prilej de a readuce în atenţia publicului şi a revigora piese mai vechi din muzica românească. Repertoriul ales de concurenţi este destul de echilibrat: sunt atât piese moderne, cât şi piese de aur ale muzicii româneşti, pe care noi le-am reorchestrat pentru a le îmbrăca într-o formă pop-simfonică”, dezvăluie Andrei Tudor. „Cred că Cerbul de Aur ar trebui să fie o sărbătoare a muzicii şi o tradiţie. O traditie care, iată, continuă, ceea ce este minunat. E foarte interesant că artişti străini cântă piese româneşti, este până la urmă un schimb intercultural”, încheie Andrei.

Piesele pe care le vom auzi în acest an pe scena din Piaţa Sfatului într-o nouă orchestraţie sunt: Un actor grăbit, Bună seara, iubite, Dragostea rămâne, Ploaia şi noi, Cât de frumoasă ești, De la capăt, Apa, Acasă, Creioane colorate, Pe aripi de vânt, Mă ucide ea, Ce are ea.

Compozitor, orchestrator şi dirijor al Big Band-ului Radio România, Ionel Tudor este membru al UCMR, al Consiliului UCMR și al biroului secției de muzică ușoară și jazz a UCMR.

Artistul este şi membru al UCMR – ADA, al Consiliului Director și al Comisiei Profesionale a UCMR-ADA.

Absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din București, secția pian, Ionel Tudor are în palmares peste 70 de premii, atât de creație, cât și ca dirijor, și numeroase premii de excelență.

În calitate de compozitor, a creat muzică pentru filme artistice și musicaluri și a semnat sute de melodii pentru interpreții români, multe dintre ele ajungând șlagăre.

Timp de 11 ani, a pregătit şi lansat, în calitate de profesor, numeroşi tineri solişti, dintre care mulţi au ajuns vedete.

De-a lungul carierei, Ionel Tudor a dirijat numeroase orchestre de prestigiu: Big Band-ul Radio România, Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Filarmonicii „George Enescu", Orchestra Simfonică București, Orchestra Națională de Tineret, Orchestra Operei Române, Orchestrele Filarmonicilor din Pitești, Sibiu, Constanța, Brașov, Bucharest Symphonic Pop Orchestra, Orchestra Radiodifuziunii din Chișinău și multe altele, în concerte pop, simfonic-pop, pop-opera, colaborând cu marea majoritate a interpreților de gen din România, dar și cu numeroși soliști ai scenelor internaționale.

Distins cu peste 30 de premii de creaţie sau interpretare, compozitorul și dirijorul Andrei Tudor este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, în comisia de specialitate a Credidam și lector universitar doctor la Catedra de compoziție a Universității de Muzică din București. Artistul colaborează, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Andra, Aura Urziceanu, Monica Anghel, Nico, Luminița Anghel, Gabriel Cotabiță, Felicia Filip, Vlad Miriță, Marcel Pavel, Cezar Ouatu, Cristi Minculescu, Adrian Enache, Paula Seling sau Pasha Parfeni. Piese sau aranjamente semnate de compozitor au apărut pe mai mult de 20 de compilații.

Înfiinţat în 1949, la început în formula combo, Big Bandul Radio s-a lărgit, ajungând la o orchestră de aproximativ 40 de instrumentişti, care includea şi o secţiune de coarde, de lemn (flaut, oboi, clarinet), precum şi secţiunile de trompete, tromboane, saxofoane şi ritm. A funcţionat astfle până în anul 1989.

Sub denumirea de Orchestra Radioteleviziunii Române, s-a transformat apoi în ceea ce astăzi este Big Band-ul Radio, un ansamblu alcătuit din 18 instrumentişti.

Big Band-ul a fost distins cu numeroase premii şi trofee pentru contribuţia în muzica pop şi jazz şi a colaborat cu nume mari ale scenei internaţionale de jazz şi pop, precum: Cliff Richard, Juliette Greco, Connie Francis, Froda Boccara etc. sau Julio Iglesias, Ray Charles şi Edvin Marton în cadrul Cerbului de Aur.

Festivalul este organizat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov şi finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Copoducător TVR Moldova, coproducător artistic Radio România.