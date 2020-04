„Baiadera”, o poveste de un exotism aparte, transmisă în cadrul Seri de Operă Online

Opera Națională București prezintă iubitorilor baletului spectacolul „Baiadera” de Ludwig Minkus, în regia și adaptarea coregrafică Mihai Babuşka, în cadrul programului Seri de Operă Online. Evenimentul va avea loc joi, 23 aprilie 2020, începând cu ora 18:30 pe pagina de Facebook a Operei Naționale București și în link-ul www.operanb.ro/operaonline.

(Trailer Baiadera – Opera Națională București)

Creat în 1877 de către Marius Petipa pe muzica lui Ludwig Minkus și pe un libret al coregrafului realizat împreună cu Serghei Kudekov, povestea din „Baiadera” dezvoltă o temă romantică, ce a însemnat în istoria baletului trecerea de la epoca romantică la epoca clasică. Cadrul Vechii Indii era la modă în epocă. Petipa s-a inspirat din moda epocii, dar a folosit propria sa estetică. Dacă pentru alcătuirea libretului a pornit de la poemulepic „Shakuntala” scris de poetul indian Kalidasa, „Regatul umbrelor” pare să fi fost inspirat de ilustrațiile lui Gustav Dore la „Paradisul” lui Dante. Exotismul, ființele supranaturale precum silfidele, umbrele, nimfele, se bucurau de mare popularitate, satisfăcând gustul epocii pentru feminitatea idealizată, fantastică, eterică.

Coregraful Mihai Babușka despre montarea de pe scena Operei Naționale București „Baiadera este unul dintre cele mai frumoase și dificile balete clasice și mertită din plin să figureze în repertoriul companiilor din zilele noastre, desigur cu mici ajustări. Am încercat să scutur libretul de artificii și de lungimile inutile, respectând în mare parte coregrafia originală a lui Petipa. Am restrâns baletul la două acte, preocupându-mă mai ales de dinamizarea pantomimei, altfel desuetă, fără să afectez coerența poveștii. Finalul a cunoscut rezolvări diferite de-a lungul timpului, de la un coregraf la altul. Cel pentru care am optat eu este dat de eșarfa ce străbate baletul ca un laitmotiv de la prima apariție a Nikiei, făcând legătura cu lumea de dincolo, ce în care îl va atrage și reîntâlni pe iubitul ei Solor. Am conferit mai mult contur acestui rol masculin, neglijat în alte versiuni. Am schimbat câteva centre de greutate, făcând din Rajah personajul negativ principal și epurând excesele de răzbunare ale celorlalte personaje. Am renunțat la clasicele tutu-uri din dorința ca întregul spectacol să aibă un marcant iz indian.”

