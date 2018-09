VIDEO. Barbra Streisand îi dedică lui Trump o melodie pe noul ei album

Cântăreaţa americană Barbra Streisand îl critică în mod voalat pe preşedintele SUA, Donald Trump, în piesa intitulată 'Don't lie to me' şi inclusă pe noul ei album cu caracter politic, care va fi lansat la 2 noiembrie, potrivit mass-media americane citate vineri de EFE.



Într-un interviu acordat revistei Billboard, Barbra Streisand a explicat că piesa este adresată unui şef "mincinos" şi "manipulator". "Cum poţi să dormi când lumea arde? Nu mă minţi", cântă veterana divă în această piesă, care este deja disponibilă pe platformele muzicale.



Streisand a mărturisit că a simţit nevoia să compună, având în vedere timpurile pe care le trăim şi care i-au dat o energie suficientă pentru a inspira acest album ce cuprinde piese originale pe care artista le lansează din 2005 şi pe care l-a intitulat 'Walls'. "Este modul meu de a lăsa o mărturie. Pentru că la ce altceva m-aş putea gândi. Este modul meu de a protesta în acest moment fără precedent în istoria noastră", a spus ea.





Artista este de părere că ţara trebuie să renunţe la colegiile electorale şi să voteze pentru preşedintele SUA.



"Votul popular ar trebui să conteze. Daţi oamenilor o voce: un vot, o voce", a precizat ea. Actriţa şi-a exprimat de asemenea dezamăgirea faţă de "posibilitatea piratării maşinilor de vot, suprimării votanţilor, de existenţa legilor de indentificare a votanţilor care împiedică minorităţile să voteze".



Barbra Streisand, 76 de ani, susţine că vremurile actuale o pasionează şi că iniţial a vrut să intituleze albumul 'What's on my mind', care a dat până la urmă numele piesei din deschidere, un cântec care vorbeşte despre 'diversitate' şi 'imigraţie'.



'Walls', care va ieşi pe piaţă în SUA la 2 noiembrie, vorbeşte - potrivit ei - de zidurile societăţii, de 'această preşedinţie' şi despre cei care 'obstrucţionează justiţia',însă are şi o notă pozitivă deoarece lasă loc 'luminii şi speranţei în viitor'.



În acest sens, albumul conţine o reinterpretare a versiunii 'Imagine', în combinaţie cu 'What a Wonderful World', cu acordul lui Yoko Ono, potrivit Billboard.

AGERPRES