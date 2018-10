Bendeac, pe scena “X Factor”: “Toatã viaţa am susţinut cã dragostea nu trebuie sã se întâlneascã niciodatã cu lucrurile profesionale!”

O nouă ediție de audiții a adus aseară la „X Factor” alegeri muzicale cu totul și cu totul neașteptate. Seara de marţi la “X Factor” a fost seara talentelor muzicale fără limite. Concurenți foarte diferiți între ei, cu povești unice, dar toți având ca numitor comun factorul X i-au făcut pe Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Bănică să îi aplaude cu bucurie. Indiferent de mediul din care provin, de vârstă sau de meseria pe care o au, concurenții care au luat asearã patru de “DA” au demonstrat că își merită din plin aprecierile.

Lavinia Florea a venit la „X Factor” cu o poveste de viaţã incredibilã. Dupã ce şi-a petrecut primii ani din viaţã într-o casã de copii, destinul a purtat-o de la rãu, la mai rãu: „Am ajuns la nişte pãrinţi maternali groaznici!” a povestit Lavinia în culisele „X Factor”. La 6 ani şi jumãtate însã a avut norocul sã ajungã într-o familie frumoasã, iar mama, cãci pe ea o considerã aceasta drept mama ei, este cea care a însoţit-o şi la concurs. Pe Mihai Bendeac însã, emoţiile l-au copleşit de-a dreptul când a aflat povestea tinerei, izbucnind în plâns în hohote. ”Nu am plâns de zece ani în public. Nu știu, copilul ăsta a făcut el ceva și a dărâmat un zid”, mărturisește Mihai Bendeac, în culisele X Factor. Lavinia merge mai departe cu patru de DA.

Caragia Simion este unul dintre concurenții ce s-a întors pe scena X Factor pentru o a doua șansă. Emoționat, dar mult mai bine pregătit, tânărul a reușit să impresioneze juriul cu o baladă și să le smulgă acestora nici mai mult, nici mai puțin de patru de DA. Delia, Carla’s Dreams, dar și Ștefan Bănică au fost surprinși de interpretarea sa și au mărturisit că abia așteaptă să îl vadă în etapa Bootcamp-ului, în vreme ce Horia Brenciu a observat că anul acesta, Simion este mai puternic, mai hotărât și mai dornic de succes.

La doar 18 ani, Mălina Ciarnău a impresionat juriul încă din momentul în care a pășit pe scenă, prin apariția sa unică, non-conformistă. Cu toate acestea, nu doar atitudinea i-a fascinat pe specialiștii X Factor, ci și vocea sa matură, tehnică, pusă în evidență de o baladă cunoscută din coloana sonoră a unui film. “Ne-ai dat clasă!”, a afirmat Horia Brenciu, chiar înainte de a-i acorda un DA cu toată încrederea. De aceeași părere au fost și colegii săi de la masa juriului, care au fost fascinați de finețea Mălinei, dar și de încrederea cu care aceasta a reușit să marcheze o audiție de succes: „E făcută pentru X Factor, pentru scenă!”, au mărturisit toți.

Coco Marinescu, cunoscut de telespectatori de la „iUmor”, a fost una dintre aparițiele surprinzătoare pe scena X Factor în cea de-a șaptea ediție a show-ului. După ce a mărturisit că a luat lecții de canto special pentru această emisiune, a urcat pe scenă dornic să demonstreze că merită să ajungă în galele live. Audiția sa i-a distrat pe jurați, care au observat că, deși obișnuit cu scena, Coco a avut mari emoții. În final, tânărul a trecut în etapa următoare cu trei de DA.

Diana Zaharia, o tânãrã de doar 15 ani, din Galaţi, a pãşit foarte încrezãtoare pe scena „X Factor”. A mãrturisit încã de la bun început cã nu are emoţii, dar şi faptul cã la un moment dat a fost la un pas sã renunţe la visul sãu, muzica. „Ai fost fenomenalã, fantasticã, fabuloasã!”, i-a spus Delia, în vreme ce Horia Brenciu i-a dat întâlnire: „Ne vedem în finala X Factor!”. Diana merge mai departe cu patru de DA.

Nu la fel de veselã a fost seara pentru Alexandru Visnevschi, un tânãr de 19 ani din Chişinãu, care i-a uimit pe juraţi cu alegerea sa muzicalã. Ştefan Bãnicã a fost cel care a întrerupt prestaţia lui Alexandru, de mai multe ori. „Timbrul tãu nu susţine genul ãsta de muzicã!”, i-a spus Delia, iar colegii sãi au susţinut-o întru totul, astfel parcursul lui pe scena „X Factor” s-a oprit aici.

Despre Eduard Nedelcu, cel care a pãşit pe scena concursului cu un tricou cu Miley Cyrus, Vlad n-a crezut, la prima vedere, cã este concurent. Spune cã a venit la „X Factor” sã se distreze cu o melodie a unui fost concurent al show-ului, Nadir, „100 de aventuri”. Pe juraţi nu i-a convins şi a reuşit sã plece acasã cu patru de nu.

Grupul format din Rone şi Bia a pãşit încrezãtori pe scenã, mãrturisindu-le juraţilor cã sunt împreunã şi în viaţa de zi cu zi. „Suntem doi oameni care se iubesc şi iubesc împreunã ceea ce fac”, le-a spus Rone acestora. Din pãcate, împreunã nu au reuşit sã îi convingã pe juraţi. „Grupul nu mi se pare ok sã treacã mai departe. Tu, Rone, da, dar într-un alt context, cu altcineva!”, a spus Ştefan Bãnicã, insã iniţial tânãrul a refuzat respectuos: „împreunã am venit, împreunã o sã mergem acasã, nu o las!”. Juraţii i-au respectat alegerea, însã Bendeac nu a putut suporta înfrângerea. „Toatã viaţa am susţinut cã dragostea nu trebuie sã se întâlneascã niciodatã cu lucrurile profesionale. Nicioadatã!”. A reuşit astfel sã îl convingã sã accepte propunerea juraţilor de a participa fãrã Bia.

Cezar Dumitrescu, un tânãr de 26 de ani din Bucureşti, a venit la „X Factor” cu gândul sã îl remarce cineva. A ales o melodie în italianã, pe care a interpretat-o foarte încrezãtor, nu înainte de a le povesti juraţilor cã a încercat sã absolve facultatea de teologie, dar nu a reuşit. „Încrederea în sine bate orice atu. Cântatul a fost mediocru, dar n-a fost suficient de rãu încât sã mã supãr”, i-a spus Carla’s Dreams, iar Delia a completat: „Tu eşti mediocrul meu preferat. Ne-ai schimbat starea”. Cezar a primit 3 de DA şi merge mai departe.

Laura Maria Coman, 26 de ani, din Piteşti, de profesie lingvist, a mãrturisit în culise cã a cochetat vreme îndelungatã cu muzica, ba chiar pentru douã luni a cântat alãturi de Horia Brenciu. „Îţi mulţumesc foarte mult cã ai venit la „X Factor”!”, i-a spus Horia. Tânãra i-a convins pe juraţi cã locul ei este pe scena „X Factor”.

Fernando Cozzolino este un italian nonconformist, a venit de la Roma și a cucerit-o pe Delia încă din primele clipe cu ținuta lui: ”Outfit-ul tău este uimitor, este tipic mie. Cred că ai fost în cabina mea înainte. Ești extrem de colorat, ești un personaj aparte”, spune jurata X Factor. Nu doar Delia a fost impresionată de apariția sa, ci și ceilalți jurați, astfel că Fernando a primit 3 de DA.

Andreea Mera are 23 de ani, e din București și a dezvăluit că, deși e obișnuită cu scena pentru că este actriță, are mari emoții la întâlnirea cu jurații X Factor:„Am fost prima dată pe o scenă în urmă cu aproape douăzeci de ani, la Tip Top Minitop, unde da, Horia Brenciu era prezentator! Atunci l-am întâlnit prima dată. Acum cânt și sunt actriță, mi-aș dori foarte mult să joc într-un musical”, dezvăluire Andreea. Horia Brenciu este surprins de mărturisirea tinerei, dar și de trecerea timpului: ”Ați auzit, da? Acum douăzeci de ani, eu eram prezentator!” Spectacolul făcut de Andreea pe scenă a ajutat-o să obțină patru de DA din partea juraților.

Noi talente ce merită descoperite și multe surprize, telespectatorii pot vedea pe scena X Factor în fiecare marți, de la ora 20.00, numai la Antena 1.