Bob Dylan lansează un nou album pe 19 iunie

bob dylan/antena3

Celebrul cântăreț american Bob Dylan a anunţat lansarea noului său album "Rough and Rowdy Ways", pe data de 19 iunie. Pentru prima oară, acesta cuprinde melodii inedite, după "Tempest" -2012, transmite EFE.



Bob Dylan a prezentat o piesă nouă, cu accente blues, intitulată "False Prophet". Este cea de-a treia melodie prezentată de acesta în ultima lună şi jumătate, după "Murder Most Foul", care are o durată de 17 minute și face o descriere a istoriei SUA din secolul XX, şi "I Contain Multitudes", ce preia titlul unui vers din celebra poezie "Song of Myself", de Walt Whitman.

Se presupune că atât "Murder Most Foul" cât şi "I Contain Multitudes" vor face parte din noul album al lui Dylan.



Apple Music prezintă "Rough and Rowdy Ways" drept un album compus din zece piese.



Pe site-ul oficial al artistului se menţionează că noul album va fi disponibil atât în format dublu CD cât şi dublu vinil.



Ultimul său material discografic, al 38-lea din cariera sa, este "Triplicate" (2017), care cuprinde versiuni ale unor cântece lansate anterior.

Bob Dylan este primul muzician laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Distincția i-a fost acordată în 2016 "pentru crearea de noi expresii poetice în cadrul marii tradiţii a cântecului american". El nu a fost însă prezent la decernarea premiilor Academiei Suedeze.