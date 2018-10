Trupa Bon Jovi va concerta pe 21 iulie 2019 în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, anunţă organizatorii.



"Pentru a doua oară în România, după 7 ani de la fulminantul şi primul lor concert pe meleaguri autohtone, în faţa a peste 60.000 de spectatori, ne face o deosebită plăcere să vă anunţăm Bon Jovi, live, la Bucureşti pe data de 21 iulie 2019, în Piaţa Constituţiei", informează sursa citată.



Trupa va sosi la Bucureşti în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, coproducătorul John Shanks, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013.



Biletele pentru concert, care face parte din turneul "This House Is Not For Sale", se pun în vânzare luni, la ora 12,00, şi vor fi disponibile pe eventim.ro, cu preţuri între 230 de lei şi 2445,65 de lei. Bilete la preţ promoţional de 190 lei (acces general) şi 230 lei (peluză) sunt disponibile într-un număr limitat. După epuizarea acestora, biletele vor fi disponibile doar la preţ întreg, precizează sursa citată.



Pe parcursul unei cariere strălucitoare, care se întinde mai bine de trei decenii de la formarea lor, în 1983, Bon Jovi şi-a câştigat locul printre regii rock-ului mondial.



Cu peste 130 de milioane de albume vândute în întreaga lume, un catalog extins de hit-uri şi peste 2.800 de concerte realizate în 50 de ţări, pentru mai mult de 35 de milioane de fani, Bon Jovi este o formaţie extrem de cerută şi ascultată.



În aprilie 2018, după un sondaj public, care a atras peste un milion de voturi din partea fanilor, formaţia a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame.



Concertul Bon Jovi din 21 iulie 2019 de la Bucureşti este un eveniment prezentat de Marcel Avram, East European Production şi D&D East Entertainment. AGERPRES