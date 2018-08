Braşov: Iulia Vântur şi Gabriel Garko pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur

Actriţa şi cântăreaţa Iulia Vântur şi actorul italian Gabriel Garko vor prezenta de joi seara, timp de trei zile, serile de concurs şi Gala Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, pe scena din Piaţa Sfatului din Braşov.



Actorul italian Gabriel Garko, cunoscut publicului din România graţie rolului pe care l-a interpretat în serialul difuzat recent de TVR "Onoare şi respect", consideră că legătura muzicală între România şi Italia există deja de foarte mult timp. "Mai ales că activăm acum pe piaţa internaţională, nu mai putem vorbi de graniţe şi astăzi cu atât mai mult, când informaţia se propagă aproape instantaneu", a declarat Garko într-o conferinţă de presă susţinută alături de Iulia Vântur.



El a mai fost în România în urmă cu 15 ani, când a filmat cu Franco Zeffirelli. Acum, el spune că lucrurile s-au schimbat foarte mult în bine. Dacă atunci Garko şi-a cumpărat trei tablouri, fiind pasionat de obiecte de artă şi antichităţi, acum a reuşit să-şi achiziţioneze doar trei tricouri. "Există o diferenţă substanţială, în special în ceea ce priveşte concurenţii. Vorbim despre două Românii complet diferite. (...) Am acasă trei tablouri din România, iar astăzi am cumpărat trei tricouri din centrul Braşovului. (...) Prezenţa mea aici, la festival, este de invitat special", a arătat Gabriel Garko.



Actorul a mărturisit că nu ştia nimic despre Cerbul de Aur, dar s-a declarat "foarte încântat" de ceea ce a descoperit. El a urmărit prima seară a festivalului a la televizor, dintr-un restaurant. "Mi s-a părut foarte bine organizată şi foarte interesantă şi distractivă, chiar şi mi-a creat senzaţia că aici, scena Festivalului Cerbul de Aur de la Braşov este cu mult mai mare decât cea de la San Remo. (...) Nu ştiam nimic despre Cerbul de Aur, în schimb, am fost foarte încântat de descoperirea pe care am făcut-o", a spus artistul italian.



Iulia Vântur a arătat că Gala din acest an este cu atât mai specială, cu cât Cerbul de Aur aniversează 50 de ani. "Mă simt foarte emoţionată. M-am pregătit cumva psihic pentru asta, să am emoţii, dar sunt foarte onorată, sincer, nu m-am aşteptat, a fost o surpriză foarte plăcută şi o bucurie pentru mine să primesc invitaţia Televiziunii Române de a prezenta festivalul. Eu am crescut la Cerbul de Aur. (...) Sunt foarte mulţi artişti care m-au încântat de-a lungul timpului. Iată-mă aici, şi de-abia aştept să vină şi ai mei", a afirmat artista.



Joi, 30 august, cei 18 artişti înscrişi în competiţie urcă pe uriaşa scenă din Piaţa Sfatului, pentru a interpreta una dintre melodiile din concurs.



Este seara în care intră şi juriul în scenă. Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Toderaş din Republica Moldova şi Mădălin Voicu (România) sunt cei vor decide câştigătorii ediţiei din acest an a Festivalului Concurs Internaţional Cerbul de Aur.



Pe lângă Marele Trofeu al Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, în valoare de 25.000 de euro, şi cele trei premii de pe podium, la această ediţie aniversară, concurenţii mai au şansa de a câştiga unul dintre premiile speciale: Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti; Premiul Municipiului Braşov; Premiul Judeţului Braşov; Premiul Publicului; Premiul Presei Festivalului; Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune.



Seara nu se va închide fără a urmări recitalurile supervedetelor Amy Macdonald, Loredana şi Flavius & Linda Teodosiu Show Band. AGERPRES