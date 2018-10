Cântăreaţa Adele, pe primul loc în topul celor mai bogaţi artişti britanici cu vârste de până la 30 de ani

Cântăreaţa Adele s-a menţinut în 2018 pe primul loc în topul celor mai bogaţi artişti din Marea Britanie cu vârste de cel mult 30 de ani, informează PA.



Artista britanică şi-a sporit în acest an veniturile cu 15 milioane de lire sterline şi a acumulat o avere totală de 147,5 milioane de lire sterline, potrivit acestui clasament întocmit anual de editorii revistei Heat.



Adele, în vârstă de 30 de ani, a încasat onorarii consistente din turneul ei mondial şi din vânzările de discuri. Anul trecut, averea ei era estimată la 132 de milioane de lire sterline.



Cântăreţul Ed Sheeran ocupă locul al doilea, cu o avere de 94 de milioane de lire sterline, iar actorul Daniel Radcliffe a pierdut un loc şi a coborât pe poziţia a treia, cu o avere de 87 de milioane de lire sterline.



Cântăreţul Harry Styles s-a clasat poziţia a patra cu 58 de milioane de lire sterline, fiind cel mai bine plasat dintre membrii fostei trupe One Direction. Locul al cincilea a revenit actriţei Emma Watson, care are o avere de 55 de milioane de lire sterline.



Grupul Little Mix a urcat de pe locul al 10-lea pe poziţia a şasea cu venituri de 48 de milioane de lire sterline, obţinute din concerte şi contracte de publicitate.



Foştii colegi ai cântăreţului Harry Styles din trupa One Direction completează Topul 10 al celor mai bogaţi tineri artişti britanici: Niall Horan (locul 7 - 46 milioane de lire sterline), Louis Tomlinson (locul 8 - 44 milioane de lire sterline), Liam Payne (locul 9 - 43 milioane de lire sterline) şi Zayn Malik (locul 10 - 37 milioane de lire sterline).



Doi actori din distribuţia noilor filme din franciza "Star Wars", John Boyega şi Daisy Ridley, au debutat în versiunea extinsă a topului, ocupând la egalitate poziţia a 28-a, după ce au încasat fiecare venituri de 4,6 milioane de lire sterline.



Potrivit editorilor revistei Heat, Kylie Jenner l-a depăşit pe Justin Bieber în topul celor mai bogaţi tineri artişti din afara Marii Britanii, graţie veniturilor generate de linia ei de produse cosmetice.



Lista completă a celor mai bogate 30 de celebrităţi cu vârste de până la 30 de ani a fost publicată în numărul din această săptămână al revistei Heat. AGERPRES