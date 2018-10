Cântăreaţa Mel B a dezvăluit în autobiografia ei că a încercat de două ori să se sinucidă

Cântăreaţa britanică Mel B, fostă membră a grupului Spice Girls, a dezvăluit în autobiografia ei, intitulată "Brutally Honest", că a încercat de două ori să se sinucidă, potrivit unui articol publicat marţi seară pe site-ul closermag.fr.



Mel B a trecut prin momente complicate, afirmă jurnaliştii francezi de la revista Closer. În autobiografia ei, "Brutally Honest", vedeta britanică a dezvăluit că a încercat de două ori să îşi pună capăt zilelor. Prima dată, avea vârsta de 14 ani. În epocă, Mel B locuia în oraşul ei natal, Leeds.



A doua oară, s-a întâmplat în 2014, când artista - membră în juriile mai multor concursuri TV, precum "The X-Factor" şi "The Voice Kids" - avea vârsta de 39 de ani.



Cântăreaţa a recurs la acel gest disperat din cauza fostului ei soţ de atunci, Stephen Belafonte. În epocă, Mel B tocmai aflase că soţul ei o înşelase. Mai mult decât atât, zvonurile din tabloidele americane lăsau să se înţeleagă că amanta soţului ei era însărcinată.



Pentru a-şi pune capăt zilelor, Mel B a dorit să se sinucidă cu o supradoză de medicamente, înghiţind peste 200 de pastile de aspirină. Se afla într-un apartament închiriat în cartierul Kensington din Londra. În autobiografia sa, artista a rememorat acel moment dificil şi a dezvăluit că s-a privit mult timp în oglinda aflată în sala de baie înainte de a înghiţi cele 200 de pastile.



Aflat şi el la Londra, fostul ei soţ Stephen Belafonte a sosit la timp în acel apartament pentru a putea să o salveze pe Mel B, alăturându-se eforturilor depuse de echipele medicale. Medicii au intervenit de urgenţă şi i-au făcut spălături stomacale şi apoi au internat-o într-o clinică. În perioada menţionată a avut loc finala concursului "The X Factor", la care Mel B nu a putut să asiste.



Autobiografia artistei britanice va fi lansată pe 27 noiembrie.



Mel B s-a despărţit de cel de-al doilea soţ al ei, Stephen Belafonte, în 2017. Divorţul lor a fost finalizat în vara acestui an, iar cele două vedete au împreună o fiică, Madison, în vârstă de şase ani. Mel B mai are alte două fiice - Iris Angel, al cărei tată biologic este actorul american de comedie Eddie Murphy, şi Phoenix Chi, născută pe 19 februarie 1999 în perioada în care artista britanică a fost căsătorită cu primul ei soţ, dansatorul olandez Jimmy Gulzar. AGERPRES