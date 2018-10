Cântăreţul Michael Buble a anunţat că se va retrage din industria muzicală

Cântăreţul Michael Buble a anunţat că intenţionează să se retragă din industria muzicală şi a dezvăluit într-un interviu emoţionant că, în urma luptei pe care fiul lui Noah o duce împotriva cancerului, simte că nu se mai poate lăsa animat de dorinţa de a fi celebru, informează Press Association.



Artistul canadian, care a câştigat patru premii Grammy şi a vândut peste 75 de milioane de albume pe plan mondial, şi-a întrerupt cariera după ce fiul lui - în prezent în vârstă de cinci ani - a fost diagnosticat cu cancer hepatic în urmă cu doi ani.



Noah, unul dintre cei trei copii pe care starul îi are cu soţia lui, modelul şi actriţa argentiniană Luisana Lopilato, cu care s-a căsătorit în 2011, se află în prezent în remisiune. Cuplul are trei copii: Noah, născut în august 2013, Elias, născut în ianuarie 2016, şi Vida, născută în iulie 2018.



În timpul unui "ultim interviu" emoţionant, Michael Buble a vorbit despre impactul devastator pe care boala lui Noah l-a avut asupra familiei sale.



"Întreaga mea fiinţă s-a schimbat. Şi percepţia mea asupra vieţii. Nu ştiu nici măcar dacă voi putea să trec prin această conversaţie fără să plâng. Şi nu mi-am pierdut niciodată controlul asupra emoţiilor în public", a declarat artistul canadian pentru Weekend Magazine, un supliment al tabloidului britanic Daily Mail.



Cântăreţul de 43 de ani a spus că acel diagnostic sever l-a făcut să înţeleagă că devenise obsedat de propriul lui succes şi că, în prezent, nu mai poate să suporte "narcisismul celebrităţii".



Totuşi, Michael Buble a început să compună din nou muzică în urmă cu un an, iar următorul lui album, intitulat "Love", va fi lansat luna viitoare.



Recent, artistul a colaborat cu James Corden la o ediţie specială a emisiunii "Carpool Karaoke", realizată în cadrul unei campanii de strângere de fonduri în beneficiul fundaţiei Stand Up To Cancer.



Michael Buble a încheiat acest interviu lăsând să se înţeleagă că "Love" ar putea fi ultimul album de studio din cariera lui muzicală.



"Mă retrag din această industrie. Am înregistrat albumul perfect şi acum pot să mă retrag, când sunt încă în top", a spus el.



"Love", al 10-lea album de studio al cântăreţului Michael Buble, va fi lansat pe 16 noiembrie. AGERPRES