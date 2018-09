Carmen Rădulescu, la „Te cunosc de undeva!”: “Pentru mine, va fi o problemă dacă va trebui să mă dezbrac pe scenă”

Carmen Rădulescu, pe care o veți descoperi sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, în postura de concurentă a show-ului “Te cunosc de undeva!”, își dorește ca ruleta să fie generoasă cu ea și să-i ofere spre interpretare personaje care dansează mult pe scenă.

“De la mine am pretenții pe care nu știu dacă le au foarte mulți. La “Te cunosc de undeva!” vreau să-mi depășesc aceste pretenții, să arăt că pot mai mult și că pot de toate. Îmi este teamă de fiecare personaj în parte, dar sper să trec peste emoții. Mi-ar plăcea să-mi pice la ruletă personaje moderne, care dansează mult pe scenă”, spune Carmen.

Dificil va fi pentru ea în cazul în care va avea de interpretat personaje sumar îmbrăcate. “Pentru mine, va fi o problemă dacă va trebui să mă dezbrac pe scenă. La vârsta de patru ani, am avut un grav accident de mașină. Am stat un an și jumătate în ghips. În urma acelui accident am rămas cu semne pe picioare”, mai spune ea.

Ce surprize i-a rezervat ruleta personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea din 8 septembrie, de la ora 20.00, în prima ediție “Te cunosc de undeva!” a celui de-al 13-lea sezon.