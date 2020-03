Cărți care îți vor aduce bucurie

Noutăți în Colecția Fiction la Editura Trei

Cel de-al șaselea roman din seria Helen Grace, De-a v-ați ascunselea, scris de M. J. Arlidge, se va lansa oficial pe data de 26 martie 2020, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, în prezența autorului britanic. Până atunci vă invităm să descoperiți noile probleme cu care se confruntă tenacea inspectoare de poliție.

Helen Grace e închisă în penitenciarul Holloway pentru o crimă pe care n-a comis-o. De-a lungul timpului, şi-a făcut o listă lungă de duşmani, iar unii dintre ei se află chiar între zidurile acestei închisori. Când una dintre deținute e găsită moartă şi mutilată în celula ei încuiată, este clar că ucigaşul e cineva din interior. Helen îşi aşteaptă procesul, încrezătoare că îşi va putea dovedi nevinovăţia, însă timpul se scurge prea încet, iar numărul victimelor începe să crească. Aşa că trebuie să-şi pună la lucru instinctele şi talentul de detectiv ca să descopere ucigaşul în serie care pare să umble nestingherit prin Holloway. Înainte ca ea însăşi să devină următoarea victimă.



"O poveste care îţi dă fiori." - Daily Mail



"Marcată de cicatrici atât fizice, cât şi sufleteşti, Helen Grace a devenit unul dintre cei mai captivanţi detectivi din literatura poliţistă de azi." - Publishers Weekly



M. J. Arlidge lucrează în televiziune, fiind specializat în producții dramatice. A produs seriale polițiste de prime time pentru ITV, printre care Torn, The Little House și, cel mai recent, Undeniable. În prezent, scrie pentru publicația Silent Witness şi produce filme pentru rețele TV din Marea Britanie și SUA. Are o slăbiciune pentru filmele din seria James Bond și pentru bomboanele cu aromă de lemn-dulce.





V-a plăcut romanul Arșița? Criticii literari spun că Forța naturii, cea de-a doua carte scrisă de Jane Harper, este chiar mai impresionantă decât volumul de debut. Toate personajele au profunzime, dar mai ales Aaron Falk. Detectivul convenţional, meditativ şi plin de compasiune este busola morală a cărţii.

Cinci colege din Melbourne pleacă într-un team building în masivul Giralang, pe traseul care traversează un ţinut împădurit. Dar una dintre ele, Alice, nu se mai întoarce. Şi fiecare colegă spune o poveste uşor diferită despre ce s-a întâmplat.

Aaron Falk trebuie să elucideze soarta dispărutei. Detectivul descoperă o mulţime de indicii misterioase şi se străduieşte să descâlcească ghemul de relaţii personale şi profesionale, de suspiciuni şi trădări dintre cele cinci femei.



“O poveste tulburătoare despre lupta pentru supravieţuire. Harper dovedeşte încă o dată că este o adevărată forţă literară.” - Publishers Weekly



Jane Harper s-a născut în Manchester, a studiat literatura şi istoria la Universitatea Kent, apoi a lucrat câţiva ani ca jurnalistă de ştiri pentru Hull Daily Mail.

Arșița, romanul său de debut, ale cărui drepturi de publicare s-au vândut în peste 30 de țări, a câștigat numeroase premii, printre care ABIA Australian Book of the Year (2017), Gold Dagger Award (2017) şi cel mai bun roman crime la British Book Awards (2018).





Bestseller New York Times, USA Today şi Washington Post

Secretele pe care nu le-am spus, cartea de debut a Larei Prescott, este o poveste palpitantă de iubire și spionaj, datorie și sacrificiu. Romanul este inspirat de complotul CIA pentru a se infiltra în inima Rusiei sovietice, nu cu propagandă, ci cu cea mai mare poveste de dragoste a secolului XX: Doctor Zhivago. De la Moscova și Gulag până la Washington D.C. și Paris, Secretele pe care nu le-am spus surprinde un moment de cotitură în istoria literaturii. Povestit cu intensitate emoțională și detalii istorice captivante, volumul este centrat pe credința că o piesă de artă poate schimba lumea.

În 1956, un important autor rus termină o carte, Doctor Jivago, care ar putea să pună Uniunea Sovietică într-o lumină nefavorabilă. Temându-se de puterea ei subversivă, sovieticii hotărăsc să-i blocheze publicarea, dar în restul lumii cartea devine curând un adevărat fenomen. CIA plănuiește să folosească acest roman pentru a înclina în favoarea Statelor Unite balanța de putere a Războiului Rece. Nu va fi ușor, fiindcă există oameni dispuși să moară pentru această carte și spioni gata să omoare pentru ea.



„Unul dintre cele mai bune romane ale anului 2019.” - New York Magazine



„Un debut impresionant. Un adevărat fenomen editorial şi, mai important, o lectură captivantă.” - The Guardian



Secretele pe care nu le-am spus a fost tradus în 29 de limbi şi urmează să fie ecranizat de The Ink Factory, în colaborare cu Marc Platt Productions.

Lara Prescott şi-a luat masterul la Centrul Michener pentru Scriitori de la Universitatea din Texas. A studiat ştiinţele politice la Universitatea Americană din Washington DC, iar înainte să se dedice scrisului a fost consultant de campanie.

A publicat proză scurtă în reviste precum The Southern Review, The Hudson Review şi Crazyhorse.





Considerat varianta canadiană a Jurnalului lui Bridget Jones, romanul lui Marie-Renée Lavoie — Autopsia unei așa-zise căsnicii banale — spune povestea emoționantă și totodată de un umor nebun a lui Diane, o femeie în vârsta de 48 de ani, al cărei soț o anunță că are o aventură și o părăsește pentru că s-a plictisit de ea. Diane primește vestea cu multă seriozitate și pornește într-o călătorie adesea lipsită de inhibiții și extrem de captivantă, de-a lungul căreia încearcă să-și recapete încrederea în sine și în ceilalți. Demersul său constituie în același timp un prilej de a analiza soarta fetelor și a femeilor, diferențele de gen și instituția complicată a căsătoriei în secolul XXI.

Autopsia unei așa-zise căsnicii banale e un roman proaspăt și provocator despre capcanele și greșelile dintr-o viață aparent „obișnuită“, care poate fi a oricăruia dintre noi.



„O poveste tragicomică despre cum să facem față dezastrului domestic, în care ne regăsim atâția dintre noi.” – Kirkus Reviews



„Marie-Renée Lavoie e o fină cunoscătoare a slăbiciunilor omenești, pe care le analizează deopotrivă cu ochiul scriitorului și cu empatia observatorului lucid.” – La Presse



„O cronică a bucuriilor și a tristeților din care e alcătuită o căsnicie.” – Toronto Star



Născută în 1974 la Québec, Marie-Renée Lavoie deține un masterat în literatură de la Universitatea Laval. Romanul său de debut, Mr. Roger et moi, a cunoscut un succes răsunător atât în rândul publicului, cât și al criticilor, fiind recompensat cu Premiul Archambault, Premiul France-Québec și Premiul Celor Cinci Continente ale Francofoniei.

În prezent, Marie-Renée Lavoie este profesoară de literatură la colegiu.





Rămas bun pentru acum este cea de-a treia carte a autoarei Catherine Ryan Hyde publicată de Grupul Editorial Trei, după romanul Când te-am găsit (Editura Trei) și bestsellerul internaţional Dă mai departe (Editura Pandora M). O poveste sentimentală despre păcat și mântuire.

În 1959, la o fermă izolată din Texas, Lucy — medic veterinar — are grijă de animale abandonate. Solitudinea îi permite să evite oamenii şi locurile care îi amintesc de trecut. Localnicii oricum nu sunt interesaţi de ea și nici ospitalieri cu cei doi afroamericani sosiţi în zonă: Calvin şi Justin Bell — tată şi fiu.

Când Justin şi amicul lui, Pete Solomon — un băiat de 12 ani neglijat de părinţi —, îi aduc lui Lucy un câine rănit, viețile tuturor se schimbă. Lucy nu şi-a imaginat că se va mai apropia de cineva vreodată, iar Pete n-a sperat că îşi va găsi un prieten atât de loial precum Justin. Dar acestor patru oameni nu li se permite să fie prieteni, cu atât mai puţin o familie, căci localnicii se opun cu violenţă. Iubirea dintre Calvin și dr. Lucy este pusă la încercare, la fel și prietenia dintre Pete și Justin. Vor putea ei să doboare prejudecăţile texanilor și să-şi câştige dreptul la fericire?



„În Rămas-bun pentru acum, Hyde a construit o emoţionantă poveste de familie care abordează teme majore precum rasismul, compasiunea, abuzul şi iubirea. Personajele sunt atât de vii şi de sensibile, încât vei aştepta cu sufletul la gură deznodământul poveștii lor.” – Library Journal



Catherine Ryan Hyde este romancieră şi autoare de proză scurtă. Provine dintr-o familie de scriitori, însă i-a fost dificil să debuteze, reuşind să-şi publice prima povestire după ce textele ei fuseseră respinse de nu mai puțin de 122 de ori.

Primul său roman, Funeral for Horses, a apărut în 1997, dar succesul de public şi de critică l-a cunoscut în 1999, cu Dă mai departe, tradus în peste 20 de limbi şi ecranizat în anul 2000, cu Kevin Spacey, Helen Hunt şi Haley Joel Osment în rolurile principale.

Ulterior, a publicat alte 24 de romane, multe dintre ele bestselleruri, printre care Love in the Present Tense, Diary of a Witness şi Walk Me Home. Multe dintre povestirile ei au fost nominalizate la Best American Short Stories, The O. Henry Award şi The Pushcart Prize.





Meg Wolitzer, autoarea bestsellerurilor Soția, Interesanţii și Belzhar, revine la Editura Trei cu un nou roman: Puterea femeilor.

Încântător și profund, subtil și ingenios, volumul Puterea femeilor este despre putere și influență, feminitate și ambiție. O poveste despre mentori și discipoli și despre cum aceste roluri se schimbă în timp.

Greer Kadetsky este studentă în primul an de facultate când o cunoaște pe femeia despre care speră că-i va schimba viața. Faith Frank, o prezență impunătoare și elegantă la cei 63 de ani ai săi, a fost multă vreme pilonul central al mișcării feministe și un model de urmat.

Când o aude prima dată pe Faith, Greer – îndrăgostită nebunește de Cory, dar foarte dornică să-și împlinească o ambiție pe care încă nu o poate numi – simte că lumea ei prinde contur. Faith o invită în cea mai captivantă aventură a vieții sale, departe de Cory și de viitorul pe care și-l imaginase.



„Un roman senzaţional despre o relaţie complicată, căreia nu i se dă prea multă atenţie: cea dintre mentor şi învăţăcel.“ – Esquire



„O poveste puternică despre ambiţie, prietenie și identitate, spusă dintr-o perspectivă feministă foarte necesară astăzi.“ – Bustle



Meg Wolitzer s-a născut în 1959 la New York. Pe când era studentă la Universitatea Brown, Wolitzer a scris primul său roman, Sleepwalking, o poveste despre trei fete obsedate de poezie și moarte. A predat scriere creativă la Universitatea din Iowa și la Skidmore College, iar în prezent ține cursuri de master la Stony Brook Southampton.

Romanul Interesanții a fost bestseller New York Times, Washington Post și Chicago Tribune, fiind adaptat pentru televiziune. Soția a fost ecranizat de Björn Runge, cu Glenn Close și Jonathan Price în rolurile principale, Glenn Close fiind recompensată cu Globul de Aur.







Cu 16 cărți traduse în peste 40 limbi și vândute în peste 11 milioane de exemplare în întreaga lume, Guillaume Musso este unul dintre cei mai apreciați autori francezi de thrillere. Cea de-a doua carte a sa publicată de Editura Trei, Viața secretă a scriitorilor, este o lectură de neuitat, un puzzle literar fascinant.

Celebrul scriitor Nathan Fawles, autorul a trei romane cult, anunță că renunță la scris și se retrage în Beaumont, o sublimă insulă sălbatică din Marea Mediterană.

Toamna anului 2018. Fawles n-a mai dat niciun interviu de aproape două decenii, însă romanele lui continuă să-i captiveze pe cititori. Mathilde Monney, o tânără jurnalistă elvețiană, debarcă pe insulă, hotărâtă să afle secretul scriitorului.

În aceeași zi, cadavrul unei femei este descoperit pe o plajă, iar insula este închisă de autorități. Între Mathilde și Nathan începe o confruntare în care adevăruri ascunse se ciocnesc de minciuni asumate, iar frica și iubirea se întrepătrund…



„Un roman polițist diabolic și original. Lui Guillaume Musso îi place să se joace cu nervii noștri, iar noi adorăm asta!” - Le Parisien



„Noul roman al lui Musso nu este doar un thriller elegant, ci și un uimitor joc literar.” - L'Obs



„O intrigă foarte complexă, un thriller palpitant, un joc abil de oglinzi între autor și cititor.” - RTL



Născut în 1974 în Antibes, pe Riviera Franceză, Guillaume Musso s-a îndrăgostit de literatură de la o vârstă fragedă. Mare parte din timpul liber și-l petrecea citind cărți de la biblioteca unde lucra mama lui, iar concursul de povestiri la care a participat în gimnaziu l-a ajutat să descopere plăcerea scrisului, care nu l-a mai părăsit de atunci.





Lee Child continuă seria Jack Reacher cu romanul Să nu greșești.

În acest volum, fostul militar este abordat de o agentă a Serviciilor Secrete cu o propunere extrem de neobișnuită: să-l asasineze pe vicepreședintele Statelor Unite. Agenta este noua şefă a dispozitivului de protecţie a vicepreşedintelui şi vrea ca Reacher să încerce să treacă de echipa ei, ca să testeze eficacitatea acesteia împotriva unui atac autentic.

Reacher are toate abilităţile necesare şi, în plus, e complet anonim. Ce nu-i spune agenta este că o echipă de asasini extrem de bine pregătiţi deja plănuieşte să-l lichideze pe vicepreşedinte. Sunt nişte ucigaşi cu sânge rece, care nu dau greş niciodată. Şi au făcut un plan minuţios, dar n-au luat în calcul un element esenţial: prezenţa lui Reacher.



„În noua carte a lui Lee Child, toate piesele se îmbină perfect, ca o bombă cu ceas.” - The Boston Globe



Lee Child este unul dintre cei mai apreciați autori contemporani de thrillere. Cărțile sale se află constant pe listele de bestselleruri din întreaga lume, fiind publicate în peste o sută de țări și recompensate cu premii, precum: Anthony Award și Barry Award pentru romanul său de debut, Capcana Margrave, Specsavers National Book Award pentru Urmărit și RBA Prize for Crime Writing pentru Personal.

După două dintre cărțile sale au fost realizate filme de excepție: Jack Reacher, bazat pe romanul One Shot, și Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată, ambele avându-l pe Tom Cruise în rolul principal.

Noutăți în Colecția Fiction la Editura Lifestyle Publishing

Happy-Happy

Cinci pași ca să te înțelegi bine cu aproape toată lumea

Lars-Johan Åge

Traducere de Ianina Marinescu



Cum ar fi viața ta dacă oamenii ar reacționa favorabil mult mai des la gândurile, părerile, ideile și propunerile tale?

Multă lume crede că ai succes atunci când intri într-o competiție cu alții și ieși învingător. Poate că asta e adevărat în anumite situații. Dar, de obicei, succesul se datorează faptului că ai reușit să ajungi la o înțelegere cu oamenii din jurul tău și să ai relații bune cu ei.

Happy-Happy. Cinci pași ca să te înțelegi bine cu mai toată lumea este despre cum poți reuși să realizezi acest lucru. Este rezultatul unei munci de cercetare și al interesului pe care Lars-John Åge l-a avut pentru acest domeniu întreaga viață.

Cum poți să ajungi mai ușor la un acord cu ceilalți astfel încât toată lumea să fie mulțumită?



Åge, expert negociator, ne prezintă Happy-Happy, o metodă unică și eficientă în cinci pași, prin care putem obține un răspuns favorabil la ideile și opiniile noastre. Astfel, putem ajunge la înțelegere cu aproape oricine – la locul de muncă și în situații private – într-o manieră care să fie satisfăcătoare pentru toți cei implicați. Spre deosebire de vechea abordare de tip Win-Win, care tinde să maximizeze câștigul și profitul, Happy-Happy se concentrează pe colaborare, satisfacție reciprocă și stabilirea unor relații de lungă durată.

Metoda se bazează pe cercetări și experimente științifice din psihologie, științe comportamentale și economie, fiind ilustrată cu exemple concrete, la care oricine se poate raporta. Cu ajutorul acestor cinci pași, a căror eficiență a fost demonstrată științific, vei învăța că o abordare potrivită și niște cuvinte bine alese te vor ajuta să ajungi la un acord, chiar dacă ai în față cei mai încăpățânați parteneri de discuție.



Lars-Johan Åge este profesor, cu un doctorat în economie de la Facultatea de Economie din Stockholm, și a studiat negocierea la Harvard Law School. A lucrat cu echipa de negociatori pentru ostatici ai FBI și cu unitatea tactică a poliției suedeze. De asemenea, el a analizat tiparele celor mai buni negociatori din lume în situații de luare de ostatici, afaceri și diplomație. În urma cercetărilor, Lars-Johan Åge a identificat cei mai importanți factori care contribuie cu succes la stabilirea de relații durabile și pe care acum îi pune la dispoziția publicului larg.





Cat + Nat. Secrete de mămici

Povestiri jenante și sfaturi sincere despre adevărata luptă a maternității

Catherine Belknap & Natalie Telfer

Traducere de Otilia Tudor



Cele mai bune prietene Cat și Nat au creat o imensă comunitate online de mămici, împărtășindu-și experiențele extrem de reale și, uneori, puțin indecente din “tranșeele” maternității. De la ce să nu mănânci în primele zile după ce ai născut, până la metode de a evita sexul post-partum, Cat + Nat. Secrete de mămici îți dezvăluie tot ceea ce n-o să-ți spună nimeni despre ce înseamnă să ai copii.

Combinând episoade autobiografice cu remarci amuzante și sugestii pertinente, Cat și Nat vorbesc în această primă carte despre stresul, vinovăția, bucuria și lupta de a fi mamă. Ele au născut și cresc șapte copii și vorbesc cu sinceritate despre acele aspecte ale maternității care nu prea ajung în feed-ul de Instagram.



“Scopul nostru este să te facem să râzi când ești la pământ, să-ți oferim inspirație când te simți copleșită, să-ți dăm curaj când simți că nu mai poți. Nu îți vom ține prelegeri și nici nu te vom face să ai o părere proastă despre tine sau deciziile pe care le iei. (Pentru asta există internet!) Noi vrem să te susținem. Vrem să-ți dăm forță.

Am reușit în sfârșit să scriem cartea pe care ne-am fi dorit cu disperare s-o citim atunci când am devenit mame pentru prima dată. O carte sinceră și blândă pentru femeile care nu au o Cat sau o Nat care să le stea alături, dar vrem să știți că nu sunteți singure. O carte care să le ajute pe mame să depășească dificultățile. O carte care spune: provocările sunt reale, imense, copleșitoare și derutante, dar poți să le depășești. Fără umbră de îndoială!”, spun cele două autoare.



Câteva milioane de fani le urmăresc pe rețelele de socializare unde, cu un umor debordant, Cat și Nat te conduc de la lunile de sarcină la primii ani de viață ai copilului și chiar mai târziu. Iar sfaturile pe care le oferă sunt dezarmant de sincere.



Catherine Belknap și Natalie Telfer sunt prietene încă din adolescență, dar au devenit și mai apropiate când au devenit mame și au ales să discute cu sinceritate despre subiectele tabu legate de creșterea copiilor. La scurt timp, au hotărât să continue dezbaterea în mediul online, în speranța că vor ajuta și alte mame. Cat și Nat redefinesc paradigma „mamei perfecte”, discutând despre subiecte de care mamele se tem să vorbească.





Autentic. Fii cea mai bună versiune a ta!

Mike Beyer

Traducere de Otilia Tudor



Ești cu adevărat cine vrei să fii? Asta e viața pe care ți-o dorești într-adevăr? Ești, în fiecare zi, cea mai bună versiune a ta? Ce poți schimba astăzi?

Ce și cum ai răspunde la aceste întrebări? Gândește-te la viața ta de zi cu zi. Dacă visezi la o viață mai bună, acum e momentul să-ți transformi visul în realitate. Autentic. Fii cea mai bună versiune a ta! îți pune la dispoziție instrumentele de care ai nevoie pentru a-ți crea o viață împlinită la toate nivelurile.

Abordând fiecare dintre cele șapte sfere existențiale – viața socială, viața personală, sănătatea, educația, relațiile interumane, viața profesională și dezvoltarea spirituală –, Autentic. Fii cea mai bună versiune a ta! este o carte accesibilă, compactă și concisă, care îți va declanșa dorința de schimbare. Plină de chestionare revelatoare și provocatoare, cartea te îndeamnă să-ți îmbrățișezi autenticitatea, să recunoști ce anume te împiedică să evoluezi și să trăiești viața pe care ți-o dorești.



„Citind Autentic. Fii cea mai bună versiune a ta!, vei înțelege că formula propusă de Coach Mike pune în mâinile fiecăruia puterea schimbării și îi îndeamnă pe oameni să-și pună întrebări simple, dar importante: «Ce vrei cu adevărat?», «De ce te temi?», «Cine te ține pe loc?» El îi provoacă pe oameni să trăiască autentic. Această carte este o lectură obligatorie pentru oricine dorește să prospere în toate domeniile vieții.” – Jennifer Lopez



Mike Bayer este fondatorul și managerul executiv al CAST Centers, o clinică dedicată artiștilor, sportivilor, managerilor sau oricui dorește să fie autentic, prosper și fericit. În carierea sa de coach de dezvoltare personală, și-a asumat misiunea de a-i ajuta pe oameni să-și consolideze sănătatea psihică și să-și însușească eul autentic. De asemenea, face parte din consiliul consultativ al dr. Phil McGraw și apare frecvent în emisiunea Dr. Phil sub numele Coach Mike.





Gata cu scuzele!

Cum să nu-ți mai fie rușine să-ți urmezi visele

Rachel Hollis

Traducere de Ianina Marinescu



Autoarea bestsellerului Fată, deschide ochii! revine la Editura Lifestyle Publishing cu o nouă carte motivațională Gata cu scuzele! Cum să nu-ți mai fie rușine să-ți urmezi visele.

Rachel Hollis a văzut prea multe cazuri în care femeile nu-și valorifică în întregime potențialul. Chiar dacă inima le îndeamnă să facă mai mult, teama de situațiile jenante, de a nu fi perfecte sau de a nu se ridica la înălțimea așteptărilor le inhibă.

În Gata cu scuzele!, Rachel Hollis trage un semnal de alarmă. Știe că multe femei au fost învățate să se autodefinească prin prisma altora – fie ca soție, mamă, fiică sau angajată – în loc să învețe să-și asume cine sunt și ce vor. Îndemnându-le pe femeile de pretutindeni să nu-și mai abandoneze visurile, Hollis identifică scuzele la care trebuie renunțat, comportamentele de adoptat și deprinderile de învățat pe drumul spre dezvoltare personală și încredere în sine.



„În această carte, Rachel Hollis vorbește despre capcanele, provocările și scuzele care ne opresc să ne realizăm visele. Cu o candoare inedită (și adesea amuzantă), Rachel ne vorbește despre propriile ei experiențe și greșeli și face recomandări concrete despre cum să trăim așa cum ne dorim.” – Gretchen Rubin, autoarea bestsellerului The Happiness Project



„Cred că putem să schimbăm lumea. Dar, mai întâi, trebuie să scăpăm de teama de a fi judecate pentru ceea ce suntem.” – Rachel Hollis



Rachel Hollis este autoare de bestselleruri, om de televiziune de top, unul dintre cei mai căutați speakeri motivaționali din lume, fondatoare și CEO la Chic Media, o celebră companie specializată în crearea de conținut digital pentru femei.

Prezentă în topul celor mai buni 30 de antreprenori sub 30 de ani, alcătuit de Inc. Magazine, Rachel are o energie contagioasă, care le dă forță femeilor, ajutându-le să preia controlul asupra propriilor vieți și să-și urmeze pasiunile fără frică. Influencer de succes, Rachel are milioane de fani pe rețelele de socializare.







Simte-te ca lupul în pădure Descătușează-ți intuiția, încrederea și puterea

Jonathan Hoban

Traducere de Dragoș Tudor



Societatea noastră suferă din plin de stres, anxietate și deprimare. Și știi asta, pentru că fie ești una dintre persoanele afectate, fie știi pe cineva care este. Simți că nu ai nici spațiu, nici timp ca să te relaxezi, să te desfășori sau pur și simplu „să fii“. Pe telefon primești tot timpul diverse notificări. Mesajele pe e-mail la care trebuie să răspunzi nu par să se mai termine. Mediul tău de lucru este agitat. Cu toți suntem conectați la cafeină. Nu există niciun minut liber; niciun moment în care „performanța“ să nu fie evaluată și monitorizată. Există o permanentă și neîndurătoare presiune.

Noi toți simțim asta, dar în ciuda acestui fapt menținem situația la punctul de fierbere. Remarcăm o epuizare fără precedent, dar cu toții suntem complici la ea. Câți dintre noi îndrăznesc să spună nu, nu vom sta peste program, sau da, vom avea pauză de masă și nu, nu vom ceda unor solicitări aberante din partea șefilor tot mai stresați?

Mai degrabă așteptăm cu disperare să ne descurcăm cu ceva „timp personal“ în mijlocul acestei vâltori de stres. Ne „îndopăm“ cu un city break rapid și fără pauze de respiro, sau cu vreo deplasare în interes de serviciu lipsită de sens; ne tolănim încruntați pe o plajă aglomerată, dorindu-ne ca acei copii zgomotoși de lângă noi să dispară, sau mergem la o sesiune de yoga și descoperim că nu ne putem opri din plâns. Deși sentimentele noastre ies deseori la suprafață, le reprimăm cu toată puterea cuiva care îndeasă gunoaie în niște pubele care dau pe afară sau le ascundem precum dezordinea dintr-un pod pe care nu vrem să o vedem, dar de care nici nu vrem să scăpăm. Nu putem — și nu vrem — să reacționăm, pentru că ar fi vorba despre sentimente descurajante, necunoscute și poate chiar de pericol. Așa că ne continuăm activitatea la locul de muncă în vreme ce ne tratăm singuri cu băutură, droguri, sex, fast food, exerciții fizice intense, ore de terapie și orice altceva ar mai trebui pentru a fi liniștiți. Iar acest cerc vicios se tot repetă.



Simte-te în largul tău, simte-te ca lupul în pădure, ne îndeamnă o vorbă înțeleaptă... Căci, așa cum lupul are nevoie de spațiu ca să hoinărească, oamenii au nevoie de spațiu pentru „a fi”.

Când ai făcut ultima oară o plimbare? Nu pentru a merge la magazin sau la restaurant, ci o plimbare care să te energizeze, să-ți stimuleze simțurile și să-ți permită să te relaxezi. În timp ce ne plimbăm, găsim răgazul pentru a ne analiza sentimentele și începem să avem curajul de a fi vulnerabili și sinceri cu noi înșine. Mersul pe jos ne trezește intuiția care ne ajută să ne confruntăm cu dificultățile și să găsim soluții pozitive la problemele noastre. Strămoșii noștri știau cât de importantă este mișcarea, căci străbăteau planeta în lung și în lat, înțelegând natura și învățând să o respecte și să lucreze în armonie cu ea.



Simte-te ca lupul în pădure oferă sfaturi și exerciții practice care alcătuiesc împreună ceea ce autorul numește Terapia prin plimbare. Printre beneficiile acestei terapii se numără: diminuarea stresului, o stare de spirit pozitivă, claritate în gândire, reducerea stării de anxietate, o legătură mai profundă cu mediul, sănătate fizică îmbunătățită, o mai bună relație cu tine și cu cei apropiați ție.



Jonathan Hoban este un cunoscut psihoterapeut londonez, inițiator al Terapiei prin plimbare, care combină mersul pe jos prin natură și consilierea psihologică, cu rezultate remarcabile. Activitatea lui a fost consemnată în presa scrisă și digitală, precum și în cea audiovizuală, inclusiv BBC, The Daily Telegraph, revistele You și Women’s Health. Este membru activ al British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP). Mai multe informații puteți găsi pe www.jonathanhoban.com.