Cărţi de pus sub umbrela de soare

“Acolo unde cântă racii”

Acolo unde cântă racii, incendiarul roman de debut semnat de Delia Owens este cel mai bine vândută carte în 2019, conform NPD BookScan. Volumul publicat de Editura Pandora M în colecția Literary Fiction se bucură de o atenție sporită și datorită vedetei Reese Witherspoon, care a promovat romanul în clubul ei de lectură și a ales să fie producătoarea filmului ce urmează să fie ecranizat de studiourile Fox 2000.

Acolo unde cântă racii spune povestea tulburătoare a unei supravieţuitoare — Kya Clark, poreclită Fata Mlaştinii de localnicii din Barkley Cove, un orăşel liniştit de pe coasta Carolinei de Nord. Părăsită de părinţi şi de fraţi, Kya locuieşte singură într-o cabană dărăpănată de lângă orăşel, în mijlocul pădurii brăzdate de canale.

În 1969, când tânărul Chase Andrews este găsit mort, lumea bănuieşte imediat că a fost ucis de Fata Mlaştinii. Să fie oare adevărat? Kya nu este nici pe departe o sălbăticiune, ci o tânără sensibilă şi inteligentă, care a supravieţuit în ţinuturile luxuriante, învăţând secretele naturii.

Dar când Kya simte înfiripându-se în sufletul ei dorinţa de a fi iubită și doi tineri din oraş sunt atraşi de frumuseţea ei neobişnuită, viaţa i se schimbă complet. Însă o întâmplare inimaginabilă îi sfărâmă noua existenţă.

Acolo unde cântă racii este un roman complex, care îmbină istoria maturizării unei fete în solitudinea naturii cu o emoţionantă poveste de iubire şi o crimă misterioasă.

„N-am cuvinte să spun cât de mult mi-a plăcut acest roman! Mi-aş fi dorit să nu se termine niciodată!”, mărturiseşte Reese Witherspoon

„Delia Owens explorează felul în care izolarea afectează comportamentul uman, precum şi efectul profund pe care îl poate avea respingerea asupra noastră”, consideră Vanity Fair

„Un roman de o frumuseţe care-ţi taie respiraţia”, apreciază The New York Times Book Review

Delia Owens este licenţiată în zoologie şi are un doctorat în etologie. Împreună cu fostul ei soţ, Mark, a petrecut peste 15 ani în Africa, perioadă consemnată în trei volume de memorii: Cry of the Kalahari, The Eye of the Elephant şi Secrets of the Savanna. A primit Premiul John Burroughs pentru carte de ştiinţă şi a publicat articole în Nature, African Journal of Ecology şi International Wildlife.

“Înțelegerile care ne-au schimbat lumea”

Dar dacă felul în care înțelegem lumea este distorsionat? Dacă nu mediul politic și evenimentele mondiale sunt cele care ne-au transformat fundamental viața de zi cu zi, ci lumea afacerilor? Afacerile acelea care nu au fost niciodată subiectul știrilor, pentru că sunt încheiate în sălile de şedinţe ale marilor companii, pe terenuri de golf sau la bordul unor iahturi de lux, şi sunt pecetluite printr-o simplă strângere de mână.

Înţelegerile care ne-au schimbat lumea de Jacques Peretti este o carte care spune povestea unor astfel de afaceri și a felului în care ele au schimbat lumea – modul de viață, relația cu banii și felul în care cheltuim, modul în care muncim sau cel în care percepem bogăția și riscul, taxele și inegalitatea. Sunt afacerile care au schimbat mentalul colectiv și au rescris regulile de funcționare a unei întregi societăți.

Vom descoperi, printre altele, de ce a fost nevoie de inventarea conceptului de uzură programată și de cel de indice de masă corporală, care sunt marile corporații care își dispută supremația într-o versiune reală a „jocurilor foamei“ și cum s-a ajuns la crearea medicamentelor pentru persoane sănătoase.

Aceasta nu este o carte despre o teorie a conspirației, ci pur și simplu o istorie a unor „înțelegeri“ încheiate între oameni care ne-au reconfigurat viaţa printr-o idee simplă, strălucită, la baza căreia a stat mereu același principiu: inventează o problemă, pentru ca apoi să poți vinde soluția.

"Tu eşti noua monedă.

Dacă îţi dau o bancnotă de zece lire sau de un dolar, nimeni nu obţine profit de pe urma acestei tranzacţii. Banii doar trec dintr-o mână în alta. Dar dacă fac o plată digitală, cineva trebuie să înlesnească tranzacţia. Spaţiul dintre noi doi devine unul în care se pot face bani.

Acesta e spaţiul pe care toţi gigantii tech - Facebook, Apple, Google, Amazon şi Microsoft - vor să îl stăpânească, într-o cursă pentru posesia banilor, şi, astfel, să îl redefinească. Ceea ce înseamnă că tu devii monedă.

Într-un astfel de spaţiu, valoarea nu o constituie nici măcar costul tranzacţiei. Acest serviciu este oferit gratuit acum. Informaţiile despre tine reprezintă bogăţia ce poate fi exploatată. Informaţiile sunt preţul ascuns al fiecărei tranzacţii pe care o facem. E un preţ pe care suntem dispuşi să-l plătim, întrucât nu dăm bani din buzunar. Ceea ce dăm, în schimb, sunt informaţii despre noi, până în cel mai mic detaliu: de la un playlist euforic sau trist pe care-l alegem în concordanţă cu dispoziţia noastră până la faptul că preferăm mâncarea chinezească în locul celei indiene, dacă suntem hetero, gay sau mormoni, dacă preferăm surfingul sau tricotajul, daca suferim de deficit de atenţie, dacă mergem în vacanţă în Caraibe sau pe insula Canvey.

În 2016, astfel de date au fost utilizate pentru a identifica profilurile alegătorilor indecişi care urmau să îşi exprime votul atât la referendumul pentru Brexit, cât şi la alegerile prezidenţiale americane; iar aceste informaţii s-au dovedit a fi decisive. În 2017, autoritatea britanică pentru protecţia datelor personale a lansat o investigaţie care cerceta influenţa cunoaşterii informaţiilor personale asupra campaniilor politice. Compania care a fost responsabilă pentru campania Leave, Cambridge Analytica, a identificat intenţiile votanţilor mai clar decât a fost posibil vreodată."

“Mintea ta secretă. Cunoaște-ți și asumă-ți inconștientul”

În viață, mai devreme sau mai târziu, cu toții suntem afectați de neplăceri. Avem doar de pierdut în aceste situații? Cu toate că ne fac să suferim, ne spun autorii, dificultățile scot la lumină puterile noastre neașteptate, poate neexprimate, frumusețea noastră ascunsă. Dar, pentru a fi în contact cu noi înșine, cu ființa noastră în integralitatea sa, trebuie să mergem în profunzime. În această carte, de Hans Steiner, Rebecca Hall, bazată pe cursul ținut la Universitatea Stanford de Hans Steiner, autorii ne prezintă cinci căi – memele, actele ratate, preferințele artistice, scrierile creative și visele prin care putem accesa mintea inconștientă, comorile ei ascunse și pericolele pe care le conține.

Studiul inconștientului ne permite să ne cunoaștem mai bine, ne stimulează și ne amplifică potențialul creativ în toate formele lui, indiferent dacă este vorba despre scris, pictură, fotografie sau alte mijloace artistice, ajutându-ne să ne reîmprospătăm impulsurile creative și să depășim potențialele obstacole (precum blocajele în inactivitate), pentru a trăi o viață mai fericită, mai împlinită. Cartea se adresează tuturor celor interesați de investigarea proceselor și motivelor inconștiente din spatele comportamentului manifest și de înțelegerea propriei persoane mai în profunzime.

Hans Steiner este profesor de psihiatrie și științe ale comportamentului la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și profesor invitat al Universității de Medicină din Viena și al Universității din Innsbruck. A publicat numeroase articole, capitole și cărți și a fost premiat pentru performanțele academice.

Rebecca Hall a studiat psihologia și biologia, și a fost asistenta profesorului Steiner la cursul Mintea ta secretă ținut la Universitatea Stanford. În prezent lucrează cu medici și psihologi și este interesată de extinderea potențialului creativ.

“Ce carte valoroasă a scris Hans Steiner, un doctor eminent în adevăratul sens al cuvântului: profesor, mentor și medic! În această carte incitantă, Steiner ia cititorul într-o călătorie a explorării de sine, printr-o serie de exerciții de extindere a minții. Aducând împreună neuroștiințele și psihologia abisală, Steiner ajută cititorii să-și descopere aspectele ascunse, amplificându-le reziliența și creativitatea. Alăturați-vă numeroșilor studenți de la Stanford care, de-a lungul anilor, au beneficiat de acest curs remarcabil!”, îndeamnă Irvin Yalom, prof. univ. de psihiatrie la Universitatea Stanford

“Hans Steiner este unul dintre marii psihiatri ai epocii noastre și abordarea lui ingenioasă, atunci când prezintă complexitatea funcționării noastre mentale, încântă și informează în egală măsură. Această carte este o contribuție majoră la cea mai importantă arie a gândirii psihodinamice, relevantă pentru toți cei interesați de psihologie”, apreciază Peter Fonagy, prof. univ. de psihanaliză contemporană și științele dezvoltării la University College London.

“VOX, Tăcerea poate fi asurzitoare”

Când fratele președintelui suferă un atac de cord, Jean este recrutată pentru a accelera căutarea leacului pentru afazie. Răsplata ei? O pauză de la rațiile zilnice de vorbit pentru ea și pentru fiica ei și asigurări că legile privind tăcerea forțată vor fi curând abolite. Dar, după cum va descoperi curând, doctorița McClellan este doar un pion într-un joc mult mai mare, unul care nu caută să vindece afazia, ci să o inducă. Publicul vizat? Toate femeile.

În cartea Christinei Dalcher, doctoriţa Jean McClellan este un neurolingvist care şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii căutând un tratament pentru afazia Wernicke. Însă acum îşi duce zilele într-o tăcere impusă, limitându- se la un număr prestabilit de cuvinte zilnice. Mişcarea Pură, cu respectul ei faţă de rolurile tradiţionale de gen bazat pe învăţăturile Bibliei, a pus în mişcare acest regim draconic; barbaţii aflaţi la putere au crescut miza jocului.

“VOX evidenţiază într-o manieră cutremurătoare importanţa comunicării, precum şi pericolul îndoctrinării şi al radicalizării oamenilor. Un roman care te paralizează. Inteligent, tulburător şi plin de suspans”, consideră Lee Child.

“Oxen – Prima victimă”

Prima victimă spune povestea unui fost soldat de elită din armata daneză, Niels Oxen, care se retrage într-o pădure din Iutlanda pentru a scăpa de demonii săi interiori. După o vizită la Castelul Nørlund, Oxen devine principalul suspect de uciderea proprietarului acestuia, influentul Hans-Otto Corfitzen, și singura sa șansă de a scăpa de acuzații este să se implice în găsirea vinovaților.

Personajul principal al noii serii nordice, achiziționate de editura RAO, Niels Oxen, este complicat, învăluit în mister, chinuit de demonii trecutului și de coșmaruri îngrozitoare.

Povestea imaginată de Jens Henrik Jensen în acest prim volum al seriei „Niels Oxen” este alambicată și tenebroasă. Un bogătaș danez stabilit pe un domeniu impunător în Spania își descoperă câinele spânzurat; trece sub tăcere incidentul, dar, la doar câteva zile, este împins de pe șosea într-o prăpastie de o mașină și moare; un avocat danez își descoperă câinele spânzurat în fața geamului de la bucătărie, apoi cineva îl atacă atunci când iese pe lac cu barca și-l îneacă acolo. De pe domeniul diplomatului, în a cărui pădure s-a stabilit Oxen împreună cu câinele său, dispare un câine; la scurt timp, fostul diplomat este găsit mort în biroul său. Suspect este un fost soldat care trăieşte în pădure, despre care se știe că a avut și are mari probleme de comportament: Niels Oxen. Numai că serviciile secrete daneze au un alt plan pentru Oxen. Şeful lor știe că nu Oxen e vinovat, așa că îi propune să lase deoparte sticlele de whisky, iarba pe care o fuma zi de zi și adăpostul de om al cavernelor și să se mute la hotel, să fie plătit regește și să rezolve șirul de crime macabre și sinistre.

“Prinţesă sub acoperire”

Volumul, semnat de Connie Glynn, este primul volum al trilogiei Cronicile Rosewood

Îndrăgostită de basme, Lottie Pumpkin, o fată orfană dintr-un mic oraş de provincie, şi-a dorit dintotdeauna să fie o prinţesă bună şi curajoasă, asemenea eroinelor din poveştile ei preferate. În capătul celălalt al Europei, Ellie Wolf, prinţesa rebelă a Maradovei, îşi împarte timpul între plictiseala vieţii de la palat şi escapadele sub acoperire în lumea adolescenţilor obişnuiţi. Atunci când destinul le aduce în aceeaşi cameră la Rosewood Hall, una dintre cele mai prestigioase şcoli din Anglia, avantajele unui schimb de roluri par aproape de la sine înţelese. Dar, pentru prinţese, lumea este un loc plin de primejdii, iar la adăpostul zidurilor seculare ale şcolii cineva le pândeşte fiecare pas…

O poveste fermecătoare despre prietenie, devotament şi curajul de a fi tu însuţi într-o lume în care prinţesele nu sunt ce par a fi, iar magia basmului se regăseşte acolo unde te aştepţi mai puţin.

"- Tu erai, a şoptit Lottie.

Dacă la prima vedere această fată misterioasă i se păruse fermecătoare, de aproape era ca un vulcan. Emana nesupunere prin toţi porii. Haos şi anarhie în formă umană. Ele două nu puteau fi mai diferite de-atât. Pentru fiecare însuşire a lui Lottie, ea avea una total opusă. Şi totuşi, i se părea ciudat de cunoscută, dar nu ştia de ce.

Avea o atitudine îndrăzneaţă şi o dezinvoltură de invidiat, care pe Lottie o făceau să se simtă timidă şi stângace. I s-a părut chiar că avea părul vopsit; părea prea negru pentru a fi natural. Era machiată strident şi purta un tricou cu o trupă de care ea nu auzise niciodată, dar pe care s-a gândit dintr-odată că ar fi trebuit să o ştie.

- Ce?

- Bună, scuze... Bună! Lottie se bâlbâia, încercând cu disperare să şteargă orice urmă de stânjeneală din momentul în care rămăsese cu gura căscată. Ne... ne cunoaştem?

Fata s-a schimbat la faţă şi a mijit ochii, zâmbind din colţul gurii aproape sfidător.

- Puţin probabil, a răspuns ea, ridicând o sprânceană ca un superstar din anii optzeci.

Lottie s-a înroşit imediat, dar nu şi-a putut da seama de ce.

Fata i-a întins mâna. Până şi mâinile lor erau complet diferite. Brătările ei jerpelite şi oja neagră sărită de pe unghiile crăpate au făcut-o pe Lottie să se simtă stânjenită de ineluşul ei de aur cu fundiţă şi manichiura îngrijită, roz.

- Eu sunt Ellie, Ellie Wolf.

Lottie i-a întins şi ea mâna şi, când s-au atins, s-au curentat, ceea ce pe Lottie a făcut-o să tresară, dar nu i s-a părut aşa de rău.

- Lottie... Lottie Pumpkin, a răspuns”.

Connie Glynn s-a născut în Anglia în 1994 şi a avut încă din copilărie o mare pasiune pentru povesti, dictându-i mamei sale prima ei povestire la vârsta de şase ani. În timpul facultăţii a înfiinţat canalul YouTube de vlogging Noodlerella, care s-a bucurat de un succes imens în Marea Britanie, adunând în scurt timp aproape un milion de abonaţi. Prima parte a trilogiei Cronicile Rosewood, Prinţesă sub acoperire este romanul ei de debut.

“Swing time”

Două fete metise visează să devină dansatoare, dar numai una, Tracey, are talent.

Cealaltă are idei: despre ritm și despre muzica celor de culoare, despre vremurile în care trăiesc și despre ce o face pe o persoană să se simtă cu adevărat liberă. Este o prietenie apropiată, din copilărie, care se termină însă brusc când fetele abia depășiseră vârsta de douăzeci de ani, o prietenie la care nu se vor întoarce niciodată, dar care nu va fi nicicând uitată. Tracey reușește să fie acceptată într-un ansamblu de dans, dar se luptă cu greutățile vieții adulte, în timp ce prietena ei părăsește vechiul cartier, călătorește în lume ca asistentă a unei cântărețe faimoase, Aimee, fiind martoră la viața celor bogați și celebri. Dar când Aimee începe să aibă ambiții filantropice, povestea se mută din Londra în Africa de Vest, unde turiștii din diaspora călătoresc în timp pentru a-și găsi rădăcinile, tinerii își riscă viața pentru a-și construi un viitor diferit, femeile dansează la fel ca Tracey – aceleași răsuciri, aceleași scuturări ale șoldurilor –, iar originile unei inegalități profunde nu sunt o chestiune de istorie îndepărtată, ci un dans actual pe muzica timpului.

Un roman ambițios, exuberant, a cărui acțiune se mută din nord-vestul Londrei în Africa de Vest, scris de Zadie Smith, autoarea multipremiată a bestsellerurilor Dinți albi și Despre frumusețe.

„Este o poveste în același timp intimă și globală, care vorbește deopotrivă despre prietenia din copilărie și despre faptele caritabile internaționale, la fel de fascinată de soarta unei mame singure, șomere și de atotputernicia unei cântărețe de nivel mondial… Atenția lui Smith la detaliile prieteniei este exactă ca întotdeauna… Swing Time se folosește de amploarea și de structura sincopată ca să întoarcă pe toate părțile chestiunea rasei și a claselor sociale”, citim în The Washington Post

„O reprezentație de maestru, plină de observații distincte și nuanțate despre dans, rasă, clase sociale, celebritate, cultură mondială, finanţări internaţionale și intimitatea specială dintre fete și dintre mame și fiice”, notează BBC.com

„Un dans în sine, sincopat, neașteptat și vioi… Poate că Swing Time nu este simplu de analizat și nu se mulează pe nici un tipar, dar este extraordinar de plin de viață”, scrie The New York Review of Books

Autoarea multipremiată Zadie Smith intră în portofoliul Editurii Litera cu titlul Swing Time, considerat de critici drept cel mai bun roman al său. O operă ambițioasă, exuberantă despre două fete pasionate de dans. Romanul a fost nominalizat la Premiul Man Booker și finalist la National Book Critics Circle Award.