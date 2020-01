Ce artiști internaționali vor concerta anul acesta în România

Anul 2020 o aduce în România, pentru prima dată, pe Celine Dion, care va susţine un concert extraordinar, pe 29 iulie, pe Arena Naţională, în cadrul turneului "Courage World Tour".



Vor reveni la Bucureşti, în acest an, Judas Priest, Lara Fabian, Pink Martini, David Garrett şi Helena Paparizou.





Carla's Dreams va deschide seria concertelor din 2020, pe 3 ianuarie, la Berăria H, cu cea de a doua ediţie a super spectacolului "ReveliOFF".



Concertul extraordinar de Anul Nou - Magical Spanish Night, ediţia a şaptea, va avea loc la Sala Radio pe 7 ianuarie. Publicul va începe anul 2020 alături de dirijorul Tiberiu Soare şi Symphactory Orchestra pe ritmuri muzicale de inspiraţie spaniolă. Invitat special al evenimentului este bas-baritonul Zoltan Nagy. Vor fi prezentate compoziţii de Maurice Ravel, Rimski-Korsakov, Emmanuel Chabrier, Manuel de Falla, Gerónimo Giménez, Carlos Gardel.



La Hard Rock Cafe, pe 17 ianuarie, vor fi prezenţi clujenii de la Compact. Fanii trupei vor avea posibilitatea să asculte atât piese mai vechi, precum "Fata din vis", "Cântec pentru prieteni", "Eşti totul pentru mine" sau "Pe tine te-am ales", cât şi piese mai recente - "La mulţi ani, iubirea mea" sau "Doare al naibii de tare", în interpretarea inconfundabilă a lui Paul Ciuci.



Artista de origine finlandeză Tarja Turunen revine în România pe 23 ianuarie. Starul finlandez va prezenta un concept ce se va desfăşura exclusiv la Bucureşti, pe scena Circului Metropolitan: o viziune 360 de grade susţinută de proiecţii special gândite să le ofere spectatorilor o experienţă la superlativ, după cum susţin organizatorii.





Lara Fabian revine la Bucureşti pe 3 februarie cu un concert care face parte din "50 World Tour", turneu ce promovează "Papillon", al 14-lea material de studio din carieră şi al 10-lea album în limba franceză. Spectacolul, reprogramat, după ce în luna noiembrie artista şi-a anulat cele două reprezentaţii de la Bucureşti din cauza unei probleme de sănătate, marchează a 50-a aniversare a artistei şi cei peste 30 de ani de carieră. Lara Fabian împlineşte 50 de ani pe data de 9 ianuarie. Setlistul din România include şi un duet cu Horia Brenciu.



Fascinanta muzică a copilăriei revine, pe 7 şi 8 februarie, în România, la Circul Metropolitan, într-un concert extraordinar "Disney In Concert - Magical Music From The Movies". Orchestra Simfonică Bucureşti, dirijată de Alexandru Ilie, va interpreta piese celebre din filmele "Regele Leu", "Mary Poppins", "Aladdin", "Frozen", "Cartea Junglei", "Frumoasa şi Bestia" şi "Mica Sirenă".



Între 13 şi 15 februarie, Sala Polivalentă va găzdui, în premieră, show-ul "The Illusionists", cu patru reprezentaţii consecutive cu numere de iluzionism şi mentalism. Sub bagheta portughezului Luis de Matos, şapte dintre cei mai străluciţi iluzionişti din lume vor fi prezenţi la Bucureşti: James More - magicianul britanic care a cucerit publicul la "Britain's Got Talent", Andrew Basso - unul dintre discipolii lui Houdini, împreună cu Enzo Weyne, una dintre descoperirile "France's Got Talent", americanul Kevin James, cu iluziile sale incredibile. Din spectacol mai fac parte An Halim, maestrul manipulării şi belgianul Aaron Crow care va oferi momente pline de suspans folosind cuţite, arcuri şi macete.



Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine la Sala Palatului, pe 27 şi 28 februarie, pentru al patrulea an consecutiv, cu două concerte live.



Mariza, îndrăgita stea a muzicii fado, revine şi ea pe scena Sălii Palatului, pe 7 martie, pentru un nou şi inedit concert de sonorităţi portugheze veritabile.



Cunoscuta formaţie Boney M va susţine pe 8 martie un concert aniversar tot la Sala Palatului. Trupa sărbătoreşte 45 de ani de activitate, setlistul urmând să cuprindă cele mai frumoase piese din discografia formaţiei, melodii precum "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Brown girl in the ring" şi "Sunny". Evenimentul va fi deschis de Precious Wilson, vocea originală a grupului Eruption.



Pe 9 martie, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti va avea loc Gala Stelelor Baletului Rus, cu participarea unora dintre cei mai mari balerini ai momentului de la celebrele teatre Bolshoi Moscova şi Mariinsky Sankt Petersburg. Printre artiştii care au confirmat participarea se numără Ana Turazashvili - prim solist, Anna Nikulina - balerin principal, Mikhail Lobukhin - balerin principal şi Denis Rodkin - balerin principal de la Teatrul Bolshoi din Moscova, în timp ce de la Mariinsky Sankt Petersburg vor urca pe scenă prim soliştii Nadezhda Batoeva şi Aleksander Sergeev.



Şi celebrul Richard Clayderman revine în România cu un nou concert dedicat Zilei Femeii - "La Belle Epoque". Evenimentul va avea loc la Ateneul Român pe 14 şi 15 martie.



După trei stagiuni de succes la Teatrul Mic, albumul "Deşteptarea primăverii" va fi lansat în format fizic şi online în perioada 20 - 22 martie, la Expirat, printr-un concert special presărat cu inserţii din spectacolul nominalizat la premiile UNITER. Albumul va conţine toate piesele originale compuse de Daniel Rocca şi interpretate live de FiRMA în fiecare reprezentaţie a spectacolului "Deşteptarea Primăverii", în regia lui Vlad Cristache. "Deşteptarea primăverii" este un poem teatral rock după piesa lui Frank Wedekind, cu muzică şi versuri originale compuse de Daniel Rocca şi live act, full electric, FiRMA.



Maestrul Tudor Gheorghe revine şi el la Sala Palatului, pe 20 martie, cu o nouă premieră - spectacolul "Risipitorul de frumuseţi". El va fi însoţit de Corul şi Orchestra CONCERTINO, sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu.



Tot în luna martie, pe data de 30, revine la Sala Palatului Pink Martini. Trupa americană va fi însoţită de solista China Forbesc, cooptată în orchestră în 1995 de Thomas Lauderdale, fostul său coleg de la Harvard. A doua zi, pe 31 martie, formaţia va cânta şi în clubul Fratelli Studios.



Goran Bregović va susţine la Bucureşti, pe 2 aprilie, un nou show în care va cânta toate hit-urile din carieră, alături de trupa sa - Wedding & Funeral Orchestra.



Andra se întoarce şi ea la Sala Palatului pe 5 aprilie cu producţia "Pasion", un spectacol de muzică latino din care nu vor lipsi invitaţii surpriză. Producţia Andra Records va urmări standarde înalte atât la nivelul regiei, al coregrafiei, dar şi al tehnologiei audio, urmând tradiţia show-urilor sold-out "Tradiţional", "Aievea" şi "Iubirea schimbă tot", susţin organizatorii.





Trupa Cargo, cu Adi Bărar - chitară, Adrian Igrişan - voce, Tavi Pilan - tobe, Ionuţ Cârjă - clape şi Alin Achim - bass, va aniversa 35 de ani de la înfiinţare cu un concert care va avea loc pe 16 mai la Arenele Romane.



A doua ediţie a Retro Music Festival va avea loc, anul viitor, la Romexpo, în perioada 29 - 31 mai. Printre artiştii care au fost deja confirmaţi se numără Bosson, A la Carte, East 17, Solid Base, Ken Laszlo, Afric Simone, Ryan Paris, Dschinghis Khan, Cappella, Dr. Alban, Gibson Brothers, Elena Paparizou, Vick Krishna fka. the Underdog Project, C&C Music Factory.



Toto Cutugno, celebrul cantautor italian în vârstă de 76 de ani, va susţine un nou concert la Sala Palatului pe 29 mai. Cu acest prilej, "L'italiano vero" va sărbători 50 de ani de activitate. El va cânta cele mai bune piese din întreaga sa discografie - "L'italiano", "Serenata", "Solo noi", "Innamorati", "Insieme", "Una domenica italiana", "Le mamme", "Emozioni", "Gli amori", "L'ete indien" sau "Et si tu n'existais pas".



Pe 30 şi 31 mai şi pe 1 iunie, la Romexpo, are loc "THE Concert". Printre artiştii care vor urca pe scenă se numără Alina Eremia, AMI, ANTONIA, Carla's Dreams, INNA, Irina Rimes, Mark Stam, Minelli, PAX, Sickotoy, The Motans, Vanotek şi 5GANG.





Formaţia suedeză de symphonic metal Therion revine în România în 2020 în cadrul Maximum Rock Festival, în perioada 13 - 14 iunie, la Arenele Romane.





Tot la Arenele Romane, pe 21 iulie, revine şi Judas Priest în cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years. Turneul celebrează 50 de ani de activitate a britanicilor, iar fanii vor avea parte de un setlist "croit" pe istoria plină de hituri a trupei.



Câştigătoare a două premii Oscar şi a cinci premii Grammy, Celine Dion va susţine în premieră în România un concert extraordinar, în cadrul turneului "Courage World Tour", pe 29 iulie pe Arena Naţională.



David Garrett, superstarul care a cucerit publicul din România în 2018 cu două reprezentaţii sold-out ale concertului "Explosive Live", revine pentru două concerte la Bucureşti şi Cluj-Napoca. Concertele fac parte din turneul mondial "Unlimited Live" şi vor avea loc pe 21 octombrie la Sala Palatului din Capitală, iar pe 23 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca. Folosind o tehnologie inovatoare de ultimă generaţie pentru a crea o fuziune între componenta muzicală şi vizuală cu experienţa unui concert-cinematografic uimitor, violonistul îi va cuceri pe admiratorii din România cu melodii noi, cu aranjamente muzicale unplugged, precum şi cu cele mai emoţionante interpretări ale celor mai apreciate hituri internaţionale.

