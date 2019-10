Cea mai mare sală de concerte simfonice din România își deschide stagiunea: dirijorul CHRISTIAN REIF și pianistul MATEI VARGA la Sala Radio!

După o participare importantă în cadrul Festivalului Internațional ”George Enescu”, Orchestrele și Corurile Radio România își redeschid - vineri, 11 octombrie (19.00) - noua stagiune la SALA RADIO, cea mai mare sală de concerte simfonice din România, dotată cu cea mai mare orgă din sud-estul Europei.

Dirijorul german CHRISTIAN REIF, aplaudat recent la pupitrul Orchestrei Simfonice de Tineret din San Francisco, pianistul român MATEI VARGA, laureat al Concursului Internațional ”George Enescu” și două lucrări celebre ale căror povești au marcat istoria muzicii – unicul concert de pian semnat de Schumann și suita Tablouri dintr-o expoziție de Musorgski-Ravel - definesc concertul inaugural al noii stagiuni. Evenimentul este prezentat de Orchestra Națională Radio.

Programul serii, 100% romantic, debutează cu Schumann - Concertul în la minor pentru pian și orchestră, unul dintre cele mai cunoscute concerte de pian compuse vreodată. Lucrarea a avut premiera absolută la Dresda, în 1845, cu soția sa, celebra pianistă Clara Schumann, ca solistă. O lună mai târziu, concertul era interpretat la Leipzig, sub bagheta unui alt mare compozitor al vremii, Felix Mendelssohn. Într-o frumoasă poveste ce străbate istoria muzicii, se pare că lucrarea l-a influențat pe Grieg în conceperea propriului său concert de pian, care, la rândul său, l-a inspirat pe Rahmaninov în scrierea primului său concert.

În partea a doua serii, veți asculta suita Tablouri dintr-o expoziție – de Musorgski (în versiunea orchestrată de Ravel, compozitorul cunoscutului Bolero). Lucrarea a fost dedicată de compozitorul rus prietenului său, Viktor Hartmann, arhitect și pictor, decedat subit la doar 39 de ani. Provocând imaginația auditoriului, suita redă sonor tablourile create de Hartmann, reunite în expoziția realizată în memoria sa.

Aflat pentru prima oară la pupitrul Orchestrei Naționale Radio, dirijorul CHRISTIAN REIF va debuta în stagiunea 2019-2020 la pupitrul unor orchestre cu prestigiu precum Scottish National Orchestra (Marea Britanie), RTE National Symphony Orchestra (Irlanda), Brno Philharmonic (Cehia) ș.a. Colaborările viitoare mai includ concerte alături de orchestre simfonice din Dallas, Carolina de Nord, Santa Barbara, cu Orchestre National de Lyon, San Francisco Symphony, Orchestra Naţională a Belgiei şi Orchestra Simfonică Portugheză din Lisabona. Dirijorul de origine germană a studiat la unele dintre cele mai prestigioase instituţii din lume: Juilliard School - New York şi Mozarteum Salzburg.

Laureat al Concursului Internaţional George Enescu şi al Concursului Maria Canals din Barcelona, Matei Varga (foto) desfăşoară o intensă activitate concertistică atât în Statele Unite, cât şi în Europa. Cariera muzicianului român include evenimente prezentate în cele mai mari săli de concerte din lume, precum Carnegie Hall (New York), Konzerthaus (Berlin), Auditorium du Louvre (Paris), National Center for Performing Arts (Beijing), Palau de la Música (Barcelona). Cel mai recent album al său, Early Departures, lansat la casa de discuri Sono Luminus a fost apreciat de BBC Magazine. În luna mai a acestui an, Matei Varga a debutat la Victoria Hall din Geneva, alături de Orchestre des Nations.