Cel mai bine vândut single al anului 2019

billie eillish/antena3

Cântecul "bad guy", al artistei americane Billie Eilish, a fost cel mai bine vândut single din 2019, conform cifrelor publicate de Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), citate contactmusic.com.

Hit-ul artistei a fost cumpărat, descărcat şi difuzat cel mai mult în ultimul an, fiind urmat în clasament de "Old Town Road", al rapperului american Lil Nas X.



Melodiile "Senorita", a lui Shawn Mendes şi Camila Cabello, "Sunflower", de Post Malone, şi "7 Rings", de Ariana Grande, sunt clasate pe locurile al treilea, respectiv al patrulea şi al cincilea.

Albumele, "5x20 - All The Best!", o compilaţie cu cele mai reuşite melodii ale grupului japonez Arashi, s-a vândut în 3,3 milioane de exemplare în întreaga lume, depăşind performanţele obţinute de Taylor Swift cu albumul "Lover", vândut în 3,2 milioane de exemplare.



"Map Of The Soul - Persona", al grupului BTS, "A Star Is Born", al artistei Lady Gaga, şi discul de debut al lui Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", s-au clasat pe primele cinci poziţii ale clasamentului celor mai bine vândute albume din 2019.



Industria a realizat 20 de miliarde de dolari anul trecut, cea mai mare sumă obţinută din 2005. 56,1% din încasări au fost obţinute prin intermediul site-urilor de streaming, inclusiv Spotify şi Apple Music. Marea Britanie este cea mai importantă piaţă muzicală din Europa şi a treia la nivel mondial, după SUA şi Japonia.



Taylor Swift a fost numită artistul cel mai bine vândut din lume, pentru a doua oară, după o performanţă similară înregistrată în 2014.



Adolescenta Billie Eilish, în vârstă de 18 ani, a fost marea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a galei Premiilor Grammy, eveniment desfăşurat în ianuarie la Los Angeles. Ea a cucerit cinci premii Grammy, printre care cel mai bun album, piesă, înregistrare şi cel mai bun nou artist. Aceasta abordează teme precum depresia, sinuciderea şi schimbările climatice. A câştigat cu albumul său de debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", iar single-ul "Bad Guy" a primit premiile pentru piesa anului şi înregistrarea anului.