Cele mai bune 100 cântece ale secolului XXI

Pe lista "celor mai bune 100 de cântece ale secolului XXI" publicată de revista americană Rolling Stone, în ediţia sa din iulie, figurează pe primul loc, 'Crazy in Love' - piesa de pe primul album de debut solo al cântăreţei Beyoncé, la care a colaborat cu rapperul Jay-Z, relatează sâmbătă EFE.



Revista Rolling Stone notează că în anii 2000 s-a produs "o cantitate incredibilă de muzică" şi "am avut norocul să asistăm" la debutul carierei unor vedete ca Beyonce, Drake, Jack White sau Adele, dar şi la strălucirea unor staruri deja consacrate, precum Beck, Outkast sau U2.



Pe primele cinci locuri se poziţionează, în afară de Beyoncé şi de soţul său Jay-Z care ocupă locul 5 cu '99 Problems', cântecele 'Paper Planes', de M.I.A. (2): 'Seven Nation Army', de The White Stripes (3) şi 'Hey Ya!', de Outkast (4)



Printre artistele feminine ale căror piese s-au clasat pe locuri fruntaşe se numără Lady Gaga, cu 'Bad Romance' (21), regretata Amy Winehouse, cu 'Rehab' (20), sau cântăreaţa britanică Adele, cu 'Rolling in the Deep' (8).



Şi artişti latino-americani au fost incluşi pe această prestigioasă listă, redactată de artişti, producători, critici şi experţi ai industriei discografice.



Astfel, piesa 'Despacito', pe care cantautorul portorican Luis Fonsi o interpretează alături de compatriotul său Daddy Yankee şi care a condus lista succeselor şi reproducerile pe Youtube, s-a clasat pe locul 91.



Versiunea aleasă este remix-ul realizat în colaborare cu Justin Bieber.



Daddy Yankee este inclus în topul 100 şi cu piesa 'Gasolina', pe care revista americană o consideră "un punct de cotitură al ascensiunii genului reggaeton în muzica mondială".



Pe locul 85 figurează 'My Shot', un cântec compus de dramaturgul, compozitorul şi actorul Lin-Manuel Miranda, de origine portoricană şi născut la New York, pentru musicalul 'Hamilton'.



Mai sus, pe locul 59, se clasează piesa 'Bodak Yellow', interpretată de Cardi B, o artistă de rap născută în Bronx din mamă dominicană şi tată din Trinidad şi Tobago.

