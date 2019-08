Celebrul cantautor Neil Young își va lansa albumul "Colorado" în toamnă

Cântăreţul canadian Neil Young a anunţat pe site-ul său lansarea unui nou album în luna octombrie. Initulat "COLORADO", acesta va cuprinde zece piese noi, cu durata între 3 şi 13 minute. Prima melodie se va numi "Rainbow of colors'" și va fi lansată în luna august. "COLORADO" este primul album al lui Neil Young înregistrat cu Crazy Horse, de la "Psychedelic Pill" (2012). Albumul este cel de-al 38-lea din cariera sa și va fi editat în format CD, dublu vinil, dar şi "streaming".

În paralel cu această lansare s-a anunţat proiecţia în sălile de cinema din întreaga lume a documentarului "Mountaintop Sessions", în regia lui C.K. Vollick, care prezintă procesul de elaborare al noului album.



Formația Crazy Horse, compusă în prezent din Billy Talbot, Ralph Molina şi Nils Lofgren, este trupa veterană a acestuia, cu care a cântat în anii '60 sub alt nume, care l-a însoţit pe artist la începutul carierei sale şi împreună cu care a înregistrat succese, precum "Rockin' in the Free World".



Neil Young (Toronto, 1945), inclus de două ori în prestigioasa "Rock and Roll Hall of Fame" pentru cariera lui solo, dar şi ca membru al trupei "Buffalo Springfield", este considerat unul dintre cei mai mari cantautori din istoria muzicii, cu o carieră de 40 de ani.

AGERPRES