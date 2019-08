Cerbul de Aur 2019 pe o scenă cât 1.000 de televizoare

Clasică, dar şi versatilă şi glamour. Aşa va fi în acest an, scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur pe care vor evolua concurenţii şi artiştii invitaţi din România şi din străinătate.

Ediţia 2019 va fi una strălucitoare, cu o scenă inundată de sute de metri pătraţi de ecrane LED, adaptată, la fel ca grafica, profilului şi conţinutului tuturor show-urilor pop, rock sau de folclor.

Artiştii prezenţi la Cerbul de Aur 2019, concurenţi sau invitaţi, vor urca pe o scenă de 800 m2, cu 400 m2 ecrane de LED - echivalentul a 1.000 de televizoare! – şi cu peste 50.000 de piese demontabile de scenotehnică. O scenă cu un concept clasic, pentru un eveniment cu clasă şi de tradiţie cum e Cerbul de Aur, dar care se poate transforma rapid pentru a fi în ton cu show-ul fiecărui artist în parte.

„Sunt mândru să lucrez din nou la acest amplu proiect, care e mereu o provocare pentru mine. Dacă anul trecut ediţia jubiliară a Cerbului de Aur s-a desfăşurat pe o scenă impresionantă, în acest an vrem să surprindem din nou spectatorii din Braşov şi telespectatorii din faţa micilor ecrane”, promite arhitectul Petre Ţalea, cel care semnează scenografia Festivalului. „Orice decor este special şi are particularităţile lui, dar are şi „eterna" motivaţie - trebuie să fie mai bun decât anul trecut. Încercăm să oferim artiştilor un spaţiu atractiv şi versatil pentru momentele ce îi reprezintă. Vom avea o scenografie tehnologică, cu suprafaţe generoase de ecrane pentru implementarea decorurilor video, astfel că, împreună cu designul de lumini, scena se va transforma pentru fiecare moment în parte. Se va schimba geometria spaţiului pentru a accentua şi susţine performanţa la nivelul unui show de mare anvergură mult asteptat de public”, încheie Petre, cel care şi-a pus amprenta pe spectacole susţinute de Ştefan Bănică jr., Horia Brenciu sau Loredana, festivaluri, musical-ul „Mamma mia”, show-uri tv precum: „Câştigă România”, „Surprize, surprize”, „Iartă-mă”, „Din dragoste”, „Dansez pentru tine”, „Vocea României”, „Vocea Cehiei”, „X Factor”, Revelioane la toate posturile tv etc.

La amenajarea Pieţei pentru Cerbul de Aur, organizatorii au ţinut cont de profilul spaţiului, astfel încât prezenţa evenimentului să fie o bucurie pentru oraş, iar măsurile necesare desfăşurării festivalului să nu creeze un disconfort major populaţiei.

Televiziunea Română mulţumeşte brașovenilor, antreprenorilor care deţin spaţii comerciale în Piaţa Sfatului şi autorităţilor locale pentru sprijinul acordat în organizarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, un eveniment de prestigiu atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Emeli Sandé, Ronan Keating, Ştefan Bănică jr şi Irina Rimes.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, în perioada 22-25 august a.c.

Pentru cele patru zile ale evenimentului - 22-25 august - organizatorii au pus la dispoziţie mai multe categorii de bilete, cu preţuri începând de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro (https://www.eventim.ro/ro/bilete/cerbul-de-aur-2019-brasov-piata-sfatului-529987/event.html), UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de bilete Eventim din Cluj - în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti –

în cadrul Cinema PRO. Biletele pot fi achiziţionate cu opţiunea de livrare prin curier, ridicare de la casa de bilete, print-at-home (in format pdf) sau în format e-ticket (bilet direct pe telefonul mobil) cu cost zero.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol