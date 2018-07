Cerbul de Aur: şapte juraţi vor alege concurenţii Festivalului

Juriul este pregătit să aleagă cine va urca pe scena Concursului Internaţional Cerbul de Aur 2018. Directorul Festivalului, jurnalişti, oameni de radio, compozitori, regizori, cu toţii specialişti şi iubitori ai muzicii vor desemna concurenţii ediţiei din acest an, care va avea loc în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Brașov.

Daniel Jinga – dirijor şi compozitor, Liana Stanciu Georgescu - jurnalist de specialitate radio şi tv, Felix Crainicu – realizator Radio România Actualităţi, Andrei Tudor - compozitor, Andreea Archip – jurnalist, Gabriel Scîrlet – regizor muzical TVR şi Smaranda Vornicu Shalit – directorul Festivalului sunt cei şapte juraţi care vor decide artiştii ce intră în Concursul Festivalului Internaţional Cerbul de Aur. După închiderea perioadei de înscrieri, membrii juriului vor alege cel mult 15 concurenţi dintre candidaţi, urmând ca pe 20 iulie să aflăm numele artiştilor care vor lupta pentru Marele Trofeu.

„Sunt extrem de onorată şi, în acelaşi timp, responsabilizată de semnificaţia aparte a acestei ediţii aniversare a Festivalului - Concurs International ‚Cerbul de Aur’”, a declarat Smaranda Vornicu Shalit, Directorul Festivalului. „Voi spune un lucru de domeniul evidenţei: ne dorim o repunere a acestui brand de prestigiu pentru TVR șşi pentru România în poziţia pe care el o merită în peisajul muzical românesc. Lucrăm intens pentru a avea un mix de recitaluri româneşti şi străine, care să se ridice la standardele de calitate muzicală ale ediţiilor anterioare”, a adăugat directorul festivalului.

Au mai rămas zece zile pentru înscrieri la concursul internațional de interpretare

Artiştii care vor să urce pe scena Festivalului şi să concureze pentru premii în valoare totală de 65 de mii de euro mai au timp să se înscrie până în data de 11 iulie a.c., pe site-ul oficial al evenimentului, http://cerbuldeaur.ro, unde este publicat şi Regulamentul Festivalului Concurs.

„Sperăm să oferim publicului din Piaţa Sfatului şi din faţa ecranelor de televiziune un concurs interesant, cu interpreţi talentaţi, fiecare cu amprenta sa artistică aparte. Mai sunt zece zile şi îi încurajez să se înscrie pe toţi tinerii artişti care vor să urmeze calea de succes a unor mari nume precum Luminiţa Dobrescu, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Angela Similea, Monica Anghel, Paula Seling sau Andra”, a punctat Smaranda Vornicu Shalit.

Artiştii înscriși în selecția festivalului-concurs vor fi evaluați de un juriu format din șapte profesionişti. Compozitor și dirijor, Daniel Jinga este maestru de cor al Operei Naționale din Bucureşti şi dirijor al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgovişte. Doctor în muzică, este fondator și dirijor al corului de cameră Accoustic și a colaborat în proiecte simfonice cu mari artiști români precum Phoenix, Gheorge Zamfir sau Smiley.

Felix Crainicu este regizor de teatru (cu numeroase spectacole montate în teatre din România), scriitor, fondator al Școlii de dans și teatru Oportunidad. Cu o experiență de 25 de ani în radio, Felix Crainicu realizează, în prezent, mai multe emisiuni muzicale la Radio România Actualităţi – „Muzica de top“, „Muzică şi radio“, „Colecţia de muzică – succesele muzicii româneşti“.

Liana Stanciu se numără printre primii realizatori de radio dupa 1989 și face parte din echipa TVR de peste zece ani, unde este realizator de emisiuni de divertisment și culturale. Liana Stanciu are o experienţă vastă în media românească și este activă în mai multe ONG-uri.

Andreea Archip este reporter special la Libertatea. Are o experiență de 12 ani ca jurnalist, în presă scrisă și televiziune. A început cu Evenimentul zilei și Adevărul, a lucrat la Departamentul Știri al Televiziunii Române, a realizat reportaje și documentare la Digi24. Ca reporter la Libertatea, a coordonat și realizat campanii media și a fost trimisul special al publicației la evenimente de amploare din țară și străinătate.

Distins cu peste 30 de premii de creaţie sau interpretare, compozitorul Andrei Tudor este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, în comisia de specialitate a Credidam și lector universitar doctor la Catedra de compoziție a Universității de Muzică din București. Artistul colaborează, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Andra, Aura Urziceanu, Monica Anghel, Nico, Luminița Anghel, Gabriel Cotabiță, Felicia Filip, Vlad Miriță, Marcel Pavel, Cezar Ouatu, Cristi Minculescu, Adrian Enache, Paula Seling sau Pasha Parfeni. Piese sau aranjamente semnate de compozitor au apărut pe mai mult de 20 de compilații.

Gabriel Scîrlet a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti la secţia Compoziţie. Din 2006 este regizor muzical la Televiziunea Română, unde a realizat regia muzicală pentru numeroase concursuri muzicale: Eurovision, Cerbul de Aur, Concursul George Enescu, Eurovision Junior, Mamaia Copiilor. Lansări discografice: Jon Lord live(EMI Londra), Filarmonica Moscova(Sony Austria), Filarmonica George Enescu, Hope Concert.

Smaranda Vornicu Shalit are o experiență în media de 25 de ani, fiind coproducător, realizator și moderator al emisiunii „De la A la infinit” (2013), jurnalist și editor pentru Avantage, Elle, Cosmopolitan, EVZ life and style, catchy.ro. La ediția din acest an, Smaranda Vornicu Shalit este directorul Festivalului Cerbul de Aur.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur va avea loc în perioada 29 august – 2 septembrie a.c., în Piaţa Sfatului din Braşov. În an aniversar, dedicat Centenarului României şi semicentenarului festivalului, TVR propune un format special al evenimentului, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi evenimente adiacente.

Festivalul se va încheia cu o Gală Centenară, un spectacol folcloric ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.