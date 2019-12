Cezar Guna lansează Baby Benz - o melodie cu un clip fresh și sugestiv!

Cezar Guna, artist Global Records, a lansat săptămâna trecută videoclipul piesei Baby Benz. Melodia vorbește despre atracție și despre iubirea care trece dincolo de imaginație, iar clipul exprimă foarte bine aceste stări și sentimente, prin cadre rapide și lumini difuze.

Cezar este un artist extem de talentat și, pe lângă timbrul său vocal special și expresiv, acesta este și un bun compozitor.

„Piesa Baby Benz este o piesă foarte interesantă pentru mine, deoarece are un subiect vag. Am încercat să scriu versurile în așa mod încât ascultătorul să nu își dea seama dacă e vorba despre o fată sau despre o mașină. În clip apare brandul meu de mașini de suflet, iar baby reprezintă dragostea. Astfel, am încercat să facem această asemănare între cele două, mergând mai mult în această direcție. Sper să vă placă rezultatul final, de care eu sunt tare mândru”, a declarat Cezar Guna.

Link YouTube: https://youtu.be/lvFGNqvW01s

Versurile piesei Baby Benz au fost scrise de Cezar Guna, în ceea ce privește muzica, el a colaborat cu Quick, producătorul Global Records care a asigurat și partea de producție a videoclipului. Raluca Netca a fost responsabilă de regia clipului, de imagine s-a ocupat Alex Chițu, iar producția este semnată de Loops Production.