Cher scoate un album cu coveruri ale trupei ABBA

Vedeta americană Cher, pe afişul sequel-ului musicalului "Mamma Mia!" - un omagiu cinematografic adus celebrei trupe ABBA - a anunţat marţi lansarea unui album cu coveruri ale unor hituri ale cunoscutei formaţii suedeze, informează AFP.



Într-un interviu acordat postului american NBC pentru promovarea "Mamma Mia! Here We Go Again", cântăreaţa şi actriţa de 72 de ani a explicat ca a fost motivată de filmarea peliculei pentru a înregistra acest album.



"După ce am interpretat 'Fernando' m-am gândit că ar fi distractiv să fac un album cu piese ABBA, aşa că am făcut-o", a declarat Cher, dând asigurări că rezultatul iniţiativei sale va fi unul original.



"Nu este ceva la ce te-ai putea gândi când te gândeşti la ABBA, am făcut-o într-o manieră diferită", a promis ea, fără a oferi o dată de lansare.



Albumul va primul material discografic pe care Cher îl va scoate pe piaţă din 2013.



"Mamma Mia! Here We Go Again" va fi proiectat în cinematografele din întreaga lume începând din 20 iulie.AGERPRES