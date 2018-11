Chitaristul formaţiei Aerosmith, internat de urgenţă la spital după un concert

PH2 Rob Rubio/U.S. Navy 030904-N-1993R-002 Washington D.C. (Sept. 4, 2003) -- Aerosmith performs on stage during the Operation Tribute to Freedom, NFL and Pepsi sponsored 030904-N-1993R-002 Washington D.C. (Sept. 4, 2003) -- Aerosmith performs on stage during the Operation Tribute to Freedom, NFL and Pepsi sponsored

Chitaristul formaţiei americane de muzică rock Aerosmith, Joe Perry, a fost spitalizat de urgenţă, sâmbătă, la câteva minute după ce a cântat alături de Billy Joel în cadrul unui concert susţinut la Madison Square Garden din New York, relatează AFP.



În vârstă de 68 de ani, Joe Perry s-a simţit rău de îndată ce a părăsit scena, a indicat pentru AFP ataşatul său de presă.



Rockerul a acuzat dificultăţi de respiraţie, iar medicii sosiţi la faţa locului i-au acordat primul ajutor.



Perry era încă spitalizat duminică, a explicat ataşatul de presă care a precizat că muzicianul este conştient şi putea să comunice.



Chitaristul şi-a anulat un concert programat pentru duminică în Florida, însă ''îşi va relua turneul puţin mai târziu în această lună'', a indicat aceeaşi sursă.



Cauzele exacte ale stării de rău nu au fost precizate.



Joe Perry este unul dintre membri fondatori ai grupului Aerosmith, format la Boston în 1970.



Artistul a povestit, cu mai multe ocazii, că a fost dependent de alcool şi de droguri de-a lungul timpului, în special la sfârşitul anilor '70.



Lui Joe Perry i s-a mai făcut rău în 2016, de data aceasta pe scenă, în timpul unui concert al formaţiei Hollywood Vampires, un alt grup cu care colaborează. Problema de sănătate a fost pusă pe seama oboselii, chitaristul susţinând mai multe concerte la rând.



Aerosmith, una dintre cele mai mari trupe de rock din Statele Unite, câştigătoare a numeroase premii, deseori supranumită ''The Bad Boys from Boston'' (Băieţii răi din Boston), este celebră pentru piese precum ''Back in the Saddle'' şi ''Walk This Way''.



Grupul este alcătuit din vocalistul Steven Tyler, chitariştii Joe Perry şi Brad Whitford, bateristul Joey Kramer şi basistul Tom Hamilton.AGERPRES