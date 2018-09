Chitaristul Marty Balin a murit la vârsta de 76 de ani

Chitaristul Marty Balin, cofondator al grupului rock psihedelic Jefferson Airplane, celebru în anii 1960, a murit joi la vârsta de 76 de ani, a anunţat presa americană vineri seară, citată de AFP şi DPA.



Muzicianul american, al cărui nume a fost Martyn Jerel Buchwald, era un chitarist folk aflat în căutarea succesului pe scenele din San Francisco în momentul în care a înfiinţat grupul Jefferson Airplane alături de Paul Kantner, un alt chitarist, care a murit în 2016.



Acel grup a devenit un precursor al rockului psihedelic, născut sub influenţa consumului unui droguri precum LSD. Printre titlurile celebre de pe albumul "Surrealistic Pillow" (1967) - unul dintre marile succese ale trupei - se numără piese precum "White Rabbit" şi "Somebody to Love", compuse de Marty Balin.



Din 1969 până în 1972, grupul Jefferson Airplane a avut-o ca solistă pe cântăreaţa Grace Slick.



Deja celebru în Statele Unite, grupul californian a dobândit şi o faimă mondială după ce a cântat în 1969 pe scena legendarului festival Woodstock şi, apoi, la festivalul Altamont organizat de The Rolling Stones.



Marty Balin a părăsit trupa în 1978, însă anumiţi membri ai formaţiei, inclusiv Marty Balin, Grace Slick şi Paul Kantner, au continuat să colaboreze în anii următori sub diverse nume, în special în grupul Jefferson Starship, înregistrând în anii 1980 piese de succes, precum "We Built This City" şi "Nothing's Gonna Stop Us Now". Marty Balin şi-a construit apoi o carieră solo.



Familia lui Marty Balin nu a precizat cauza decesului muzicianului, care a suportat o operaţie pe cord deschis în 2016.



Susţinând că a suferit sechele multiple în urma acelei intervenţii, rockerul american a dat în judecată spitalul newyorkez în care a fost operat, acuzându-l de comiterea unei erori medicale.

AGERPRES