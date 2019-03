Citadela Artelor debutează la Castelul Peleș prin concertul jazz susținut de Sorin Zlat Quartet

Stagiunea „Sunetul Muzicii” de la Castelul Peleș, după 10 ani și numeroase evenimente culturale susținute la Sala de Concerte, primește o înfățișare nouă și un format mai cuprinzător reunite sub numele de „Citadela Artelor”.

Primul eveniment, intitulat „The Land of Dreams” va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, de la ora 16:00, invitați fiind membrii formației Sorin Zlat Quartet, unul dintre band-urile de referință ale jazz-ului autohton. Deschiderea noii stagiuni va aduce în premieră prezentarea colecției de instrumente muzicale cu semnificație istorică, alese din patrimoniul Muzeului Național Peleș.

Evenimentul va fi prezentat de Sebastian Crăciun.

Organizatorii, Muzeul Național Peleș și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, promit o serie nouă de evenimente culturale în Sala de concerte a Casetelului Peleș unde publicul va fi invitat să ia parte la un adevărat regal al artelor care va cuprinde, pe lângă concertele de jazz și muzică clasică și spectacole de dans contemporan, expoziții speciale, iar fiecare eveniment va prezenta povestea unui obicect cu semnificație din patrimoniul Castelului Peleș. Și anul acesta, evenimentele se vor desfășura lunar în perioada martie – octombrie.

Primii artiști invitați să facă parte din „Citadela Artelor” sunt Sorin Zlat – pian, Mihaela Alexa – voce, Michael Acker – contrabas și Gabi Matei – percuție, reprezentând componența unuia dintre cele mai longevive cvartete jazz din România, împlinind recent 10 ani de activitate. Liderul grupului, Sorin Zlat, este primul pianist străin care reușește să cucerească râvnitul premiu "The Great American Jazz Piano Competition", considerat cel mai prestigios concurs de pian solo din SUA cu o tradiție de peste 30 de ani, artistul devenind astfel și primul român care primește un premiu de o asemenea anvergură.

La concertele pe care le-au susținut în România, Europa și S.U.A membrii grupului și-au propus și continuă să încânte publicul cu lucrări originale compuse pentru albumul "Endurance", cu standarde de jazz reorchestrate în manieră proprie. La concertul de sâmbătă artiștii vor interpreta, totodată, și lucrari noi ce vor apărea pe urmatorul disc, "The Land of Dreams".

Prin această fuziune de stiluri, grupul a câștigat recunoșterea publicului de jazz din România, Europa și SUA, bucurându-se de numeroase concerte pe scenele unor cluburi si festivaluri celebre, precum: Montreux Jazz Festival, Jacksonville Jazz Festival (S.U.A), Garana Jazz Festival, Sibiu Jazz Festival, Timisoara Jazz Festival, Bucharest Jazz Festival sau la Ronnie’s Scott, Kings Place din Londra, Nardis Club (Istanbul), Jazz Cafe (Montreux), B-flat (Berlin), Pera Fest (Turcia), Getxo Jazz Festival (Spania), Jacksonville Jazz Festival (S.U.A), Monaco Jazz Festival etc. De-a lungul timpului, Sorin Zlat Quartet a cântat pe aceeași scenă alături de nume mari ale jazzului: Lee Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford Marsallis, Joey Calderazzo, Tito Puente și Jeff Ballard. La data de 28 mai 2017, Sorin a fost invitat ca headliner la festivalul din S.U.A "Jacksonville Jazz Festival" să concerteze în aceeași seară și pe aceeași scenă alaturi de Chick Corea Trio, Joey Alexander Trio și The Commodores.

Sorin Zlat - pianist de jazz, clarinetist, compozitor, orchestrator și laureat a peste douăzeci de premii naționale și internaționale, este unul dintre cei mai talentați muzicieni români de jazz ai momentului. A început studiile muzicale la vârsta de șapte ani, primele instrumente studiate fiind vioara și clarinetul la Liceul de Artă „George Apostu” din Bacau. Este absolvent al Facultății de Muzică „George Enescu” din Iași, sectia clarinet clasic, și masterand al Universității de Muzică din București, sectia jazz, instrument-pian la clasa renumitului pianist și profesor de jazz Mircea Tiberian. Sorin a creat un repertoriu ce contine piese de jazz originale, precum și standarde reorchestrate, variind prin stilurile latin, jazz, pop și clasic, orchestrate pentru a reflecta stilul său interpretativ unic care i-a adus recunoașterea instantă pe scena de jazz europeană și nord americană.

Printre numeroasele premii câștigate de Sorin Zlat se numără Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Jacksonville, Florida, Statele Unite ale Americii (2015), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadul Competiției de Jazz din Montreux (2015), precum și Premiul pentru Cel Mai Bun Muzician de Jazz pentru anii 2014, 2015, acordat de Fundatia de Jazz Muzza. Demn de menționat este faptul că Sorin a fost primul pianist non-american care a câștigat pentru prima dată Marele Premiu în cadrul celui mai prestigios concurs de pian solo din S.U.A, "The Great American Jazz Piano Competion", o competiție cu o tradiție de peste 30 de ani. În vara aceluiași an, Sorin a lansat albumul Endurance ce conține piese solo, în formulă de trio, precum și compoziții personale, un album primit cu multă apreciere de către iubitorii de jazz. În anul 2019, datorită premiilor și meritelor aduse României, primarul orașului Bacău, Cosmin Necula, i-a înmânat lui Sorin titlul de „Cetățean de onoare” și „Cheia Orașului". De asemenea, în același an, a primit din partea UCMR „Premiul pentru Jazz".

Următorul eveniment din „Citadela Artelor” se va intitula „Armonii Pascale” și va avea loc sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 16:00, avându-i invitați pe actrița Lamia Beligan și pe muzicianul Nicolae Szekely la chitară clasică.