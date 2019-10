Clasic și romantic, cu dirijorul Christian Badea şi pianistul Mihai Ritivoiu

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea, va avea în pogram joi și vineri, 10 și 11 octombrie, Preludiul operei Hovanşcina de Modest Musorgski, Concertul nr. 1, în fa diez minor, pentru pian şi orchestră, op. 1 de Serghei Rahmaninov și Simfonia nr. 8, în sol major, op. 88 de Antonin Dvorak. Solist va fi pianistul Mihai Ritivoiu.

„După marele succes al Orchestrei si Corului Filarmonicii cu Moise şi Aron, de Arnold Schönberg, la Festivalul Enescu, continuăm stagiunea cu un repertoriu familiar, în cheie clasică și romantică, cu care reînnoim contactul cu publicul fidel al concertelor de abonament. Simfonia nr.8 de Dvorak, plină de ritmuri si melodii de inspirație popular, si primul concert de Rahmaninov, compus la numai 18 ani”, spune dirijorul Christian Badea.

„Solistul este tânărul pianist român Mihai Ritivoiu, care revine la Filarmonică, în stagiunea 2019 - 2020, împreună cu o serie de alți muzicieni tineri români de exceptie, precum Ioana Cristina Goicea și Daniel Ciobanu. Concertmaistru este tânărul violonist român Rafael Butaru, cunoscut prin activitatea sa artistică intensă, nu numai in România, dar și peste hotare”, subliniază maestrul Christian Badea.

CHRISTIAN BADEA

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Christian Badea a condus,în cadrul Festivalului „George Enescu” 2019 din București, Filarmonica din Sankt Petersburg, alături de solistul Vadim Repin.

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul nașterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

A condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat. În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din București și, în același an, a înființat Fundația Română pentru Excelență în Muzică, dedicată realizarii unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internationala și susținerii dezvoltării artistice a celor mai talentati tineri muzicieni din România și din alte țări europene. Printre proiectele realizate de Fundație se numără Festivalul Internațional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 și în 2016 și ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. Dupa un succes răsunător la debutul său cu opera „Andrea Chenier“, la Teatro Colon din Buenos Aires, Christian Badea a fost invitat să se reîntoarcă în 2019, pentru o nouă producție a operei „Turandot“. Parteneriatul său artistic cu Opera din Sydney, început în anul 2011, continuă cu angajamente până în stagiunea 2020- 2021.

MIHAI RITIVOIU

Născut la Bucureşti, Mihai Ritivoiu a studiat pianul la Liceele de Muzică “Dinu Lipatti” şi „George Enescu“ cu profesoarele Alma Peter-Apostoleanu şi Gabriela Enăşescu. În 2012 a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la clasa pianistului şi profesorului Viniciu Moroianu. A participat la cursuri de măiestrie interpretativă susţinute de Gabriel Amiraş, Dmitri Bashkirov, Dominique Merlet si Emmanuel Ax, beneficiind de asemenea de sfaturile şi îndrumarea maestrului Valentin Gheorghiu. În prezent urmeaza cursul Artist Diploma la Guildhall School of Music & Drama din Londra, la clasa Senior Professor of Piano Joan Havill.Mihai Ritivoiu este câştigător al Concursului Naţional „Dinu Lipatti“, în 2010, şi laureat al Concursului Internaţional „George Enescu“, 2011, şi al Tunbridge Wells International Young Concert Artist Competition, 2014, an în care a obţinut de asemenea Medalia de Aur a Societăţii Europene Beethoven din Londra. Pianistul a concertat pe importante scene din Europa precum Wigmore Hall, Barbican Centre si St. Martin-in-the-Fields in Londra, Studioul “Ernest Ansermet” din Geneva, Centrul Bechstein din Frankfurt si Ateneul Roman. A fost solist al Orchestrelor Filarmonice din Bacău, Rîmnicu-Vâlcea şi Timişoara, al Orchestrei de Cameră Radio, Orchestrei Române de Tineret şi Sinfonia of Cambridge. În August, 2013, Mihai a avut onoarea de a fi invitat să ia parte în concertul „Valentin Gheorghiu şi invitaţii săi“, care a avut loc în sala Cazinoului din Sinaia, în cadrul Festivalului „Enescu şi muzica lumii“. Interpretarile sale au fost difuzate de Radio Romania Muzical, Radio Suisse Romande iar in 2014 a fost invitat al emisiunii „In Tune“ a postului BBC Radio 3. Studiile lui Mihai la Guildhall School of Music & Drama sunt sponsorizate de Noswad Charity, in trecut beneficiind de burse si premii ale Fundatiei Familiei Ratiu, Fundatiei Culturale Erbiceanu, Ileana and Peter Ilica Foundation for the Endowment of the Arts si Fundatiei Principesa Margareta a României.