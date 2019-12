Colinde în sonorități contemporane, pe scena Teatrelli

Două ansambluri de muzică contemporană aduc publicului colinde contemporane, dar și o selecție de colinde tradiționale mai puțin cunoscute transpuse într-un limbaj muzical actual, înainte de Sărbători, pe scena Teatrelli. Concertul este programat pentru 10 decembrie, de la ora 19 și reunește ansamblul SonoMania și pe artiștii Maria Balabaș, Mihai Balabaș, Călin Torsan și Marina Pingulescu.

„Dincolo de colind”, al ansamblului SonoMania și „Colindele temperate” ale artiștilor Maria Balabaş, Mihai Balabaş, Călin Torsan și Marina Pingulescu sunt cele două abordări muzicale care invită publicul la un altfel de concert de colinde.

„Dincolo de colind” propune compoziții contemporane care pornesc de la colinde tradiționale. Reinterpretate de noua generație de compozitori prin prisma propriului limbaj muzical și cu ajutorul tehnicilor contemporane, lucrările care alcătuiesc programul sunt: Variațiuni de colin(d)at, de Aurelian Băcan, Reconstruction, de Bogdan Pintilie, weave.tear, de Alexandru Sima, Luminous, de Sebastian Androne-Nakanishi, Let it Ring de Vlad Răzvan Baciu, Plai de munte, de Áron Török-Gyurkó, Crește-mi, Doamne creștiu & Îndrea, de DanDe Popescu, Perpetuum de Sebastian Tună, Colind-meditație, de Alexandru Ștefan Murariu și Colindomania, de Andrei Petrache. Sub bagheta Simonei Strungaru, una dintre cele mai cunoscute și curajoase dirijoare de muzică clasică contemporană din România, pe scena Teatrelli va evolua ansamblul SonoMania format din Raluca Stratulat (vioară), Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet), Tamara Dica (violă), Eugen Bogdan Popa (violoncel) și Mihai Murariu (pian). Direcția artistică a proiectului îi aparține compozitoarei Diana Rotaru.

„Fiecare compozitor și-a construit lucrarea pornind de la un alt colind din culegerea lui Bartok: unii s-au apropiat destul de mult de ethosul original al colindului, alții, de armonizarea inedită pe care a realizat-o Bartok, iar alții au preferat să fragmentize colindul și să preia doar câteva elemente esențiale, rămânând sursă de inspirație doar niște umbre sonore. Așadar, paleta de filtre aplicate colindelor este foarte largă.”, a declarat compozitoarea Diana Rotaru.

Înființat în anul 2012 de către compozitoare, ansamblul SonoMania este unul dintre cele mai active în a face cunoscută muzica contemporară și a participat la numeroase concerte și evenimente cu o componentă interdisciplinară și multimedia, atât în țară cât și peste hotare (Coreea de Sud, Trieste, Haga). În anul 2016, SonoMania a fost nominalizat la Premiul „Matei Brâncoveanu” pentru muzică experimentală.

credit foto Lavinia Pollak 2018

În același timp, Maria Balabaş – voce, claviaturi, Mihai Balabaş – chitară, live electronics, Călin Torsan – instrumente de suflat și Marina Pingulescu – vioară propun o transformare sonoră surprinzătoare cu proiectul lor intitulat „Conlinde temperate”, un demers care are deja o vechime de zece ani și care și-a reînnoit inspirația odată cu fiecare interpretare. „Conlindele temperate” propun publicului o selecție de colinde tradiționale foarte puțin cunoscute. „Chiar şi acum, – când nu ne mai recunoaştem nici măcar în numele trupei cu care am scos inițial discul de colinde – acestea au aceeaşi forţă. Ele există dincolo de noi, vorbind mereu în cuvinte şi sunete simple despre facerea lumii, distrugerea ei, vieţile noastre între aceste cicluri cosmice. Pentru a marca acest al zecelea an, transformăm Netemperat în Temperat, pentru că abia de-acum înainte putem spune că aceste colinde au devenit ale noastre, le-am îmblânzit, le-am temperat. Trăim împreună cu ele, trăiesc împreună cu noi. Într-o epocă în care muzica înseamnă mai degrabă consum, Colindele temperate devin o formă personală de a reflecta asupra trecerii timpului şi a transformării limbajului artistic.”, explică Maria Balabaș.