Compozitorul melodiei "I Love Rock 'n' Roll" a murit din cauza infecției cu coronavirus

alan merrill/wikipedia

Cântăreţul şi compozitorul american Alan Merrill a murit din cauza infecţiei cu noul coronavirus, conform unui anunţ făcut de familia sa pe Facebook. Acesta avea 69 de ani și a decedat la New York.



El a fost cunoscut mai ales pentru compunerea melodiei "I Love Rock 'n' Roll", lansată cu trupa Arrows, în 1975, care a avut un succes uriaş după ce a fost preluată de Joan Jett & the Blackhearts, ajungând pe primul loc în topuri, în 1982.



Decesul acestuia a fost anunţat de fiica sa, Laura. "Coronavirusul l-a luat pe tatăl meu în această dimineaţă. Am avut două minute să-mi iau adio de la el înainte să fiu scoasă afară. Părea împăcat şi în timp ce ieşeam exista încă o licărire de speranţă că nu va fi o cifră în partea dreaptă a ecranului la ştirile CNN/Fox. Am parcurs pe jos cincizeci de străzi până acasă cu speranţă în suflet. Oraşul era gol. Când am ajuns la uşa apartamentului am primit vestea că s-a dus", a scris aceasta pe Facebook.



Merrill scris "I Love Rock 'n' Roll" după lansarea single-ului "It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)" al formaţiei Rolling Stones.