Concert The Cure - 22 iulie 2019, în Piaţa Constituţiei

Celebra trupă britanică The Cure va concerta, pentru prima oară în România, pe 22 iulie 2019, în Piaţa Constituţiei, anunţă organizatorii.



Potrivit comunicatului, alături de The Cure vor concerta şi cei trei irlandezi de post-rock de la God is an Astronaut.



În peste 40 de ani de activitate muzicală, The Cure a avut în componenţă mai mult de 13 membri, la evenimentul din Bucureşti regăsindu-se: Simon Gallup - bas, Jasson Cooper - baterie, Roger O'Donnell - clape şi Reeves Gabrels - chitară şi Robert Smith - voce şi chitară.



Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim şi pe eventim.ro, începând de marţi, 6 noiembrie, ora 9,00, la următoarele categorii de preţuri: Diamond Circle - 390 lei; Golden Circle - 280 lei; GA/Standing - 220 lei; GA Early Bird - 170 lei; Tribune seats - 420 lei.



Deţinătorii unui bilet la concertul Bon Jovi care vor să îşi achiziţioneze şi un bilet pentru The Cure vor beneficia de reducere.



Primul concert al The Cure a avut loc în 1978. Formaţia are 13 albume de studio, cu vânzări de peste 27 de milioane de copii, mai mult de 40 de single-uri, materiale live, valoroase coloane sonore şi o multitudine de alte activităţi culturale conexe.



God is an Astronaut este, potrivit organizatorilor, cea mai importantă formaţie din zona post-rock-ului actual. Încă de la înfiinţare, în 2002, trio-ul irlandez a devenit rapid un reper în spectrul trupelor din zona instrumentală. AGERPRES