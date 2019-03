Concerte caritabile în beneficiul copiilor cu autism

Damian Drăghici & Brothers, Bogdan Ioan – câștigător la Vocea României în 2018 - și Franny cântă pentru copiii cu autism

Damian Drăghici & Brothers, Bogdan Ioan – câștigător la Vocea României în 2018 - și Franny, tânără artistă Roton și vocal-coach, cântă pentru cei 170 de copii cu autism din cele două centre ATCA. Toți banii obținuți în urmă vânzării biletelor se vor transforma în ore de terapie pentru micuți. Evenimentul are loc pe 2 aprilie, în Quantic Pub.

ATCA (Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată) în parteneriat cu Quantic Pub organizează astfel cel mai mare concert caritabil rock, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului.

“Poți doar atât cât ți s-a spus că poți! Dacă tu vrei să faci diferența, fă mai mult decât poți, pentru că sigur poți mai mult! Mă dedic oricărei cauze caritabile, dar mai ales celor care au ca scop ajutorarea copiilor. Asta m-a sensibilizat întotdeauna, cu atât mai mult acum, când s-a născut copilul meu”, mărturisește Damian Drăghici.

“Acest gen de eveniment mă face să realizez cât este de important să dai o mână de ajutor. Stă în puterea noastră să ajutăm și să schimbăm ceva în bine. Mă bucur că am fost invitat să iau parte la această acțiune caritabilă și abia aștept să ne vedem”, spune Bogdan Ioan, câștigător al ediției din 2018 de Vocea României. Un copil din 59 este diagnosticat cu autism. În urmă cu 15 ani, autismul era aproape necunoscut în România, nu existau centre de terapie ABA, nu existau terapeuți specializați pentru a lucra cu acești copii. Ușile instituțiilor de învățământ erau închise.

Specialiști și părinți, oameni de bine și parteneri, sub umbrela ATCA, în 11 ani de activitate, au pus bazele a două centre de recuperare, încercând să găsească soluții pentru a reduce costurile terapiei. În prezent, 170 copii urmează programe de terapie în centrele ATCA.

Fondurile strânse în cadrul concertului prin intermediul biletelor de participare vor asigura continuarea programelor de terapie recuperatorie în anul 2019 și a cursurilor de formare gratuite pentru părinți și profesori.

Concertul oferă șansa unei vieți mai bune pentru fiecare copil cu autism din centrele ATCA.

Suflet în culori

Duminică, 31 martie 2019, începând cu ora 19.00, pe scena Sălii Auditorium a Muzeului Național de Artă al României (Str. Știrbei Vodă nr. 1), Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Help Autism, cu sprijinul Kaufland România, Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Muzeului Național de Artă al României, în parteneriat cu Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Wagner Arte Frumoase și Povești, Floria.ro, organizează cea de-a VI-a ediție a evenimentului cultural “SUFLET ÎN CULORI”. Eveniment prezentat de jurnalista Alice Năstase Buciuta.

Concertul caritabil de muzică clasică, a luat fiinţă ca o îmbinare a dorinţei Asociaţiei pentru Muzică, Artă şi Cultură de a oferi sprijin pentru persoane aflate în dificultate şi a obiectivului Asociaţiei Help Autism – de a susţine recuperarea copiilor diagnosticaţi cu autism. Este al șaselea an în care Asociația Help Autism marchează Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, 2 aprilie, prin intermediul acestui evenimentul cultural menit să atragă atenția asupra problematicii autismului în România și totodată să strângă fonduri pentru susținerea celor 500 de copii din asociație. La ediţia din acest an, suntem onorați de prezența ansamblulului IMAGO MUNDI (Oana Ivașcu - oboi; Daniel Ivașcu – percuție; Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu - cobză, chitară; Ștefan Barbu – vioară; Adrian Buciu – flaute; Andreea Țimiraș – violoncel; Cristian Stănoiu - proiecții video live), care se alătură susținerii copiilor cu autism.

Vă invităm ca împreună să transformăm miracolul muzicii în miracolul recuperării copiilor cu autism.

Fondurile colectate din participarea la eveniment vor fi direcționate către programele de terapie ale copiilor cu autism din cadrul de Asociației Help Autism.

Ansamblul Imago Mundi va prezenta un repertoriu special: compoziţii şi aranjamente contemporane inspirate din muzica tradiţională românească – o selecţie din proiectele recente ale ansamblului, Isvor. George Enescu, Isvor. Constantin Brâncuşi şi 100. Concertul, cu durata de o oră, va fi comentat vizual prin proiecţii video originale mixate în timp real. Fondat în 2001 de Oana şi Daniel Ivaşcu, cu o bogată experienţă acumulată de-a lungul celor peste 17 ani de existenţă, ansamblul Imago Mundi a fost primit cu entuziasm la Viena, Istanbul, Estoril, Bucureşti, Berlin, Riga, Londra, New York, Belgrad, Budapesta sau Tunis.

Imago Mundi atrage deopotrivă publicul interesat de muzica veche, cât şi pe ascultătorii de muzică clasică, jazz sau rock. Imago Mundi se adresează unui public dinamic, care caută alternative la muzica de consum; perspectiva din care este construit discursul muzical este aceea a omului contemporan, care nu expune piese de muzeu, ci cântă o muzică vie; este perspectiva omului influenţat de experienţa urbană, care ascultă jazz, rock, muzică clasică sau electronică deopotrivă, dar pentru care bucuria muzicii este întotdeauna motivată de ce simte, şi nu de ce „se poartă”.

Despre Suflet în Culori:

Prima ediţie, desfăşurată pe scena Sălii Radio, în data de 3 aprilie 2014, a reunit nume importante din sfera muzicală românească: tenorul Ştefan Pop, soprana Rodica Vică, violonistul Vlad Maistorovici şi pianistul Ştefan Doniga. Cea de-a doua ediţie a concertului caritabil dedicat copiilor cu autism a avut loc la Sala Radio, pe 29 martie 2015, şi a adus la Bucureşti muzicieni de marcă ai scenei naţionale şi internaţionale: violonistul Remus Azoiţei şi pianistele Mara Dobrescu şi Diana Ionescu. În 2 aprilie 2016, pe scena Ateneului Român, a avut loc cea de-a treia ediţie (eveniment desfăşurat în anul aniversar Leontina Văduva 30 - 30 de ani de activitate a îndrăgitei soprane) ediție ce a avut ca invitați pe: soprana Leontina Văduva, rapsodul Grigore Leşe, organistul Nicolae Licareţ şi pianista franceză Laure Cambau. La a IV-a ediţie, ediție ce a avut loc pe 1 aprilie 2017, pe scena Sălii Radio, au fost prezenți trei muzicieni de talie internaţională, din trei ţări (România, Franţa şi Spania) reuniţi în Trio Huillet: Clara Cernat (vioară/violă), Thierry Huillet (pian) şi Gari Cayuelas–Krasznai (clarinet). Cea de-a V-a ediţie, am sărbătorit-o pe 31 martie 2018, la sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, printr-un concert de muzică barocă susţinut de soprana Rodica Vică, mezzosoprana Andreea Iftimescu şi baritonul Vlad Crosman, acompaniaţi de Musica Ricercata Orchestra sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea.

Despre autism:

La nivel mondial, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu Tulburare de Spectru Autist, iar rezultatele studiilor efectuate în țara noastră ne înscriu, din păcate, în aceeași incidență. Autismul nu se poate vindeca, dar prin diagnosticare precoce și intervenție specializată, aproape jumătate dintre copiii afectați pot ajunge să trăiască o viață independentă. Fără terapie timpurie, simptomele autismului se agravează în timp. Metoda care s-a dovedit, până în prezent, cea mai eficientă în recuperarea acestor copii este Terapia Comportamentală Aplicată (ABA). Din păcate, pentru a da rezultate, intervenția este de durată, un copil cu autism petrece în medie între două și opt ore pe zi în camera de terapie, luni sau chiar ani la rând. Tocmai din pricina acestui număr mare de ore necesar fiecărui copil, costurile depășesc veniturile medii ale unei familii. Cei mai mulți dintre părinții care luptă cu Tulburarea de Spectru Autist au nevoie de sprijin pentru a putea susține aceste costuri și a reuși să asigure copiilor terapia care să îi ajute să își atingă potențialul și să devină adulți integrați în societate.

De 9 ani, Asociația Help Autism se implică activ în derularea de programe de conștientizare a autismului, diagnostic precoce și intervenție timpurie pentru copiii cu autism. Pe lângă activitatea susținută în schimbarea statutului autismului în România, asociația oferă servicii de terapie în cadrul celor 6 centre, 6 parteneriate public-private - cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dâmbovița și la domiciliu, desfășoară cursuri de formare în terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri și ședințe de consiliere pentru părinți și este coorganizator al Conferinței Internaționale ABA - știință care stă la baza terapiilor de recuperare în autism.