Concerte estivale pe Esplanada Sălii Thalia. În Vara Filarmonicii, Zilele Muzicii Româno-Americane se mută pe Cea mai frumoasă stradă din Sibiu

Pentru prima dată în cei 17 ani de viaţă ai festivalului Zilele Muzicii Româno-Americane, spaţiul de desfăşurare al evenimentului nu va mai fi Piaţa Mare, ci Strada Cetăţii, cunoascută şi ca Cea mai frumoasă stradă din Sibiu. Astfel Strada Cetăţii va fi dedicate, în perioada 1-5 iulie, găzduirii evenimentului muzical organizat de Filarmonica de Stat Sibiu.

În programul festivalului sunt incluse cele mai iubite turnee muzicale româneşti,” Pianul Călător” - susţinut de celebrul pianist Horia Mihail, „O harpă de poveste”, sau „Orgile României”, aceste din urmă desfășurându-se la Biserica Franciscană - prima şcoală de orgă din lume.

Pentru că trăim solidari cu alte instituţii din domeniul artei spectacolelor din Sibiu, în cadrul festivalului vom regăsi un moment de dans suştinut de Teatrul de Balet din Sibiu, acompaniat de orchestra simfonică a Filarmonicii, cea care va interpreta „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi, compoziţia care se menţine de 300 de ani în topul preferinţelor publicului meloman.

Orchestra, bucuroasă de reîntâlnirea cu spectatorii, va fi condusă de Tiberiu Soare, dirijorul Operei Naţionale din Bucureşti, cu contribuţia solistică a violoncelistului Răzvan Suma,într-un concert programat în 4 iulie.

O combinaţie inedită între muzica simfonică şi spiritul urban al noii generaţii își va face loc în program duminică 5 iulie, pe Esplanada Sălii Thalia, când spectatorii vor putea asista la un concert Ska-Punk -Reggae al celor de la Suburbia 11.

„Ne-am dorit să ne adaptăm cât mai bine unui moment de restricţii sociale, dar şi să oferim ceva din bucuria spectacolelor cu care publicul sibian este atât de obişnuit”, a spus dirijorul Cristian Lupeş, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu. „Am încercat să construim un spectacol cât mai complex din punctul de vedere al repertoriului ales, dar şi al sincretismului cu alte arte, pornind de la un concept european,” Unitate prin diversitate”. Reamintim spectatorilor noştri că accesul publicului este limitat, iar condiţiile de distanţare socială, obligatorii. Vom învăţa să ne bucurăm în continuare de muzică şi de noua disciplină a vieţii noastre în toată Vara Filarmonicii, pe Cea mai frumoasă stradă din Sibiu”, a adăugat Lupeş.

Intrarea la toate evenimentele din programul festivalului este liberă, în limita locurilor disponibile.

Prezentarea concertului: Ritmurile de jazz americane cat si cele românesti vor fi aduse în prim-plan într-o inedită sonoritate de către TRAFFIC STRINGS în concertul Perpetuum Jazz, ce va avea loc Vineri 03 Iulie, începând cu orele 21.00 pe Esplanada Sălii Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu in cadrul festivalului Zilele Muzicale Romano-Americane editia a XVII organizat de către Filarmonica de Stat din Sibiu. Într-o provocare atât pentru membrii trupei și deopotrivă pentru auditori, Perpetuum Jazz combina sonoritățile naiului și ale instrumentelor de coarde, împreună cu cele ale pianului și percuției care se vor împleti, în dorința de a inova, într-un mix inedit orchestrat în versiunea pentru TRAFFIC STRINGS de Lucian Moraru, inițiatorul trupei. Veti asculta un sound nou şi original încorporat într-un stil de interpretare unic, plin de emoţie şi virtuozitate, marca inconfundabilă TRAFFIC STRINGS. TRAFFIC STRINGS Componenta: Gabriel Gheorghe – vioara ȋntâi, George Preotu – vioara a doua, Lucian Moraru – viola, Constantin Borodin– violoncel, Săndel Smărăndescu – contrabas, Vasile Răducu – nai, Cătălin Răducanu – pian şi Bogdan Constantin – percuție In program: Bloodsucking leeches de Steve Morse concepută în anii ‘80 de către Steve Moorse (chitaristul trupei Deep Purple) va deschide exploziv concertul, după care trupa ne va conduce în universul sonor al jazz-ului de sorginte sud-americană prin piesa Consolaçao de Baden Poweell; va urma o piesă românească, Rock quartet semnată de Valentin Mandric, compozitor ce excelează ȋn muzică de film, o piesă scurtă, dar de mare spectaculozitate. Din program nu puteau lipsi două piese de standard jazz, Cantalope Island de Herbie Hancock și Lazy bird de John Coltraine. Programul serii va continua cu un potpuriu marcat de multiple interferenţe culturale, care asamblează piesele Take five a lui Paul Desmond, binecunoscutul blestem Cine iubește și lasă al Mariei Tănase, cu improvizații pe teme româneşti realizate prin solo-uri la țambal, urmată de armoniile unei foarte îndrăgite teme din Mission impossible ce aparține genului muzicii de film, semnată de compozitorul Lalo Schifrin. Concertul va continua cu o altă piesă jazz-rock, Nuclear blues, a compozitorului canadian David Thomas Clayton, după care The little sunflower de Freddie Hubbard cu improvizații împletite la nai, violoncel, viola și pian. Cătălin Răducanu semnează într-un stil personal The white wizard, urmată de o Improvisație pe o temă de Erik Satie care evocă, de asemenea, teme din folclorul nostru, realizată de Lucian Moraru. Baby love a formației Mother Finest, prezentată atât cu instrumente clasice, cât și țambal, cu siguranță va fi o atracție a serii, urmând o altă piesă de standard jazz, Footprints de Wayne Shorter. Facultatea de Drept este penultima piesă din programul concertului, o compoziție a inițiatorului trupei, Lucian Moraru, lucrare compusă și prezentată în premieră în noiembrie 2019, cu ocazia celei de a 160-a aniversări a Facultății de Drept din București. Concertul se va ȋncheia ȋntr-o notă culminativă cu un standard jazz, Spain de Chick Corea.