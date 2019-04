Concerte extraordinare în miez de primăvară

Dirijorul Christian Badea și violonistul Daniel Podlovschi, pentru prima oară împreună pe o scenă de concert

Joi, 11 și vineri, 12 aprilie 2019, în Sala mare a Ateneului Român, de la ora 19.00, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea, consilier artistic și dirijor principal al Filarmonicii, va avea în program Uvertura Leonora nr. 3, op. 72b de Beethoven, Concertul nr. 7 pentru vioară şi orchestră de Mozart și Simfonia nr. 2, în re major, op. 73 de Johannes Brahms. Solist va fi cunoscutul și apreciatul violonistul Daniel Podlovschi.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul nașterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra, Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat.

În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din București și, în același an, a înființat Fundația Română pentru Excelență în Muzică, dedicată realizării unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internaţională și susținerii dezvoltării artistice a celor mai talentaţi tineri muzicieni din România și din alte țări europene.

Printre proiectele realizate de Fundație se numără Festivalul Internațional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 și în 2016 și ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018.

Dupa un succes răsunător la debutul său cu opera „Andrea Chenier“, la Teatro Colon din Buenos Aires, Christian Badea a fost imediat invitat să se reîntoarcă în 2019, pentru o nouă montare a operei „Turandot“. Parteneriatul său artistic cu Opera din Sydney, început în anul 2011, continuă cu angajamente până în stagiunea 2020- 2021. În domeniul simfonic, Christian Badea revine în Spania și la Festivalul „George Enescu” 2019 din București pentru a dirija Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin ca solist.

Daniel Podlovschi s-a născut la Iaşi, la 20 februarie 1939. A început studiul viorii la şase ani cu tatăl său, Rudolf Podlovschi, profesor de vioară şi violonist la Filarmonica din Iaşi. Progresele lui au fost atât de rapide, încât au condus la debutul său solistic la vârsta de 7 ani cu Concertul în la minor de Vivaldi, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi. În 1949 s-a mutat la Bucureşti şi a început lecţiile cu reputatul pedagog Garabet Avakian. În 1960 a absolvit Conservatorul din Bucureşti la clasa profesorului Avakian, remarcându-se printre cei mai talentaţi violonişti din generaţia sa. Ca student, a participat la festivaluri republicane, a obţinut premiul I la Concursul naţional din 1957 şi, apoi, premiul al II-lea la Festivalul tineretului de la Moscova din acelaşi an. A mai obţinut distincţii la concursurile internaţionale „Enescu” (1958) şi „Ceaikovski” (Moscova). A făcut studii postuniversitare la Moscova cu Iuri Iankelevici; în 1969, cu recomandarea lui Isaac Stern, a obţinut o bursă la Juilliard Shool of Music din New York, la clasa legendarului pedagog american Ivan Galamian. În SUA a urmat şi clasa de măiestrie a lui Itzhak Perlman (la Detroit). În perioada studiilor de peste Ocean a predat muzica de cameră la Colegiul Sarah Lawrence (statul New York). Vastul său repertoriu cuprinde integrale de Bach, Beethoven, Händel, Mozart, Grieg, Schubert, Schumann, Prokofiev, Franck, Fauré, Ravel, numeroase piese de virtuozitate de Paganini, Wieniawski, Sarasate, Ceaikovski, Haciaturian ş. a. Interpretează frecvent, în ţară şi străinătate, concertele de Boccherini, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart (nr. 4, 5, 7 şi Simfonia concertantă), Lalo, Ceaikovski, Sibelius, Haciaturian, Mendelssohn, Bruch, Şostakovici (nr. 1), precum şi 22 de concerte româneşti - de Caudella, Capoianu, Bughici, Glodeanu, Paul Constantinescu, Nottara, Timaru, Golestan, Vieru, Berger, Feldman ş. a. După Enescu, el este interpretul lui Caudella (fiind solist la Filarmonica din Iaşi, a promovat intens creaţia compozitorilor din această parte de ţară). Daniel Podlovschi a cântat cu toate orchestrele din ţară, a înregistrat pentru radio, televiziune şi Electrecord. Ca solist sau în formaţii camerale a efectuat turnee în Austria, Bulgaria, Egipt, Finlanda, Marea Britanie, Maroc, Norvegia, Franţa, Grecia, Germania, Iran, Iugoslavia, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Suedia, Spania, SUA, Ungaria şi fosta URSS, pretutindeni fiind apreciat de public şi de presa de specialitate. Cântă în formaţii de trio şi cvartet de coarde (în 1963 a fondat cvartetul Muzica). A concertat ca solist la Filarmonica din Iaşi şi a activat ca profesor titular la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Cristian Mandeal la pupitrul Filarmonicii “Transilvania”

Dirijorul Cristian Mandeal va evolua vineri, 12 aprilie 2019, ora 19, la Colegiul Academic, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, într-un concert simfonic programat în închiderea Festivalului „Cluj Modern”, organizat de Academia de muzică din Cluj-Napoca.

Acest concert se înscrie în parteneriatul tradițional al acestui festival cu Filarmonica „Transilvania”, sub bagheta lui Cristian Mandeal, orchestra interpretând lucrări în primă audiție absolută de Cornel Țăranu - Jeux de Palindrome și György Selmeczi (recent distins cu prestigiosul Premiu „Kossuth”) Clown Games and Passions, alături de o suită de inspirație folclorică de Sabin Păutza - Games II. Punctul de maxim interes al concertului este capodopera mai rar interpretată a lui Olivier Messiaen Poèmes pour Mi, solistă soprana Rodica Vică, ce va fi prezentată în primă audiţie în România.

Prin acest concert extraordinar, Festivalul “Cluj Modern” 2019 îşi propune să confirme succesul ultimelor ediții și în același timp să rememoreze periplul unui secol de muzică cultă și înaltă școală muzicală academică la Cluj. Ediția a treisprezecea a Festivalului de muzică contemporană “Cluj Modern” (6-12 aprilie 2019) se întâlnește în mod fericit anul acesta cu un moment aniversar marcant în istoria Academiei de Muzică clujene, împlinirea a 100 de ani de existență.

După perioada mai lungă petrecută la pupitrul Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca în anii ‘80, Cristian Mandeal a revenit frecvent pe scena orchestrei alături de care a petrecut anii maturizării ca dirijor şi împreună cu care a realizat o discografie complexă, printre care Integrala simfoniilor de Bruckner pentru casa de discuri Electrecord, înregistrări care au fost transpuse recent pe CD în Japonia la casa de discuri Tobu Classics.

Cristian Mandeal a semnat de-a lungul carierei sale peste 60 de prime audiţii absolute, atât de compozitori români, cât şi străini, dintre care unele i-au fost dedicate de către compozitori precum Pascal Bentoiu, Cornel Ţăranu, Adrian Iorgulescu.

În cei peste 40 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal şi-a exercitat profesia atât în străinătate, cât mai ales în România.

A studiat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” timp de 10 ani (1965 – 1975) pianul principal, dirijatul (Constantin Bugeanu) şi compoziţia (Ştefan Niculescu), completându-şi ulterior studiile la Berlin (Herbert von Karajan, 1980) şi München (Sergiu Celibidache, 1990). A început prin a fi corepetitor la Opera Română Bucureşti (1974 – 1977), devenind apoi dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureş (1977 – 1980), Cluj (1980 – 1987) şi Bucureşti (1987 – 2009). A fost Director Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia 2001 şi 2003. Ca Dirijor Principal şi Director General al Filarmonicii „George Enescu” (1991 – 2009) a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie–etalon pentru România. În străinătate, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte ca invitat a zeci de orchestre, pe 4 continente, în 35 de ţări şi 31 de capitale. A participat la multe festivaluri internaţionale de prestigiu în compania celor mai reputaţi solişti ai contemporaneităţii. A fost Director Artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa (1999 – 2002) şi la Orchestra Naţională Bască – San Sebastian (2001 – 2008), Dirijor Permanent la Orchestra Haydn din Bolzano e Trento (2000 – 2003), Dirijor Oaspete Principal al Orchestrei Hallé Manchester (2003 – 2008) – primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007) şi al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – 2013). Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008.

“Johannes Passion” – capodopera lui J.S.Bach se cântă la Sibiu

Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat Sibiu, Corul Filarmonicii “Transilvania” din Cluj-Napoca, soliştii Cristina Radu (soprană), Cezar Ouatu (contratenor), Gernot Heinrich (tenor), Şerban Vasile (bariton), Răzvan Georgenscu (bas) şi dirijorul Nicolae Moldoveanu vor prezenta publicului sibian una dintre cele mai apreciate compoziţii semnate de J.S. Bach: Oratoriul “Johannes Passion”. Evenimentul va avea loc joi, 11 aprilie 2019, la Sala Thalia, cu începere de la ora 19 şi este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

“86 de artişi se vor afla pe scena Sălii Thalia pentru a da viaţă oratoriului “Johannes Passion”, o lucrare scrisă în timpul primului an al lui J. S. Bach în calitate de director al muzicii bisericești din Leipzig și interpretată pentru prima dată în 7 aprilie 1724. Structura operei se încadrează în două jumătăți. Libretul anonim se bazează pe lucrări existente și este compilat din recitative si coruri care narează Patimile lui Hristos, așa cum au fost spuse în Evanghelia lui Ioan. Johannes Passion a fost descrisă ca fiind o lucrare extravagantă, cu o expresie imediată, uneori mai neînfrânată și mai puțin "finalizată" în comparație cu Patimile după Matei. Lucrarea este cel mai adesea auzită astăzi în versiunea 1724, deși Bach a revizuit-o în 1725, 1732 și 1749, adăugând mai multe numere”, a declarat Adina Zaharia-Dombi, secretar muzical al Filarmonicii de Stat Sibiu.

Dirijorul Nicolae Moldoveanu este unul dintre muzicienii români care și-a construit un frumos parcurs în lumea artistică internațională. Pregătirea muzicală l-a purtat în apreciate instituții de învățământ superior europene, de la Conservatorul din Leipzig (unde a studiat orga) la cursurile Conservatorului din Zürich (unde s-a dedicat artei dirijorale), la Basel și Berna și, în cele din urmă, la Academia Regală de Muzica din Londra. Printre ansamblurile importante pe care le-a dirijat Nicolae Moldoveanu se numară și Orchestra Filarmonicii din Malaezia, Orchestra de Cameră din Stockholm, Orchestra Națională din Johannesburg, Orchestra de Cameră din Scoția, Orchestra Simfonică din Islanda, Orchestra Simfonică Radio din Praga, etc.

Incursiune în clasicismul vienez cu Horia Mihail

Incredibil, dar adevărat. Turneul “Pianul călător” se apropie de ediţia cu numărul 10, aşa cum era poate greu de prevăzut atunci când a început totul, în 2011, pornind de la o poveste găsită în cărţile de istoria muzicii, cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847 prin ceea ce avea să devină mai târziu România.

Anul 2019, anul ediţiei a noua, este rezervat clasicismului vienez. Un popas meditativ, odihnitor, asupra unor repere ale repertoriului pianistic, Haydn, Mozart şi Beethoven, cu trei sonate pentru pian reprezentative. Turneul national “Pianul călător” se va desfăşura între 11 aprilie şi 13 mai şi va cuprinde 15 recitaluri susţinute de pianistul Horia Mihail în întreaga ţară, inclusiv pe cele cinci piane călătoare existente în acest moment în cinci oraşe din diferite regiuni ale ţării.

Începând din 2011, Horia Mihail a vizitat zeci de oraşe din ţară însoţit de pianul călător sau cântând pe pianele din oraşele în care a ajuns. Acum, pianele călătoare puse la dispoziţie de Radio România sunt încredinţate comunităţilor din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia şi Roman, dar drumul lor a fost mai lung şi a trecut prin multe oraşe care încă au nevoie de piane de concert, uneori fără să se oprească mai mult de o seară.

În urma acestor turnee, Horia Mihail a publicat patru CDuri la Editura Casa Radio, care reflectă orientările repertoriale prin care a trecut în turneul Pianul călător : Pe urmele lui Franz Liszt, Beethoven Romantic sau albumul înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio cu Beethoven, Rachmaninov, Lutoslawski.

Am ajuns în anul 2019, iar Horia Mihail a optat de această dată pentru o incursiune în clasicismul vienez, invitându-ne să ascultăm Sonata în si minor, HOB.XVI 32 de Haydn, Sonata în Re major KV 311 de Mozart şi celebra Sonata “Appassionata” nr. 23 în fa minor op. 57 de Beethoven.

Este un moment de pasaj dar, în acelaşi timp, reflectă faptul că revenirea periodică asupra repertoriului clasic este esenţială pentru un pianist de anvergură. Iar "cheia clasică" a lui Horia Mihail este, cu siguranță, una incitantă, plină de relief.

Producători: Pro Contemporania, The Culture Hub, Accendo

Miracolul muzicii la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

În perioada 21 aprilie – 26 mai 2019, Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia redevine pentru al optulea an consecutiv o cetate a culturii, un spațiu al excelenței sonore.

Ediţia a VIII-a a Mogoşoaia ClasicFest propune pe parcursul a cinci serate duminicale, 9 recitaluri inedite, de mare diversitate, susţinute de artiști de primă valoare.

Organizatorii: Primăria Municipiului Bucureşti, prin Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului şi Asociatia Culturală Pro Valores, vă invită să aveți experienţe sonore de neuitat.

Primul eveniment va fi susținut de actrița Lamia Beligan și multi-instrumentistul Nicolae Szkely, care pe 21 aprilie, de la ora 18, sub genericul “Armonii Pascale”, vor realiza un spectacol de intensă emoție.

Apoi, începând cu data de 5 mai, pentru patru duminici, blocați-vă agendele începând cu ora 17. Nu ratați întâlnirile cu pianista Mădălina Pașol, care va aduce un “Omagiu lui Dinu Lipatti” sau cu Duo Iancu – Lobonț, care sub genericul “Meraviglia”, se vor transforma în adevărați arheologi sonori.

Apoi, pe 12 mai, după recitalul ineditului Trio Equilibrium, de pian la 6 mâini, Horia Mihail și al său pian călător vă vor purta în spațiul sonor clasic vienez.

Duminică 19 mai, în sala Scoarțelor din Palatul Mogoșoaia, îi puteţi asculta pe Laureații ediției a IX a a Concursului “Drumul spre celebritate”, violonista Andra Lucia Andrei și pianista Andra Mărgineanu, precum și pe pianistul Cătălin Răducanu, care vă propune un program integral rus, din care nu va lipsi Suita “Tablouri dintr-o expoziție”, în anul în care se împlinesc 180 de ani de la nașterea lui Modest Mussorgski.

În ultima duminică a festivalului, pe 26 mai, copilul minune al pianisticii românești – Eva Garet, aflată în primul ei turneu – “Citadele muzicale – 8”, va uimi cu siguranță și publicul de la Palatul Mogoșoaia, pentru ca ultimul recital al manifestării festivaliere să fie susținut de Les Enharmonique Piano Duo. Va fi un recital cu muzică franceză, dedicat copiilor... de orice vârstă.