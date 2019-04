Concertele de la Mogoșoaia

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, în parteneriat cu Asociația Culturală Pro Valores, vă invită în perioada 21 aprilie – 26 mai 2019 la Ediţia a VIII-a a Mogoşoaia ClasicFest.

Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia redevine, pentru al optulea an consecutiv, o cetate a culturii, un spațiu al excelenței sonore. Pe parcursul a cinci serate duminicale, vor avea loc nouă recitaluri inedite, de mare diversitate, susținute de artiști de primă valoare.

Primul eveniment va fi susținut de actrița Lamia Beligan și multi-instrumentistul Nicolae Szkely, care, pe 21 aprilie, de la ora 18.00, sub genericul “Armonii Pascale”, vor realiza un spectacol de intensă emoție.

Începând cu data de 5 mai, pentru patru duminici, notați în agendă ora 17.00, Palatul Mogoșoaia. Nu ratați întâlnirile cu pianista Mădălina Pașol, care va aduce un “Omagiu lui Dinu Lipatti” sau cu Duo Iancu – Lobonț; sub genericul “Meraviglia”, cei doi artiști se vor transforma în adevărați arheologi sonori.

Apoi, pe 12 mai, după recitalul ineditului Trio Equilibrium, de pian la 6 mâini, Horia Mihail și al său pian călător vă vor purta în spațiul sonor clasic vienez.

Duminică, 19 mai, oaspeți ai Sălii Scoarțelor din Palatul Mogoșoaia vor fi laureații ediției a IX a a Concursului “Drumul spre celebritate”, violonista Andra Lucia Andrei și pianista Andra Mărgineanu. Pianistul Cătălin Răducanu vă propune un program integral rus, din care nu va lipsi Suita “Tablouri dintr-o expoziție”, în anul în care se împlinesc 180 de ani de la nașterea lui Modest Mussorgski.