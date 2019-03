Concertul Dirty Shirt de la Paris va fi filmat și difuzat pe canalul de televiziune franco-german Arte

Pentru promovarea noului album "Letchology" lansat în data de 8 martie, ansamblul vocal-instrumental Dirty Shirt urmează să susțină o serie de concerte în Franța ca parte din turneul de primăvară, European Letcho Drom. După trei concerte în UK, două în România și șase în Germania, urmează alte cinci în Franța (din care patru cu orchestră) începând cu 26 martie (Lyon). Aceste concerte sunt organizate în cadrul sezonului cultural Franța - România 2019.

Concertul Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore Orchestra din Paris (Petit Bain, vineri 29 martie) va fi filmat și difuzat pe canalul de televiziune franco-german Arte, în cadrul emisiunii Tracks.

Tracks este o emisiune ce a debutat în 3 ianuarie 1997 și este considerată o emisiune de cultură și de descoperire de talente de referință în Europa. Spre deosebire de emisiunile muzicale comerciale, Tracks s-a axat pe cultura alternativă, promovând artiștii pionieri în diverse domenii artistice (muzică actuală, cinema, cultura geek etc). Printre invitații emisiunii putem enumera nume cunoscute ca: Slipknot, Beastie Boys, Motorhead, Daft Punk, Snoop Dogg, Jay-Z, Jared Leto, Benicio Del Toro, Gus Van Sant, Paul Verhoeven, Keanu Reeves, Christian Bale, Rammstein, Slayer, Ghost, Korn, System of a Down, The Prodigy etc.

Reamintim că Dirty Shirt vor spune "prezent" la ediția Wacken Open Air de anul acesta!

Următoarele concerte Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore Orchestra din România vor avea loc la Kruhnen Music Halle din Brașov pe 12 aprilie și Club Quantic din București pe 13 aprilie.

"Letchology" este al șaptelea material discografic lansat prin Rock Attack Records/Apathia Records. Albumul conține nouă piese produse de Mihai Tivadar, mixat/masterizat de Charles “Kallaghan” Massabo (Kallaghan Records, Los Angeles, USA).

Invitați speciali pentru acest material au fost: Alexandra Joicaliuc (backing vocals), Miruna Puiu (backing vocals), Gabriel Bărăştean (violin), Andrei Oşan (clarinet, saxophone), Mihnea Blidariu (trumpet), Andrei Oltean (Blockflüte), Leonard Negrea (cimbalom), Eduard Albina (accordion), Ionuţ Vârtolaș (trombone), Ferenc Balogh (viola), Stefan Peterfi (double bass), Ioan Mircea Belbe (saxophone on “Starea Naţiei”), Cătălina Popa (flute on “Killing Spree”), Ciprian Ghiaţă (accordion on “Pălinca”) și Marius Sabo (additional violins on “Pălinca”).