Concursului “Drumul spre celebritate” - un nou inceput

Concursul “Drumul spre celebritate”, dupa 10 ani petrecuti la Palatul Mogosoaia, se muta la Ramnicu Sarat, pentru a aduce un omagiu marii cantarete Florica Cristoforeanu.

Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu”, Asociatia “Pro Valores”, Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania, prin Programul “Oportunitati la tine acasa” si Radio Romania Cultural ii invita pe tinerii artisti lirici, sa se inscrie la cea de-a XI a editie a Concursului “Drumul spre celebritate”.

Competitia se va desfasura in perioada 29 februarie – 1 martie 2020, in spatiile Centrului Cultural din Ramnicu Sarat.

Tinerii cantareti cu varste cuprinse intre 14 si 28 de ani se vor lupta pentru obtinerea Trofeului, care poata in acest an numele marii cantarete Florica Cristoforeanu, precum si pentru a primi sansa unor reale oportunitati de afirmare.

Concursul “Drumul spre celebritate”, este singura confruntare muzicala din Romania care in afara unor importante premii in bani, creeaza trambuline de promovare a tinerilor muzicieni, castigatorul trofeului fiind invitaț sa sustina un concert in cadrul stagiunii 2020 – 2021 a Orchestrei de Camera Radio (sala Radio), precum si recitaluri pe scene importante.

Totodată laureatii la cele doua categorii de varsta vor putea evolua in cadrul unor gale care se vor defasura in diverse spatii culturale din tara.

Florica Cristoforeanu este o voce singulara in peisajul liricii romanesti, stapanind toate registrele de soprana (lirica, coloratura, dramatica, spinto), pana la mezzosoprana si contralto. Ea s-a nascut la Ramnicu Sarat in 1886, iar in anul 2020 se implinesc 60 de ani de la trecerea sa îin eternitate (1 martie - Rio de Janeiro, Brazilia). In 18 ani de cariera a interpretat peste 40 de roluri in cele mai cunoscute opere si peste 40 de roluri in operete. A fost aclamata la Teatrul „Adriano” din Roma (1922), „Regio” din Torino, „Constanzi” din Roma, Teatrul „Colon” din Buenos Aires si la „Teatro alla Scala” din Milano. A intreprins turnee artistice in Danemarca, Norvegia, Spania, Chile, Argentina, Brazilia.