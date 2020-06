Excelența Sa dl. Hans Erich Tischler, Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu a fost oaspetele de onoare al Stagiunii Online a Filarmonicii de Stat Sibiu, în cadrul concertului transmis online luni 9 iunie 2020. În premieră pentru instituția noastră, un diplomat a prezentat alături de dirijorul Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, un fragment din Simfonia a IX-a de Beethoven.

Contextul epidemiologic ne-a obligat să anulăm un proiect muzical pregătit împreună cu Consultatul Republicii Federale Germania la Sibiu, prin care am vrut să sărbătorim fastuos, în 9 mai, Ziua Europei. Cu toate acestea, Stagiunea Online a creat premisele unei premiere istorice: Excelența Sa dl. Hans Erich Tischler, Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, a răspuns invitației noastre de a ne fi alături și de a prezenta una dintre cele mai valoroase compoziții muzicale: ”Simfonia a IX-a” de L. van Beethoven.

”În acest an sărbătorim pentru a 250-a oară nașterea lui Ludwig van Beethoven, ne înclinăm în fața unui artist care a lăsat în urmă o operă care, în continuare, e greu de cuprins. Muzica sa rămâne și după mai mult de două secole o inspirație pentru noi toți. Cine nu e fascinat când se intonează imnul Europei? Pe bună dreptate această parte a celei de-a IX-a Simfonii a fost aleasă drept Imn al Europei, pentru că abordează valori universale care nu cunosc limite și care ne unesc pe noi toți în Europa. Niciun compozitor înaintea și după el nu a creat muzică plină de atâta căldură, profunzime și emoție. Contemporanii lui Beethoven au perceput muzica sa ca fiind îndrăzneață, inovatoare și – până în zilele noastre – ea este de neatins. Toți o înțeleg. E impregnată de o umanitate profundă, mereu în căutarea unei adevărate măreții și a unei frumuseți adânci, condusă de idealurile acestui titan al istoriei umanității. Muzica sa va rămâne mereu universală, indiferent dacă este vorba despre muzica sa ecleziastică sau cea laică. Mă bucur că putem asculta și aici la Sibiu muzica acestui titan, căci aici la Filarmonică avem acces direct la muzică și ne putem bucura de aceasta. Mulțumiri managerului Cristian Lupeș pentru implicarea și angajamentul său pentru a celebra cum se cuvine anul Beethoven” a decalrat Excelența Sa dl. Hans Tischler.

”Îi mulțumesc dlui Consul Hans Tischler. Este o onoare pentru noi să ni se alăture în acest moment foarte emoționant pentru Filarmonică. Ne-am reîntâlnit cu muzica lui Beethoven după mult timp, a fost un an pe care noi – mai în glumă, mai în serios – l-am denumit Beethovenescu, pentru a-l omagia pe marele compozitor. Beethoven a reușit și a scris partitura într-un an de zile, cu cele patru părți faimoase. În stagiunea Online noi am programat câteva momente ale celebrei teme transformate în imnul Europei și interpretate de muzicienii noștri din Sibiu – Lilia Radu (vioară), Gabriel Silișteanu (violă), Makcim Fernandez-Samodaiev (violoncel), Valentin Desagă (contrabas) și Raduly Adam (fagot)” a precizat dirijorul Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Concertul, difuzat marți 9 iunie 2020 în Stagiunea Online, se află pe primul loc în topul vizualizărilor din această perioadă, cu peste 2.100 de vizualizări. Înregistrarea acestuia este disponibilă în continuare pe site-ul www.FilarmonicaSibiu.ro, pe dar și pagina de facebook și canalul official de youtube al instituției.